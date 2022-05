FC Bayern München - USA-Reise im Sommer 2022: Termine, Testspiele, Gegner, Kader

Im Rahmen der Vorbereitung für die bevorstehende Saison 2022/23 begibt sich der FC Bayern München im Sommer auf eine USA-Reise. Welche wichtigen Termine in Bezug auf Testspiele dabei anstehen, gegen wen Spiele bestritten werden und wie der FCB-Kader aktuell aussieht, erfahrt Ihr hier.

Mit dem Champions-League-Finale am vergangenen Samstag wurde die Fußball-Saison 2021/22 offiziell beendet. Für den FC Bayern München war die Saison jedoch bereits vorher zu Ende. Zwei Wochen davor bestritten die Münchner nämlich ihr letztes Pflichtspiel der Saison, in der sie sich zum zehnten Mal hintereinander zum Deutschen Meister krönten.

Julian Nagelsmann hat eine holprige erste Saison als Bayern-Trainer hinter sich, kann von dem Gelernten jedoch einiges in die Zukunft mitnehmen. Lange wird die Pause nämlich nicht sein, die Vorbereitung für die bevorstehende Spielzeit steht bereits im Fokus. Der FC Bayern hat diesbezüglich sogar eine Reise ins Ausland gebucht.

FC Bayern München - USA-Reise im Sommer 2022: Termine, Testspiele, Gegner

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die weltweite Coronavirus-Pandemie Auslandsreisen erschwerten, steht der USA-Reise, die der FC Bayern im Sommer 2022 plant, nichts im Weg. Der deutsche Rekordmeister wird vom 18. bis zum 24. Juli in den USA verweilen und dort auch Testspiele gegen große Namen bestreiten.

© getty Im Lambeau Field in Green Bay bestreiten der FC Bayern und Manchester City im Juli ein Testspiel.

Während des Aufenthalts in den Staaten treten die Bayern zuerst am 20. Juli in der Hauptstadt Washington gegen D.C. United aus der MLS an. Das wahre Spektakel folgt dann jedoch paar Tage später: Am 23. Juli trifft der FC Bayern in Green Bay, Wisconsin, auf den englischen Meister und Topklub Manchester City, das vom ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola trainiert wird.

Ein weiteres Gesicht, das die Bundesliga kennt, wird dabei aller Voraussicht nach im Trikot der Skyblues auflaufen. Der Ex-Dortmunder Erling Haaland, der ab dem 1. Juli offiziell als Spieler von ManCity gilt, ist nämlich für rund 75 Millionen (Ausstiegsklausel wurde aktiviert) auf die Insel gewechselt. Das Testspiel gegen die Citizens wird im Lambeau Field, das Platz für etwas mehr als 80.000 Zuschauer bietet und in der NFL den Green Bay Packers als Heimstätte dient, ausgetragen. "Es wird sicher ein sehr interessantes Spiel für die Fans in den USA und auf der ganzen Welt", äußerte sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu diesem Spektakel.

FC Bayern München - USA-Reise im Sommer 2022: Kader

Wie auch alle anderen Vereine bastelt auch der FC Bayern aktuell an einem Kader für die nächste Saison. Mit Niklas Süle und Corentin Tolisso sind bereits zwei Abgänge fix. Kommt Robert Lewandowski auch noch dazu? Der Weltfußballer hat zwar noch einen gültigen Vertrag bis 2023, hat jedoch den Wunsch geäußert, den Verein verlassen zu wollen. Was der FC Bayern an Qualität verlieren könnte, kann er möglicherweise aber auch wieder neu erwerben. Sadio Mane vom FC Liverpool wird nämlich als potenzieller Transfer gehandelt.

Trotz Neuer-Verlängerung: Zwei Bayern-Baustellen bleiben! © getty 1/39 Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr verlängert. Damit bleibt der Kapitän bis mindestens 2024 an Bord - dann ist er 38. SPOX gibt einen Überblick zu den Vertragslaufzeiten aller FCB-Profis. © Bitte wählen/eingeben! 2/39 Auch Thomas Müller hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Damit haben zwei Leistungsträger verlängert. Zwei weitere Verträge neigen sich aber dem Ende zu - und da ist es komplizierter. © getty 3/39 Um Robert Lewandowskis Zukunft ranken sich seit mehreren Wochen hartnäckige Gerüchte. Ein Verkauf im Sommer kommt für die Bayern nicht in Frage, ein neuer Vertrag zeichnet sich aktuell allerdings auch noch nicht ab. Der Ausgang ist völlig offen. © getty 4/39 Ähnlich verhält es sich bei Serge Gnabry. Dieser hat laut Bild zwar ein lukratives Angebot vorliegen, soll aber noch zögern. Der Nationalspieler sei enttäuscht, weil mit anderen Spielern zuerst verlängert wurde. Die Hackordnung gefällt ihm nicht. © getty 5/39 In der jüngeren Vergangenheit hatten auch Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Gnabrys direkter Konkurrent, Kinsgley Coman, ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. © getty 6/39 Manuel Neuer (TW, 36 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 7/39 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © Twitter/FC Bayern 8/39 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Noch bis 2023 an die AS Monaco verliehen. Sollte Neuer verlängern, wird er den FC Bayern in jedem Fall verlassen. Das gab er im Rahmen einer Medienrunde bekannt. © getty 9/39 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 10/39 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. Er strebt offenbar einen Abschied an. © imago images 11/39 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 12/39 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Verlässt den FC Bayern nach der Saison in Richtung BVB. © getty 13/39 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Bis 2023 an den 1. FC Köln verliehen. © getty 14/39 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 15/39 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 16/39 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 17/39 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 18/39 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 19/39 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 20/39 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 21/39 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 22/39 Josip Stanisic (RV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 23/39 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 24/39 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Dynamo Dresden verliehen. © getty 25/39 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 26/39 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 27/39 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Die erste offene Baustellen. Sein Vertrag läuft aus, er ist oft verletzt, wenn er spielte, dann meist gut. Die Bayern haben allerdings Gravenberch an der Angel. Tendenz: Tolisso geht. © getty 28/39 Marcel Sabitzer (ZM, 28 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 29/39 Paul Wanner (OM, 16 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 30/39 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Ein Angebot des Klubs soll er abgelehnt haben, am liebsten will er schon diesen Sommer gehen. © getty 31/39 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 32/39 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 33/39 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 34/39 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 35/39 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 36/39 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gestalten sich schwierig. Nun soll erneut Real Madrid ein Auge auf ihn geworfen haben. Ausgang: Völlig offen. © getty 37/39 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 38/39 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 39/39 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

Noussair Mazraoui vom niederländischen Meister Ajax Amsterdam dagegen ist bereits ein fixer Zugang, sein Teamkollege Ryan Gravenberch soll ebenso zum FC Bayern wechseln. Ansonsten hat sich am Hauptgerüst, bestehend aus Schlüsselspielern wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich oder Thomas Müller, Stand jetzt nicht viel verändert.