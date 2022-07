BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl spricht über Ausfall von Sebastien Haller

Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund, hat sich über den Ausfall von Stürmer Sebastien Haller geäußert. Als möglichen Ersatz soll die Borussia einen Angreifer der Hertha im Visier haben. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Sebastian Kehl spricht über Sebastien Haller

Wird Borussia Dortmund nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Sebastien Haller noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv? Diese Frage hängt vor allem von der finalen Diagnose ab, wie lange der neue Stürmer nach seinem entdeckten Hoden-Tumor ausfallen wird.

Gegenüber den Ruhr Nachrichten hat sich nun Sportdirektor Sebastian Kehl geäußert: "Wir sind da noch in einem sehr frühen Stadium und werden uns dann, wenn die Diagnose vorliegt, reiflich überlegen, ob und wie wir reagieren müssen. Da wird es sicher keinen Schnellschuss geben."

Immerhin hatte sich Haller nach den ersten Behandlungsschritten zuversichtlich aus dem Krankenhaus gemeldet.

"Ich möchte euch mitteilen, dass der erste Schritt erfolgreich abgeschlossen wurde! Ich danke dem BVB und dem medizinischen Team, die außergewöhnlich gut zu mir waren", schrieb Haller in den Sozialen Netzwerken zu einem Foto, auf dem er im Krankenbett den Daumen nach oben reckt.

BVB: Haaland-Kopie, Haalands Partner oder ein Juwel: Wer ersetzt Sebastien Haller? © imago images 1/17 Nach der tragischen Diagnose Hodentumor fällt Sebastien Haller bei Borussia Dortmund auf unbestimmte Zeit aus. Wer wird Nachfolger des Stürmers beim BVB? Holt Dortmund noch einen Stürmer oder gibt es eine interne Lösung? SPOX nennt die Optionen. © imago images 2/17 DIE AUSGANGSLAGE: Es war ein großer Schock für Sebastien Haller und für den BVB. Beim Neuzugang von Ajax wurde ein Hodentumor diagnostiziert. Haller hat daraufhin das Trainingslager in Bad Ragaz verlassen und begab sich in Behandlung. © imago images 3/17 Wie lange Haller ausfällt, ist nach aktueller Lage nicht realistisch abzuschätzen. Die Gesundheit des Ivorers geht vor – und doch muss der BVB nun überlegen, wie man die Zeit ohne Haller plant. © imago images 4/17 "Jetzt in Hektik und Aktionismus zu verfallen, ist aus meiner Sicht moralisch-ethisch ein Problem", hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einem dpa-Interview bekräftigt. Noch hat der BVB aber Zeit zu überlegen und es gibt einige Optionen ... © imago images 5/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Es wäre die naheliegendste Lösung, weil sie schon da ist. Beim 17 Jahre alten Stürmer ist die Entwicklung nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Moukoko erwägt auch einen Weggang. Die Frage: Traut Edin Terzic ihm die Rolle zu? © imago images 6/17 DONYELL MALEN: Schon in der vergangenen Saison besetzte der Niederländer die Position von Erling Haaland bei dessen häufigen Ausfällen. Malen ist kein Stoßstürmer und es wäre ein anderes Spiel, aber das könnte Terzic in Kauf nehmen. © imago images 7/17 BRADLEY FINK: Der 19 Jahre alte Schweizer spielt in der U23 und ist in der Spielweise gar nicht so weit weg von Haller, wird aber eher mit Erling Haaland verglichen. Er wurde sofort nach Bad Ragaz eingeladen und darf sich beweisen. © imago images 8/17 KARIM ADEYEMI: „Ich glaube, ersetzen brauchen wir keinen. Wir versuchen weiter Fußball zu spielen. Wir haben die Qualität, mit einem anderen Stürmer zu spielen“, sagt er selbst. Adeyemi selbst könnte die Lösung sein, auch wenn das ein anderer Ansatz ist. © imago images 9/17 LUIS SUAREZ: Der Uruguayer wurde in den letzten Tagen häufiger als Kandidat beim BVB ins Spiel gebracht. Aus Suarez' Heimat heißt es aber nun, dass er zum Club Nacional, also nach Montevideo, wechseln solle. © imago images 10/17 Und: Auch Suarez selbst bevorzugt offenbar einen anderen Zukunftsplan. Nach Informationen des uruguayischen Sportjournalisten Rodrigo Vazquez zieht es den Stürmer in seine Heimat zum Club Nacional. © imago images 11/17 EDIN DZEKO: Auch er wurde medial schon gehandelt – vor allem in Italien. Der Bosnier ist mit 36 Jahren immer noch voll im Saft, absolvierte in der letzten Saison 48 Pflichtspiele und traf 17-mal für Inter. Dass er da wegwill, ist nicht übermittelt. © imago images 12/17 SASA KALAJDZIC: Der Österreicher wurde schon kurz nach Saisonende beim BVB gehandelt, aber der Stuttgarter wird nur Sinn machen, wenn sich abzeichnet, dass Haller über einen längeren Zeitraum ausfällt und die hohe Ablöse sich rechnen würde. © imago images 13/17 ANDREA BELOTTI: Tuttomercatoweb hat den 28-Jährigen beim BVB ins Spiel gebracht. Belotti hat seinen Vertrag beim FC Turin nicht verlängert, wäre ablösefrei und will sich neu orientieren. Er hätte die Qualität, aber auch den Anspruch auf einen Stammplatz. © imago images 14/17 Belotti war einst ein heißes Eisen auf dem Stürmer-Markt. Real Madrid soll ihn mal auf dem Zettel gehabt sein, nahm jedoch aufgrund seiner 100-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel Abstand von einer Verpflichtung. Für Torino traf er in 251 Spielen 113-mal. © imago images 15/17 DIEGO COSTA: Er war mal 2013 im Gespräch, als Robert Lewandowski zum FC Bayern wechselte, damals war er zu teuer. Heute ist ablösefrei, mit 33 aber auch nicht mehr so im Saft wie damals. Kurzfristig wäre er keine Hilfe, weil wohl auch nicht fit genug. © imago images 16/17 DRIES MERTENS: Er sollte seine Karriere eigentlich beim SSC Neapel beenden, aber dann scheiterten die Vertragsgespräche. Schon 35, aber immer noch eine gewisse Qualität, die als Backup reichen würde. Knackpunkt: Er wäre nicht billig. © imago images 17/17 ALEXANDER SÖRLOTH: Der Sturmpartner von Erling Haaland in Norwegen. Nach der Leihe in San Sebastian zurück in Leipzig und bisher überzeugend in der Vorbereitung. Er wäre von der Anlage her nicht weit weg von Haller. Könnte ein Leihkandidat sein.

