Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel zum Abschluss der Bundesliga-Saison! Bayer Leverkusen trifft am 34. Spieltag auf den SC Freiburg. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg ist eine von insgesamt neun Partien, die am heutigen Samstag, den 14. Mai, in der Bundesliga ausgetragen werden. Heute wird nämlich die deutsche Meisterschaft beendet. Wie üblich finden alle neun Begegnungen gleichzeitig statt. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr. Zur selben Uhrzeit empfängt Bayer Leverkusen den SC Freiburg in der BayArena in Leverkusen.

Die Werkself ist auf Platz drei der Bundesliga und wird die Saison 2021/22 dort auch beenden. Beim SC Freiburg hingegen kann noch eine Menge passieren. Der SC ist vor dem heutigen Duell Fünfter, kann aber sogar noch den Sprung auf einen Champions-League-Platz schaffen. RB Leipzig müsste dafür gegen Arminia Bielefeld patzen. Die Europa League hat das Team von Christian Streich hingegen jedoch so gut wie sicher. Der 1. FC Köln auf Platz sieben hat nur theoretisch eine Chance aufzuholen.

© getty Der SC Freiburg kämpft noch um einen Champions-League-Platz.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg heute live und in voller Länge sehen möchte, kommt nicht um Sky herum. Beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele der Bundesliga. Aus diesem Grund ist Sky auch für die Übertragung aller Spiele heute verantwortlich. Leverkusen vs. Freiburg läuft auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD). Livebilder aus der BayArena gibt es ab 15.15 Uhr zu sehen. Um den Kommentar kümmert sich dabei Martin Groß. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) wird zudem eine Konferenz, die alle neun Spiele beinhaltet, angeboten.

Wer Leverkusen vs. Freiburg im Livestream von Sky sehen möchte, kann dies ohne Probleme machen. Die zwei Optionen, die Euch den Livestream freischalten, sind: das SkyGo-Abonnement oder das SkyTicket.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Als Alternative zu der Übertragung bietet SPOX einen detaillierten Liveticker an. Damit wisst Ihr die ganze Zeit über Bescheid, was auf dem Rasen passiert. Jedoch tickern wir nicht nur Leverkusen vs. Freiburg, sondern auch den kompletten Spieltag in Form einer Liveticker-Konferenz.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg.

Hier geht es zum Liveticker der heutigen Bundesliga-Konferenz.

