Am 30. Spieltag der Bundesliga empfängt Union Berlin die Europa-League-Helden von Eintracht Frankfurt. Hier tickern wir das Spiel in voller Länge für Euch mit.

Schafft Union Berlin den dritten Sieg in Folge und bleiben die Eisernen damit auf Kurs Europa? Und wie fit sind die Frankfurter nach dem historischen Sieg in Barcelona am Donnerstag? Diese und alle anderen Fragen zum Spiel beantworten wir Euch hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Eintracht hat am vergangenen Donnerstag einen historischen Sieg über den FC Barcelona errungen und das Europa-League-Halbfinale klargemacht. Im Hinblick auf die kommende Saison riecht es eher nicht nach internationalem Wettbewerb, dafür sind die Hessen in der Liga zu wechselhaft.

Vor Beginn: Die Hausherren gehen mit einem 4:1-Sieg im Derby bei Hertha BSC im Rücken und dem größten Spiel der Vereinsgeschichte, dem DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch in Leipzig, vor der Brust in diese Partie. Es geht ganz konkret um die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb. Die Chancen sind absolut intakt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Bundesliga-Partie des 30. Spieltags zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Anstoß im Stadion An der Alten Försterei ist um 17.30 Uhr.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi

Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Rode - Knauff, Kostic - Lindström, Hauge - Borré

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die Partie zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt heute exklusiv ab 17 Uhr, Anstoß ist um 17.30 Uhr, auf dazn.com oder über die DAZN-App sowie den linearen TV-Kanal DAZN 1 im TV und Livestream.

Folgendes DAZN-Personal ist für Euch bei diesem Spiel im Einsatz:

Moderator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Julia Simic

Julia Simic Reporter vor Ort: Miriam Sinno

Ein jederzeit wieder kündbares DAZN-Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro, ein Jahresabo einmalig 279,99 Euro.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle am 30. Spieltag