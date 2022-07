BVB, News und Gerüchte: Dortmund erhöht Druck auf Nico Schulz

Nico Schulz hat keine Zukunft beim BVB, dies machte Trainer Edin Terzic am Rande der Vorbereitung nochmals deutlich. Hinzu kommt wohl eine harte Maßnahme. Außerdem stiegen die Nationalspieler und fünf Neuzugänge am Montag in das Mannschaftstraining ein. Ein Trio muss derweil noch kürzertreten. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichen zu den Schwarzgelben vom Vortag.

BVB, News: Schulz fährt wohl nicht mit ins Trainingslager

Ein Verkaufskandidat ist Nico Schulz bereits seit langer Zeit, nun wird es immer konkreter, dass sich die Wege zeitnah trennen dürften. Einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge wird der Linksaußen die Reise ins Trainingslager nach Bad Ragaz am Freitag nicht antreten. Sport1 ergänzte, dass Schulz ein Tribünenplatz drohe, wenn sich kein Abnehmer findet.

Dies sei dem Spieler auch bereits so vermittelt worden. "Nico kennt seine Situation", stellte Trainer Edin Terzic am Montag nach dem Training klar. Mit allen Akteuren werde "offen und ehrlich über ihre Situation und Perspektive" gesprochen. Bei Schulz, der mit einem kolportierten Gehalt von sieben Millionen Euro zu den Besserverdienern im Kader zählt, liegt die Zukunft demnach nicht in Dortmund. Verletzungsbedingt kann er derzeit sowieso noch nicht mit der Mannschaft trainieren.

Gerüchte, wonach Schulz auf dem Wunschzettel von Lazio Rom stünde, dementierte der italienische Klub zuletzt selbst. Für den zwölffachen Nationalspieler, der 2019 für 25,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim kam und noch bis 2024 gebunden ist, dürften die Borussen keine allzu hohe Ablösesumme verlangen, um eine Trennung zu vereinfachen. In der vergangenen Saison stand er lediglich in 24 Pflichtspielen auf dem Platz und bereitete drei Treffer vor.

"Der Nico hat nicht gespielt, ist mit sich unzufrieden, sucht eine neue sportliche Herausforderung, ist sehr offen für einen Wechsel. So ist das, wenn es nicht passt, wenn man sich nicht mehr schätzt", sagte Berater Roger Wittmann der Bild. "Aber er wird nicht wechseln, nur damit er gewechselt ist. Er wird zu einem guten Klub gehen und wenn das nicht klappt, dann eben bleiben."

BVB, News: 1.500 Fans bei öffentlichem Training mit Neuzugängen

1.500 Fans waren am Montag zum öffentlichen Training in Brackel gekommen, um sich ein Bild von den Neuzugängen Nico Schlotterbeck, Sebastien Haller, Niklas Süle, Karim Adeyemi und Salih Özcan zu machen, die nach der Leistungsdiagnostik ins Mannschaftstraining einstiegen. "Als ich hier rausgekommen bin und die Leute gesehen habe, das ist einzigartig in der Bundesliga. Ich hoffe, dass ich mit den Menschen hier viele Siege feiern kann", sagte Schlotterbeck.

Während die angeschlagenen Donyell Malen und Emre Can am Vormittag eine individuelle Einheiten bestritten, absolvierte auch Giovani Reyna nicht die komplette Einheit. "Er hat in den vergangenen zwölf Monaten viele Rückschläge erleiden müssen. Wir wollen jetzt nicht für den nächsten Rückschlag sorgen, sondern dafür, dass er wieder Vertrauen in sich und seinen Körper bekommt, dass er wieder den Spaß am Fußball hat. Deshalb sind wir vorsichtiger, damit er lange bei uns bleibt", erklärte Trainer Edin Terzic. Malen und Can sollen ins Trainingslager mitreisen können.

Die ersten Eindrücke von Süle stimmen Terzic sehr positiv: "Niklas macht einen sehr guten und klaren Eindruck. Er kennt das ja auch. Es war nicht der erste Vereinswechsel in seiner Karriere - aber wahrscheinlich der schönste", sagte er im Scherz. Bis zum ersten Pflichtspiel bei 1860 München im Pokal werde es für die Mannschaft nicht möglich sein, bei 100 Prozent zu sein. "Die Zeit rennt, das haben wir schon mehrfach erwähnt."