BVB, News: Dortmund hat wohl Krzysztof Piatek im Blick

Dass der BVB im Falle eines längerfristigen Ausfalls von Haller bereits den Markt sichtet, ist alles andere als unüblich. Zahlreiche Gerüchte haben in den vergangenen Tagen bereits die Runde gemacht, nun kommt ein weiteres hinzu.

Wie der Journalist Nicolo Schira erfahren haben will, soll sich der BVB nach Herthas Angreifer Krzysztof Piatek erkundigt haben. Dieser wurde in der vergangenen Rückrunde an die AC Florenz verliehen und ist nun wieder zurück in Berlin.

Die Hertha möchte den Polen, der Anfang 2020 für 24 Millionen Euro von der AC Milan kam, gerne von der Gehaltsliste bekommen.

BVB, News: Thomas Meunier lobt die Dortmunds Transferpolitik

Rechtsverteidiger Thomas Meunier hat seinen Klub Borussia Dortmund für die Transferpolitik gelobt. "Unsere Neuen passen sehr gut zu uns. Weil sie fußballerisch was draufhaben. Aber auch, weil sie Kämpfer sind", sagte der belgische Nationalspieler im kicker-Interview. Der BVB brauche "keine Weltstars", so Meunier, "wir brauchen Spieler, die ihr Herz am rechten Fleck tragen".

Der Vizemeister will in dieser Saison den deutschen Rekordchampion Bayern München angreifen. Die Lust auf das, was komme, sei auch im Team spürbar, so der 30-Jährige. Der Tumor-Fund bei Neuzugang Sebastien Haller sei aber "ein Schock für uns alle und auch ein Dämpfer" gewesen.

BVB, News: Boateng findet Süles Bayern-Abgang "schade"

Jerome Boateng, Abwehrspieler von Olympique Lyon, hat den Bayern-Abgang seines ehemaligen Teamkollegen bei den Münchnern, Niklas Süle, zum BVB bedauert. "Ich finde es schade, dass es so weit kommen musste, weil Niki riesiges Potenzial hat", sagte Boateng dem kicker.

Süle war nach der abgelaufenen Saison ablösefrei vom FC Bayern zum BVB gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister spielte er jahrelang an der Seite von Boateng in der Innenverteidigung.

BVB, News: Thomas Müller kommentiert BVB-Transfers

Thomas Müller vom FC Bayern München hat die in diesem Sommer getätigten Transfers des Rivalen Borussia Dortmund begrüßt. "Ich finde es gut, dass sich auch beim BVB etwas rührt", sagte er der Bild am Sonntag. "Es liegen Vorfreude und Spannung in der Luft", konstatierte er vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison.

Die Dortmunder haben sich unter anderem mit Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Sebastien Haller und Salih Özcan verstärkt. Ob die Transfer-Offensive der Borussen ausreicht, um die Liga-Vorherrschaft des FC Bayern zu beenden, wird sich im Laufe des kommenden Jahres zeigen. Müller jedenfalls ist davon natürlich nicht überzeugt: "Man weiß nicht, ob der BVB deshalb jetzt zehn Punkte mehr holen wird", gab er zu bedenken.

