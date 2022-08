BVB, News und Gerüchte: Barca baggert angeblich an Dortmund-Star Thomas Meunier

Der FC Barcelona hat offenbar Thomas Meunier als potenziellen Neuzugang für die Abwehr ausgemacht. Die Katalanen waren schon einmal hinter dem BVB-Star her. Dortmunds Präsident Reinhard Rauball blickt optimistisch in die neue Saison. Hier gibt es alle News und Gerüchte.

BVB, Gerüchte: Baggert Barca erneut an Thomas Meunier?

Nachdem sich der FC Barcelona einen Korb bei Wunschspieler Cesar Azpilicueta (FC Chelsea) eingehandelt hat, haben die Katalanen offenbar bereits eine Alternative im Visier: Thomas Meunier. Der Rechtsverteidiger des BVB ist nach Informationen der spanischen Sport eine Option für Barca-Trainer Xavi.

Dem Bericht zufolge wünsche er sich einen international erfahrenen Abwehrspieler und Meunier passe in das Profil. Schon im Winter war Barca an einem Transfer des 30-jährigen Belgiers interessiert, doch Dortmund schob dem Abgang einen Riegel vor, da zu wenig Zeit für die Suche nach einem Ersatz blieb.

Meunier berichtete im April in der Zeitung Zeitung Het Laatste Nieuws von einer Kontaktaufnahme durch Jordi Cruyff, der als Berater des Barca-Managements tätig ist. "Dortmund ist schon ein großer Klub, aber Barca ... das ist einzigartig", erklärte Meunier damals. Nun habe der BVB noch genügend Zeit im Transferfenster, um sich nach einem Ersatz umzuschauen, spekuliert die Sport, allerdings wolle Barca die Ablösesumme möglichst niedrig halten. Dafür soll angeblich Sergino Dest noch verkauft werden, Manchester United soll interessiert sein.

Meunier absolvierte in der vergangenen Saison 26 Pflichtspiele für die Borussia (zwei Tore, fünf Vorlagen), bevor er einen Großteil der Rückrunde verletzungsbedingt verpasste. Beim 3:0-Sieg gegen 1860 München in der ersten Runde des DFB-Pokals stand er wieder in der Startelf und insgesamt 76 Minuten auf dem Feld.

BVB, News: Rauball geht optimistisch in die neue Saison

BVB-Präsident Reinhard Rauball geht voller Zuversicht in die neue Bundesliga-Saison, vor allem auch dank Edin Terzic. Der neue Trainer von Borussia Dortmund "trägt die Hoffnungen der Fans zu Recht", erklärte Rauball in den Ruhr Nachrichten. "Nicht nur aufgrund von Sympathie, sondern weil er auch mit einem Titel als BVB-Trainer in sehr kurzer Zeit schon bewiesen hat, dass Zuversicht angebracht ist."

Auch die im Sommer getätigten Transfers lobte Rauball vor dem Bundesliga-Start des BVB am Samstag gegen Bayer Leverkusen (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). "Wir haben wertvolle und nötige Verstärkungen in die Mannschaft geholt", sagte er. "Dies und die gute vergangene Saison in der Bundesliga machen mich sehr optimistisch."

Dass Neuzugang Sebastien Haller nach der Hodenkrebs-Diagnose vorerst fehlen wird, "ist in erster Linie menschlich tragisch", erklärte Rauball. "Ich drücke ihm die Daumen, dass es ein gutes Ende finden wird. Solch eine Diagnose ist natürlich ein Schlag, der erst einmal schwer zu verkraften ist. Sportlich ist für uns dadurch zudem ein wichtiges Puzzleteil weggebrochen."

BVB, News: Terzic hofft auf Moukoko-Verlängerung

Ein potenzieller Ersatz für Haller ist Youssoufa Moukoko. BVB-Trainer Terzic erklärte vor dem Bundesliga-Start, er sei von "seinen Qualitäten überzeugt. Er ist in seiner Entwicklung noch lange nicht fertig. Es wäre schön und wünschenswert, wenn wir ihn weiter in seiner Entwicklung begleiten können."

Damit spielte er auf eine potenzielle Vertragsverlängerung des 17 Jahre alten Sturmtalents an. Moukokos aktuelles Arbeitspapier läuft 2023 aus, ein fertiges Vertragsangebot seitens der Borussia soll bereits vorliegen. Terzic hofft auf eine Vertragsverlängerung, doch bislang steht die Unterschrift noch aus.

