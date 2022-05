Pro und Contra: Hat Bayern München durch das 2:2 gegen den VfB Stuttgart den Abstiegskampf verzerrt?

Der VfB Stuttgart darf dank des 2:2 gegen den FC Bayern München am 33. Spieltag der Bundesliga praktisch mit der Relegation planen, sogar der direkte Klassenerhalt ist wieder möglich. Doch hätte Rekordmeister FC Bayern München das Spiel gewinnen müssen, um den Abstiegskampf der Bundesliga nicht zu beeinflussen? Das Pro und Contra.

PRO: Bayern muss zu Hause einfach gegen den Tabellen-16. gewinnen

Von Martin Volkmar

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Das 2:2 der Bayern gegen den VfB Stuttgart am 33. Spieltag der Bundesliga hinterlässt einen schalen Beigeschmack. Nicht nur bei den Anhängern der anderen Abstiegskandidaten, sondern auch beim neutralen Fan.

Denn statistisch gesehen war ein Heimsieg des Rekordmeisters angesichts der Dauer-Dominanz in der Liga allgemein und speziell gegen den VfB eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Seit 2010 haben die Münchner 21 von 22 Pflichtspielen gegen die Schwaben gewonnen, häufig hoch wie die Torbilanz von 65:20 verdeutlicht - etwa beim 5:0 in der Hinrunde. Der einstige Südrivale war zuletzt kein wirklicher Gegner mehr für den FCB.

Einzig im Mai 2018 am letzten Spieltag der Saison, als die Bayern schon lange als Meister feststanden, kassierten sie vor der Übergabe der Schale eine 1:4-Heimklatsche. Auch am Sonntag stand der Titelgewinn seit Wochen fest und auch diesmal wäre die Meisterfeier beinahe von einer Pleite gegen die mutigen Gäste getrübt worden.

Der entscheidende Unterschied zu 2018: Damals ging es zwischen Bayern und Stuttgart nur noch um die Goldene Ananas, diesmal um den Abstiegskampf. Deshalb hatten die VfB-Rivalen nachvollziehbarerweise einen ähnlich klaren Bayern-Erfolg erwartet wie gegen die anderen Teams ab Platz 15, gegen die die Münchner alle Spiele für sich entschieden haben.

FCB-Noten: Süle-Vertreter mit gebrauchtem Tag, Lewy ungefährlich © getty 1/17 Der FC Bayern München ist vor der Übergabe der Meisterschale am 33. Spieltag der Bundesliga nur zu einem 2:2-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart gekommen. Ein Verteidiger schrammte knapp an der 6 vorbei. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Ehe er sich versah, stand es nach der katastrophalen Abwehrleistung seiner Vorderleute schon 0:1. Wenig später beinahe 0:2, hätte Marmoush das Tor getroffen. Viel machen konnte Neuer nicht. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Begann auf der rechten Abwehrseite sehr umsichtig und sicher, fiel aber im Lauf des Spiels ab. Gute Flanke auf Müller in der ersten Halbzeit, aber nach vorne insgesamt zu wenige brauchbare Impulse. Note: 4. © imago 4/17 TANGUY NIANZOU: Stand statt Niklas Süle in der Startelf, um Spielpraxis zu sammeln. Doch mit solchen Leistungen bewirbt er sich eher für eine Leihe. Zu weit weg vorm 0:1, indiskutabel vor dem 2:2. Da hilft auch seine sehr gute Passquote nichts. Note: 5.5 © getty 5/17 DAYOT UPAMECANO: Sehr konzentrierte Leistung des Innenverteidigers, der von seinen Nebenleuten zu oft allein gelassen wurde. Sicher und umsichtig, sehr brauchbare Spieleröffnungen und schön vorm 2:1 auf Müller durchgesteckt. Note: 3. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Der einzige Nicht-Franzose in der Start-Viererkette half Nianzou vorm 0:1 auch nicht wirklich. Defensiv wie in den letzten Wochen mit Schwächen. Positiv: Vehement im Pressing. Note: 4. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Bayerns Taktgeber. In der ersten Halbzeit der Bayer mit den meisten Pässen ins Anfangsdrittel, ließ sich nach dem 2:2 immer wieder in die Viererkette fallen, um Upamecano und Nianzou zu unterstützen. Blitzsaubere Leistung. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Fiel im Vergleich mit Kimmich ab. Spielte deutlich unauffälliger als sein Nebenmann, gewann aber immerhin einige Bälle in der Zentrale. Note: 4. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Dribbelte nach Robert Lewandowskis Pass mit so großem Tempo Richtung Strafraum, dass Sosa nur ins Leere grätschte, dann fein zum 1:1. Auch am 2:1 beteiligt durch den vorletzten Pass. Bester Offensiver, verlängert seinen Vertrag! Note: 2. © imago 10/17 THOMAS MÜLLER: Spielte ein paar Tage nach seiner Vertragsverlängerung äußerst engagiert, erzwang das 2:1. Sein 137. Bundesligator katapultierte ihn in die Top 20 der ewigen Bundesligatorschützenliste. Verpasste aber das 3:1. Note: 2,5. © getty 11/17 KINGSLEY COMAN: Engagiert, aber mit zu wenig Zug zum Tor. Schlechteste Passquote aller Bayern in der Startelf. Bekam kurz vor Schluss Rot, als er die Nerven verlor und Mavropanos schlug. Note: 4. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Kluge und uneigennützige Vorlage auf Gnabry vorm 1:1, aber ansonsten eher ungefährlich. Ein übler Ballverlust im Mittelfeld sorgte nach der Pause beinahe fürs 2:2. Später noch ein Lattentreffer. Note: 4. © getty 13/17 NIKLAS SÜLE: Kam in der 63. Minute für den glücklosen Nianzou und bekam so noch seine letzten 30 Minuten im Bayern-Trikot. Sein letzter Eindruck wird ein ordentlicher bleiben. Note: 3,5. © imago 14/17 MARC ROCA: Kam in der 72. Minute für Leon Goretzka, durfte auch mal wieder ein paar Minuten Bundesligaluft schnuppern. Keine Bewertung. © imago 15/17 CORENTIN TOLISSO: Kam für Pavard, engagierte Vorstellung. Keine Bewertung. © getty 16/17 MARCEL SABITZER: Kam in den Schlussminuten. Immerhin noch viermal am Ball. Keine Bewertung. © getty 17/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam kurz vor Schluss für Müller. Keine Bewertung.

FC Bayern: Gegen VfB Stuttgart weit von Normalform entfernt

Angesichts der erneut nicht meisterwürdigen Leistung eine Woche nach dem lustlosen 1:3 in Mainz müssen sich die Bayern aber den Vorwurf gefallen lassen, den Abstiegskampf verzerrt zu haben. Gerade nach der Mannschaftstour nach Ibiza in der vergangenen Woche. So nachvollziehbar der Trip und die nachlassende Spannung aufgrund des feststehenden Titels sind: Für die Kontrahenten der Stuttgarter kam er zur absoluten Unzeit.

Mit dem eigentlich erwartbaren Bayern-Pflichtsieg wäre der VfB nicht mehr direkt zu retten gewesen, nun aber könnte Hertha BSC noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Daran sind die Berliner natürlich vor allem selbst schuld, trotzdem kann man die Enttäuschung verstehen, dass der Spitzenreiter ausgerechnet gegen den Drittletzten weit von seiner Normalform entfernt war.

FC Bayern: Bundesligatabelle nach dem 33. Spieltag