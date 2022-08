Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen tragen in der neuen Bundesliga-Saison das erste Top-Spiel am Samstagabend aus. Hier gibt es das Kräftemessen im Liveticker.

BVB vs. Bayer Leverkusen - Anpfiff: 18.30 Uhr Tore / Aufstellung BVB Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi Aufstellung Bayer Leverkusen Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay, Palacios, Bellarabi, Diaby - Schick Gelbe Karten /

BVB vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aufseiten der Hausherren nimmt Edin Terzic im Vergleich zum ersten Pflichtspiel eine Änderung vor. Anstelle von Niklas Süle (Muskelverletzung im Oberschenkel) rückt Mats Hummels in die Dortmunder Innenverteidigung. Diesen Wechsel hatte es so auch in der Pause des Pokalspiels gegeben.

Vor Beginn: Die Leverkusener haben schon vor dem Auftakt im deutschen Oberhaus einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im DFB-Pokal scheiterten sie in der ersten Runde kläglich mit einer 3:4-Niederlage gegen den SV Elversberg. Der BVB dagegen gewann im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Edin Terzic 3:0 gegen 1860 München. Hat das beides etwas für das heutige Aufeinandertreffen zu bedeuten?

Vor Beginn: Seit dem gestrigen Freitag läuft die Bundesliga-Saison 2022/23! Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München haben den 1. Spieltag eröffnet, am heutigen Samstag stehen die nächsten sechs Duelle an. Am Abend nehmen es Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen im Top-Spiel miteinander auf. Anstoß im Signal Iduna Park ist um 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

BVB vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay, Palacios, Bellarabi, Diaby - Schick

BVB vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Den Schlagabtausch zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen bekommt Ihr heute live im TV und Livestream zu sehen. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht, da Sky nach wie vor die exklusiven Rechte an den Samstagabendspielen der Bundesliga hält.

Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1, die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr, also kurz nach dem Abpfiff bei den Nachmittagsspielen. Kommentator ist Wolff Fuss.

Ihr habt wie gewohnt auch die Möglichkeit, das Sky-Programm via Livestream abzurufen. Hierfür stehen die Plattformen Sky Go und WOW (vormals Sky Ticket) zur Verfügung.

