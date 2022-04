Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin empfängt am heutigen Sonntag Eintracht Frankfurt zum Duell in der Bundesliga. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Spiel des 30. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live erleben? - Jetzt das DAZN-Abo sichern!

Am heutigen Sonntag, den 17. April, duellieren sich Union Berlin und Eintracht Frankfurt am 30. Spieltag der Bundesliga. Das Duell um die Europapokal-Plätze wird heute um 17.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin angestoßen.

Für die heutigen Gäste aus Frankfurt gehen die turbulenten letzten Wochen mit der Begegnung gegen Union Berlin heute weiter. Nach den elektrisierenden Duellen gegen den großen FC Barcelona im Viertelfinale der Europa League muss Eintracht Frankfurt heute gegen Union Berlin wieder im Liga-Alltag ran. Die Partie gegen Union ist dabei von großer Bedeutung, wenn die Eintracht noch ein Wort um die Europäischen Plätze mitreden möchte. Mit 39 Zähler befindet sich das Team von Oliver Glasner aktuell fünf Punkte hinter dem heutigen Gegner Union Berlin, die ihrerseits mitten drin sind im Kampf um die Europapokalplätze sind. Wie verkraftet heute Eintracht Frankfurt die Strapazen aus dem Europa-League-Duell gegen den FC Barcelona?

Mit zwei Siegen in Folge gegen den 1. FC Köln und Hertha BSC hat sich Union Berlin imposant im Kampf um die internationalen Plätze zurückgemeldet. In den drei Bundesliga-Partien davor holte das Team von Urs Fischer nämlichen nur einen einzigen Punkt. Gegen den FC Bayern München gab es dabei eine herbe 0:4-Niederlage. Am vergangen Wochenende besiegte Union Berlin den Stadtrivalen Hertha BSC jedoch überzeugend mit 4:1 und untermauerte damit seine Vormachtstellung in Berlin. Eintracht Frankfurt ist am heutigen Tag dennoch ein anderes Kaliber als die von Abstiegssorgen geplagte Hertha aus Berlin.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Stadion an der Alten Försterei, Berlin Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt das Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt am heutigen Sonntag exklusiv im TV und Livestream. Ab 17.00 Uhr seht Ihr die Übertragung auf DAZN 2 live und vollumfänglich. Das DAZN-Team besteht heute aus Moderator Jan Lüdeke, dem Kommentatoren-Duo Jan Platte und Julia Simic sowie der Reporterin vor Ort Miriam Sinno. Der Anpfiff des Spiels erfolgt dann um 17.30 Uhr.

© getty Rafael Borre ist der beste Torschütze und Scorer bei Eintracht Frankfurt.

Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr die Partie zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt heute auch im Livestream live und in voller Länge sehen. DAZN zeigt neben den Übertragungen der Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga auch die Champions League, die Ligue 1, die Serie A, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, MMA und noch vieles mehr im TV und Livestream.

Ein Abonnement kostet bei DAZN im Monat 29,99 Euro. Der Streamingdienst bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit ein Jahres-Abo abzuschließen, welches 274,99 Euro im Jahr kostet.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi

Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Hauge - Borré

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Partie zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt am heutigen Tag in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr nichts von der Action auf dem Platz verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

