BVB, News und Gerüchte: Boss Watzke will Trainer Terzic "schützen"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke will Trainer Edin Terzic "schützen". Youngster Antonios Papadopoulos spricht über seine Bundesliga-Ambitionen. Die Dortmunder müssen heute Abend zum ersten Bundesliga-Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen ran. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB, News: Watzke will Trainer Terzic "schützen"

Trainer Edin Terzic soll Borussia Dortmund in der neuen Saison wieder flott machen - am besten mit dem einen oder anderen Titel. BVB-Boss Watzke sieht beim Rückkehrer, der Marco Rose ersetzt hat, aber auch Gefahren.

"Es ist ein Unterschied, ob man bei einem Klub als Trainer nur der Angestellte ist oder ob es wie bei Edin mehr ist. Für ihn ist es nicht nur ein Job, es ist eine Mission", betonte Watzke im kicker-Podcast "FE:male view on football". Der 39 Jahre alte Terzic (beim BVB von 2010-2013 und seit 2018) bekleidete vom Scout über diverse Jugendtrainer-Posten und dem Amt des Technischen Direktors schon diverse Rollen in Dortmund.

"Das zehrt, das spüre ich, das kostet ihn viel Kraft. Das ist vielleicht die Gefahr, die das Ganze heraufbeschwört", erklärte Watzke: "Wir müssen aufpassen, dass er sich nicht verschleißt. Dass er sich treu bleiben kann, ohne sich komplett zu verschleißen." Also müssten "ihn alle zusammen ein bisschen schützen, denn Edin brennt so sehr, wir müssen schauen, dass die Flamme lange, lange lodert".

Legendär! Deutsche Bahn veräppelt Bundesliga-Klubs © getty 1/19 Die Deutsche Bahn hat via Twitter zum Bundesliga-Start aber mal so richtig einen ausgepackt und das Szenario "Wenn Bundesliga-Vereine Fahrgäste wären" komplett gerockt. Besonders hart trifft es Hoffenheim, Mainz - und natürlich Wolfsburg. Film ab! © imago images 2/19 FC BAYERN MÜNCHEN: Sitzt immer auf demselben Platz. © imago images 3/19 BORUSSIA DORTMUND: "Sitzt am Anfang ganz vorn, rutscht aber immer einen hinter." © imago images 4/19 BAYER LEVERKUSEN: "Hat immer eine Tablette dabei gegen Übelkeit. Und Kopfweh. Und Durchfall. Und Bauchschmerzen…" © imago images 5/19 RB LEIPZIG: "Erst vor kurzem zugestiegen, nervt aber alle mit lautstarkem Marketingsprech." © imago images 6/19 UNION BERLIN: "Bevorzugt es selbst im leeren Zug zu stehen." © imago images 7/19 SC FREIBURG: "Hat genug Karottensticks und Reiswaffeln für das ganze Abteil dabei." © imago images 8/19 1. FC KÖLN: "Hat eine Bluetooth-Box und wird sie benutzen." © imago images 9/19 MAINZ 05: "Ach, ist auch hier. Gar nicht aufgefallen. Hallo!" © getty 10/19 TSG HOFFENHEIM: "Fährt auf der BahnCard 100 von Papa." © getty 11/19 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: "Verweist gerne darauf, dass die Züge in den 70ern viel toller waren." © getty 12/19 EINTRACHT FRANKFURT: "Blüht richtig auf bei europaweiten Reisen." © imago images 13/19 VFL BOCHUM: "Erkundigt sich regelmäßig im Bordbistro, wann es endlich eine Mantaplatte gibt." © imago images 14/19 FC AUGSBURG: "Fährt seit Jahren konstant in der 1. Klasse und alle sind ein wenig verwundert darüber." © imago images 15/19 VfB STUTTGART: "Fährt lieber Auto." © Twitter 16/19 HERTHA BSC: "Fährt dieses Jahr ins Ausland. Oder nächstes. Übernächstes ganz sicher." © imago images 17/19 SCHALKE 04: "Kann es kaum erwarten, dieses Jahr wieder nach Lüdenscheid-Nord zu fahren." © Instagram 18/19 WERDER BREMEN: "WER ZUR HÖLLE HAT DEN ROLLMOPS AUSGEPACKT?" © imago images 19/19 Wer nun fleißig aufgepasst hat, wird feststellen: Da fehlt doch einer? Ganz genau! Mit dem VFL WOLFSBURG gelang dem DB-Twitteraccount sein Kunststück der Selbstironie. Seit Jahren ist bekannt, dass ICE-Züge in Wolfsburg gerne auch mal einfach durchfahren

