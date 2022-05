Eintracht Frankfurt: Nächste Runde im Hinteregger-Streit?

Wie geht es weiter mit Eintracht Frankfurt und Martin Hinteregger? Der Österreicher soll nun doch in Frankfurt bleiben, alles schien geregelt. Nun lässt sein Berater aber aufhorchen.

Christian Sand bestätigt dem kicker, dass sein Klient und er sich eine Abfuhr eingehandelt hätten, als Hinteregger vor einigen Wochen von sich aus eine Vertragsverlängerung bei der Eintracht angeregt hätte. "Es gab noch unter der alten Führung mit Fredi Bobic und Bruno Hübner Gespräche wegen eines neuen Vertrags. Dass die neue Führung aus geld- und leistungstechnischen Gründen nicht darüber nachdenkt, ist legitim", so Sand.

Die Eintracht um Sportchef Markus Krösche habe Hinteregger zwar nicht nahegelegt sich einen neuen Klub zu suchen. Aber: "Wenn man einem Spieler, der sich so heimisch fühlt, sagt: 'Sollte ein Angebot kommen, wären wir bereit, dich abzugeben', ist das für ihn gleichbedeutend damit, dass man ihn am liebsten gehen lassen würde. So hat er es jedenfalls aufgefasst."

Napoli-Interesse bestätigt - Hinteregger will aber bleiben

Hinteregger hatte sich in einem Interview mit der Kronen-Zeitung sogar noch deutlicher geäußert. "In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll!"

Deshalb schwelt das Thema nun seit Wochen, deshalb tauchen auch immer wieder Gerüchte auf. Wie jenes um einen Wechsel Hintereggers zum SSC Neapel. "Da gab es konkretes Interesse, bei Napoli hätte er das Doppelte verdienen können", bestätigte Sand. "Hinti will aber bei der Eintracht bleiben - und wertgeschätzt werden."

Deshalb hoffe man im Hinteregger-Lager auf eine Kehrtwende bei den Verantwortlichen der Eintracht. "Jetzt wäre der Zeitpunkt, zu dem man ein schönes Zeichen setzen könnte", so Sand.