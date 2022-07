BVB, News und Gerüchte: Sammer gesteht Fehler bei Umgang mit Youssoufa Moukoko ein

Matthias Sammer gesteht im Umgang mit Youssoufa Moukoko Fehler von Borussia Dortmund ein. Jayden Braaf nennt die Gründe für seinen Wechsel. Alle News und Gerüchte rund um den BVB im Überblick.

BVB, News: Sammer gesteht Fehler bei Moukoko

BVB-Berater Matthias Sammer hat zugegeben, dass der Verein bei Youssoufa Moukoko nicht immer richtig gehandelt hat. "Ich schätze ihn über alles", sagte er im kicker und ergänzte: "Wir hätten ihm als Verein in der Vergangenheit vielleicht mehr signalisieren können, dass er ein wichtiger Faktor in der Mannschaft sein kann."

Moukoko besitzt noch einen Vertrag bis 2023, ließ seine Zukunft angesichts der geringen Spielzeit in der Vergangenheit jedoch offen. Für Sammer mache es aber "keinen Sinn, dass er mit einem Wechsel kokettiert. Es sollte eine gegenseitige Wertschätzung geben - und das wird in naher Zukunft passieren." Es sei besser, die Probleme aus der Welt zu schaffen, "als woanders hinzugehen", erklärte er.

Das werde jungen Spielern auch regelmäßig signalisiert, so Sammer: "Abwinken und Resignieren bringt nichts, Widerstände müssen aktiv angegangen werden. Und weiter: "Schwankungen sind normal. (...) Das In-den-Himmel-Heben und das Fallenlassen sind deutsche Phänomene, das macht etwas mit einem Spieler. Spieler und Verein dürfen Fehler machen, jetzt müssen sich beide besinnen."

Auch Edin Terzic könnte eine große Rolle für Moukoko spielen. Dieser hatte den Stürmer schon während seiner ersten Amtszeit regelmäßig spielen lassen. "Absolut. Wir waren aber immer sicher, dass er ein Juwel ist", sagte Sammer.

BVB, News: Braaf begründet Wechsel nach Dortmund

Neuzugang Jayden Braaf hat seinen Wechsel zu Borussia Dortmund erklärt. "Ich denke, es ist genau der richtige Verein für junge Spieler. Es war also keine wirklich schwere Wahl, mich für Dortmund zu entscheiden. Ganz einfach, weil ich gesehen habe, dass sie hier gerne mit jungen Spielern arbeiten und sie pushen", sagte er im Interview mit den Ruhr Nachrichten.

Der 19-Jährige ist in diesem Sommer ablösefrei von Manchester City nach Dortmund gewechselt. Vorerst muss er sich aber von einer schweren Knieverletzung erholen. Deshalb will er in der Vorbereitung geduldig bleiben.

"Ich möchte mich zeigen und dann wird meine Chance kommen. Zuerst muss ich aber fit werden", sagte er und legte selbstbewusst nach: "Wenn es richtig gut läuft, würde ich natürlich auch gerne in der Bundesliga zeigen, was ich draufhabe", sagte Braaf. Aktuell sei er davon aber noch weit entfernt.

Außerdem wehrte er sich gegen die Gerüchte, wonach er aufgrund seines schwierigen Charakters in Manchester auf keinen Profieinsatz gekommen war. "Die Menschen, die das behaupten, kennen mich nicht wirklich. Wer mich persönlich kennenlernt, stellt fest, dass ich ein ruhiger Typ bin, dass ich Witze mache, viel lache und nun wirklich kein schwieriger Charakter bin", erklärte Braaf.

Zu den Parallelen zu Sancho, der einst ebenfalls von den Skyblues ins Ruhrgebiet gewechselt war, sagte er: "Der Vergleich ist in erster Linie ein Privileg. Wenn Leute sagen: Du spielst ja ein bisschen so wie Sancho, dann ist das natürlich schön zu hören. Aber am Ende des Tages bin ich Jayden Braaf."