BVB, News: Papadopoulos spricht über Bundesliga-Ambitionen

BVB-Youngster Antonios Papadopoulos spielt aktuell noch in der zweiten Mannschaft der Dortmunder. Dennoch möchte sich der 22-Jährige künftig auch bei den Profis etablieren. "Das große Ziel ist die Bundesliga, dafür arbeite ich jeden Tag hart", sagte Papadopoulos im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten.

Dafür wolle er bei der U23 Vollgas geben und sich mit guten Leistungen empfehlen. "Ich will immer 100 Prozent geben - in jedem Training, in jedem Spiel. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Qualität helfen. Alles Weitere, was Anfragen betrifft, werden wir sehen."

Bereits in der vergangenen Spielzeit kam der Deutsch-Grieche zu zwei Kurzeinsätzen bei den Profis, dennoch schaffte er den dauerhaften Sprung in die erste Mannschaft noch nicht. Sein Vertrag bei den Dortmundern läuft noch bis 2023. Bei einer Verlängerung der Zusammenarbeit darüber hinaus wäre auch eine Leihe vorstellbar.

Bis dahin ist er als fester Bestandteil der BVB-Amateure eingeplant. "Man hat gesehen, dass er wichtig für uns ist. Er hilft uns mit seiner Zweikampfstärke und Emotionalität. Wir planen mit ihm", sagte BVB-II-Coach Christian Preußer bei den Ruhr Nachrichten.

BVB, News: Dortmund gegen Leverkusen gefordert

Borussia Dortmund ist heute Abend zum ersten Bundesliga-Spieltag 2022/23 bei Bayer 04 Leverkusen gefordert. Ab 18.30 Uhr (im SPOX-Liveticker) wird die Partie im Dortmunder Signal-Iduna-Park angepfiffen. Schiedsrichter ist Dr. Felix Brych.

Und so könnten beide Teams auflaufen:

BVB : Kobel - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi

: Kobel - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi B04: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay - Bellarabi, Azmoun, Diaby - Schick

