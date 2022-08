BVB: Modeste zum Medizincheck in Dortmund

Der designierte neue BVB-Stürmer Anthony Modeste ist am Montagvormittag zum Medizincheck in Dortmund eingetroffen.

Die Ruhr Nachrichten posteten auf Twitter ein Video von der Ankunft des 34-Jährigen am Dortmunder Knappschaftskrankenhaus.

Sofern Modeste den Check übersteht, soll er anschließend einen Vertrag bis Saisonende beim BVB unterschreiben. Die Ablöse soll zwischen fünf und sechs Millionen Euro liegen.

Am Sonntag hatten sich die Kölner und die Dortmunder grundsätzlich auf einen Transfer verständigt. Mit der Verpflichtung von Modeste reagieren die Schwarz-Gelben auf den langfristigen Ausfall von Sommerneuzugang Sebastien Haller, der sich nach einer Tumor-OP einer Chemotherapie unterziehen muss.

Dass der Transfer von Modeste am Sonntag unmittelbar vor dem Spiel der Kölner gegen den FC Schalke 04 (3:1) bekannt geworden war, stieß Kölns Trainer Steffen Baumgart sauer auf. Es "kotzt mich an", meinte Baumgart in Bezug auf den Zeitpunkt, dass der Wechsel vier Stunden vor dem Anpfiff publik wurde.

Modeste fehlte gegen Schalke im Köln-Kader

Modeste, der in der vergangenen Saison 20 Tore erzielt hatte, fehlte daher auch im Kader gegen Schalke. Man habe gemeinsam entschieden, "dass Tony heute nicht im Kader stehen wird, obwohl es von Tony das klare Signal gab, spielen zu wollen", sagte Sport-Geschäftsführer Christian Keller.

Der 34-jährige Modeste zählte mit einem geschätzten Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro zu den Topverdienern in Köln und kokettierte in der Vergangenheit bereits häufiger mit einem Abschied.