Einer nun auf Peps Radar! BVB-Profis mit maximal fünf Einsätzen © imago images 1/49 "One-Hit-Wonder", Notnagel oder einfach nur vom Pech verfolgt. Bei Dortmund schafften einige Kicker nicht den Durchbruch. Wir zeigen Euch eine Auswahl an Spielern, die für den BVB auf maximal fünf Profieinsätze kamen. © getty 2/49 Mit Sergio Gomez gibt es nun einen Spieler, der bei einem anderen Klub große Erfolge feiert. Die Fans der RSC Anderlecht wählten ihn zum Spieler der Saison. Jetzt soll er bei Guardiola und City auf dem Zettel stehen - die Verhandlungen laufen wohl schon! © imago images 3/49 MARCUS STEEGMANN (5 Spiele): Der Stürmer, der am 4. Februar seinen 41. Geburtstag feiert, wurde im November 2004 erstmals eingewechselt. Es kamen weitere 4 Kurzeinsätze dazu, ehe er den Verein 2006 in Richtung VfR Aalen in die Regionalliga Süd verließ. © imago images / Kicker/Liedel 4/49 Yahaya Mallam (5 Spiele): Der Ghanaer galt als großes Offensivtalent, als er 1994 vom FC Turin zum BVB wechselte. In drei Jahren in Dortmund heimste Mallam zwei Meistertitel und den Henkelpott ein. © imago images 5/49 BJÖRN MEHNERT (5 Spiele): Der gebürtige Dortmund schloss sich schon in der Jugend dem BVB an. Einmal Meister mit der U17, zweimal mit der U19. Kam auf 227 Profi-Minuten - u.a. im Supercup 1998 gegen Barca. Heute Trainer des Wuppertaler SV. © imago images 6/49 BAJRAM SADRIJAJ (5 Spiele): Sein Debüt im DFB-Pokal endete nach nur einer Minute, als er nach einem Foul mit Rot vom Platz flog. Knieprobleme machten seine Karriere zunichte. Bekam deswegen keinen Vertrag mehr beim BVB und ist seit 2014 Sportinvalide. © imago images 7/49 UWE HÜNEMEIER (5 Spiele): Sein Profidebüt war 2005 prompt gegen die Bayern. Ansonsten nur Bankdrücker hinter Wörns und Metzelder und vor allem in 2. Mannschaft aktiv. Kam 2013 zum SC Paderborn, mit dem er mittlerweile wieder in Liga zwei kickt. © imago images 8/49 EMMANUEL KRONTIRIS (5 Spiele): Kam 2000 zum BVB und darf sich (auch ohne Einsatz in der Saison) Meister 2002 nennen. Hatte keine Chance im Offensivbereich und zog nach Aachen und zum TSV 1860 weiter. Mit der Alemannia spielte 06/07 nochmal in der Buli. © imago images 9/49 MARCEL HÖTTECKE (5 Spiele): Als Keeper Nummer drei hinter Weidenfeller und Ziegler 2007 verpflichtet, musste er verletzungsbedingt im April 2008 ran. Verletzte sich selbst nach fünf Startelfeinsätzen schwer am Knie und wechselte 2010 zu Union Berlin. © imago images 10/49 JAMIE BYNOE-GITTENS (5 Spiele): Durfte gegen Ende der Saison 2021/22 sein Können gleich mehrfach unter Beweis stellen und glänzte mit guten Ansätzen. Insgesamt reichte es zu 132 Spielminuten. © imago images 11/49 JEREMY DUDZIAK (3 Spiele): Wurde von Trainer Jürgen Klopp in der Rückrunde 2015 zu den Profis beordert. Wurde dreimal eingewechselt, ehe er wegen besserer Aussichten auf Einsätze zum FC St. Pauli ging. Seit Sommer 2021 steht er in Fürth unter Vertrag. © imago images / Sven Simon 12/49 MEHMET AKGÜN (3 Spiele): Zweimal eingewechselt, einmal in der Startelf: Das ist die Profibilanz für den heute 35-Jährigen. Kam 2004 mit 17 Jahren, 11 Monaten und 11 Tagen in Genk zum Einsatz und ist damit einer der jüngsten je eingesetzten Dortmunder. © getty 13/49 SERGIO GOMEZ (3 Spiele): Wurde damals noch als Zehner im Unterbau eingesetzt. Feierte unter Stöger sein BL-Debüt, doch anderthalb Jahre später wurde er zu Huesca verliehen. Im Sommer 2021 ging es zu Anderlecht. Dort mit starken 7 Toren und 15 Assists. © imago images 14/49 CEDRIC VAN DER GUN (3 Spiele): Stand nur eine Spielzeit (2005/06) bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag. Riss sich bereits im zweiten Bundesliga-Spiel das Kreuzband und kehrte erst am letzten Spieltag zurück. Bekam im Anschluss keine Vertragsverlängerung. © imago images 15/49 CHRISTOPHER NÖTHE (3 Spiele): Durfte 2008 einmal von Anfang an ran. 2008 nach Oberhausen verliehen. Ging 2009 nach Fürth, wo er 2012 maßgeblich am Aufstieg beteiligt war (13 Tore). Anschließend jedoch wieder in der 2. Liga (St. Pauli, Bielefeld) aktiv. © imago images 16/49 TORSTEN WOHLERT (3 Spiele): Den Blondschopf (vordere Reihe links) verpflichtete die Borussia 1987. Nach nur 22 Buli-Minuten zog der Verteidiger weiter. Später beim MSV Duisburg (1993 bis 2002) Leistungsträger und Kapitän in der 1. Liga. © imago images 17/49 MARIAN SARR (3 Spiele): Wurde mit 18 Jahren zu den Profis hochgezogen. Stand durch Verletzungen von Hummels und Subotic im CL-Spiel gegen Marseille (Dezember 2013) in der Startelf, kam jedoch an den Etablierten nicht vorbei und ging 2016 nach Wolfsburg. © imago images 18/49 ANTONIOS PAPADOPOULOS (3 Spiele): Musste in der Sommer-Vorbereitung 2021 als Notnagel herhalten, weil bei den Profis die Innenverteidiger fehlten. Eigentlich auf der Sechs beheimatet. Spielte 90 Minuten im Pokal und 15 in der Bundesliga. © imago images 19/49 JULIAN KOCH (2 Spiele): Galt als Riesen-Talent. Verletzte sich bei einer Leihe nach Duisburg schwer am Knie, hing zwischenzeitlich an der Schmerzpumpe und kam nie wieder zu alter Form. Beendete 2019 mit nur 29 seine Karriere. © imago images 20/49 MAHIR SAGLIK (2 Spiele): War in der Saison 2004/05 eigentlich an die Zweitvertretung Dortmunds ausgeliehen. Ende Juli 2004 durfte er aber beim Hin- und Rückspiel gegen KRC Genk im UI Cup zweimal Profiluft schnuppern. © imago images 21/49 NIZAMETTIN CALISKAN (2 Spiele): Mit 17 wurde er 2005 beim renommierten Nachwuchsturnier Junior Cup als bester Spieler ausgezeichnet. Prompt gab's im Sommer die Beförderung in den Profikader unter Bert van Marwijk. © imago images 22/49 PATRICK NJAMBE (2 Spiele): Kam 2004 aus seiner Heimat Kamerun in die U19, ein Jahr später schon für die U23 aktiv und 2007 gab's das BL-Debüt. Später noch für Uerdingen am Ball. Beendete nach der Saison 2017/18 seine Karriere. © imago images / WEREK 23/49 DIRK HOFMANN (2 Spiele): Kickte von 1989 bis 1992 in Dortmund und kam am 34. Spieltag der Saison 1990/91 beim 5:2-Sieg gegen den FC St. Pauli zu seinem ersten und gleichzeitig letzten Bundesligaspiel. Später noch für Osnabrück und Unterhaching aktiv. © imago images / Kicker/Liedel 24/49 ULF RASCHKE (2 Spiele): Der Stürmer, auf dem Bild der Zweite von links, stand im Mai 1993 für 39 Minuten in Nürnberg auf dem Feld. Kickte sonst zumeist für die Amateurmannschaft in der Oberliga. Kurzeinsatz im UEFA-Cup-Halbfinale 1993 gegen Auxerre. © imago images / Kicker/Liedel 25/49 WOLFGANG HOMBERG (2 Spiele): Der Innenverteidiger, der hier links neben Knut Reinhardt zu sehen ist, kam 1991 zum BVB. Gegen Thomas Helmer und Günter Kutowski war aber kein Kraut gewachsen. Insgesamt 25 Minuten in Pokal und Bundesliga eingesetzt. © imago images / Team 2 26/49 YASIN ÖZTEKIN (2 Spiele): Der Stürmer trug von 1996 bis 2010 das schwarzgelbe Trikot. Nach einer Einwechslung im Pokal gegen Bremen gab er im Januar 2009 gegen Leverkusen sein BL-Debüt. Danach sehr erfolgreich in der Türkei, nun aber vereinslos. © imago images / DeFodi 27/49 DZENIS BURNIC (2 Spiele): Wurde in Dortmunds Jugend von 2014 bis 2017 viermal in Folge Meister. Im Februar 2017 ließ ihn Tuchel bei der 1:2-Blamage in Darmstadt ran. Danach zum VfB und nach Dresden ausgeliehen. 2020 zu Heidenheim transferiert. © getty 28/49 TOM ROTHE (2 Spiele): Traf direkt bei seinem Profidebüt am 30. Spieltag gegen Wolfsburg. Danach noch mit einem Kurzeinsatz gegen Bochum. Sonst bei der zweiten Mannschaft unterwegs. © getty 29/49 LENNARD MALONEY (1 Spiel): Der Innenverteidiger, 2020 von Union Berlin gekommen, spielt vor allem in der zweiten Mannschaft des BVB. Im Oktober 2021 wurde er erstmals für zwei Minuten beim Sieg in Bielefeld eingewechselt. © imago images 30/49 KORAY GÜNTER (1 Spiel): Mit 13 Jahren schon im BVB-Internat. Debütierte 2013 mit 18 Jahren. Es sollte seine einzige Minute im BVB-Dress bleiben. Wurde 2014 an Galatasaray abgegeben, der Verein zog nie die Rückkaufoption (7 Mio. Euro). © imago images 31/49 TONI SCHUMACHER (1 Spiel): Sein Einsatz für den BVB ist kurios. Als eigentlicher Torwarttrainer wurde er am letzten Spieltag 1996 von Hitzfeld eingewechselt und durfte sich somit über einen weiteren Gewinn der Meisterschaft als Spieler freuen. © imago images 32/49 THORSTEN FINK (1 Spiel): Der Junge aus dem Revier spielte von 1983 bis 1989 bei den Amateuren. In der ersten DFB-Pokalrunde 1987 durfte er für neun Minuten bei den Profis mitmischen. Kam später über Wattenscheid und den KSC zum FC Bayern. © imago images 33/49 MITSURU MARUOKA (1 Spiel): Der Japaner wurde mit 18 Jahren von Dortmund ausgeliehen. Er spielte über zwei Jahre nur für die zweite Mannschaft - bis auf eine Ausnahme: Am 20. September 2014 wurde er für zehn Minuten gegen Mainz eingewechselt. © imago images 34/49 JOSEPH-CLAUDE GYAU (1 Spiel): Der Außenstürmer teilt das Schicksal von Maruoka, kann jedoch durch seinen Einsatz im September 2014 gegen den VfB Stuttgart sechs Minuten mehr vorweisen. Wurde 2017 an Großaspach in die 3. Liga abgegeben. © imago images 35/49 BALINT BAJNER (1 Spiel): Nach einem Probetraining wurde er 2012 vom BVB II verpflichtet. Durfte im Februar 2013 zudem einmal in der Bundesliga mitwirken. Der 31-Jährige war ab 2017 ein zweites Mal in Dortmund, seit 2021 ist er vereinslos. © imago images 36/49 NICO HILLENBRAND (1 Spiel): Mit 16 wagte er den Sprung vom KSC in die Dortmunder Jugend. Gehörte in der Saison 2006/07 dem Profikader an und wurde in dieser einmal eingewechselt. Ging 2009 zum SV Sandhausen und spielt aktuell noch bei Astoria Walldorf. © imago images 37/49 DENNIS VOGT (1 Spiel): Frisch aus der Jugend der Schwarz-Gelben gekommen, durfte er beim 5:4 im DFB-Super-Cup 1996 gegen Kaiserslautern für 29 Minuten mitwirken. Seine Leihe nach Köln verlief glücklos, spielte anschließend im gehobenen Amateurbereich. © imago images 38/49 SÖREN PIRSON (1 Spiel): In der zweiten DFB-Pokal-Runde 2006 sah Weidenfeller nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums Rot. Der damalige Ersatzkeeper Pirson musste ran. War später lange Jahre in der 2. und 3. Liga aktiv. © imago images 39/49 PATRICK KOHLMANN (1 Spiel): Sein einziger Einsatz erwies sich als bitter. Der Linksverteidiger musste 2004 gegen Kaiserslautern zur Pause verletzt raus. Kam über Rot-Weiß Erfurt zu Union Berlin, wo er zur Stammformation in der 2. Liga gehörte. © imago images 40/49 ALEXANDER BADE (1 Spiel): Nach mehreren Bundesliga-Stationen kam der Keeper im Januar 2008 für ein halbes Jahr zum BVB. Musste einmal ran, als sowohl Weidenfeller als auch Ziegler verletzt waren. © imago images 41/49 PASCAL STENZEL (1 Spiel): Unter Tuchel wurde der ehemalige U19-Kapitän 2015 zum Rechtsverteidiger umgeschult. Durfte einmal in der Europa League gegen PAOK über 90 Minuten ran. Ging 2016 zum SC Freiburg und ist aktuell für den VfB Stuttgart aktiv. © imago images 42/49 JAN-NIKLAS BESTE (1 Spiel): Der 21-Jährige stand beim 4:0-Sieg über Rielasingen in der ersten DFB-Pokal-Runde 2017 in der Startelf, danach aber nurmehr zweimal im Profikader. Wechselte für 250.000 Euro 2018 zu Werder. Seit 2020 bei Jahn Regensburg. © imago images 43/49 CHRISTIAN EGGERT (1 Spiel): Kam 2005 zum BVB II und gab im Dezember 2007 gegen Wolfsburg sein BL-Debüt. Er wurde in der 83. Minute für Giovanni Federico eingewechselt. Der defensive Mittelfeldspieler spielte insgesamt fünf Jahre in Dortmund. © imago images / Kirchner-Media 44/49 TOBIAS RASCHL (1 Spiel): Der 21-Jährige spielte seit 2015 für den BVB und bekam Anfang 2019 einen Profivertrag. Am letzten Spieltag 2019/20 durfte er 25 Minuten gegen Hoffenheim mittun. Wechselte im Winter 2022 zu Greuther Fürth. © imago images / Picture Point 45/49 BENJAMIN KNOCHE (1 Spiel): Kam 1992 mit 14 zum BVB-Nachwuchs und gewann in der A-Jugend zwei Meistertitel in Folge. Im Oktober 1997 durfte der Innenverteidiger unter Trainer Nevio Scala gegen Leverkusen (0:1) für 78 Minuten ran. © imago images / Contrast 46/49 FLORIAN THORWART (1 Spiel): Spielte von 1998 bis 2003 für die Borussia. Im November 2002 kam er beim 1:0-Heimsieg gegen 1860 München für Tomas Rosicky rein - wenige Sekunden später war Schluss. Der Innenverteidiger war meist für den BVB II im Einsatz. © imago images / Werner Otto 47/49 BERND KRAUSS (1 Spiel): Der gebürtige Österreicher dürfte vielen BVB-Fans noch als Trainer in Erinnerung sein. 2000 trainierte er die Dortmunder und gewann in 11 Partien kein einziges Mal. Spielte 1977 einmal für 16 Minuten gegen den 1. FC Köln mit. © imago images 48/49 LION SEMIC (1 Spiel): Feierte am 30. Spieltag (2021/22) gegen Wolfsburg kurz vor Schluss sein Debüt im Alter von 18 Jahren. Ansonsten spielt er als Rechtsverteidiger für die U19. © getty 49/49 IMANNUEL PHERAI (1 Spiel): Durfte am vorletzten Spieltag (2021/22) für weniger als eine Minute Bundesliga-Luft schnuppern. Der Mittelfeldspieler stand insgesamt sechsmal im Profi-Kader.

