Hertha BSC: Trikot-Eklat ist die größte Niederlage der Berliner Spieler

Dass die Profis von Hertha BSC nach der erneuten Pleite gegen Union ihre Trikots auszogen, ist der Emotion der Fans geschuldet und erinnert an frühere Zeiten. Doch die Ultras müssen sich die Frage stellen, was ihre Aktion bewirken soll. Und die Hertha-Spieler hätten mehr Rückgrat beweisen sollen. Ein Kommentar.

Giandomenico Mesto weinte bittere Tränen, Alberto Gilardino verstand die Welt nicht mehr, Marco Rossi sammelte Trikots und Giuseppe Sculli ging auf Konfrontation. Der 22. April 2012 hat sich als einer der denkwürdigsten Tage in der Geschichte des italienischen Fußballs verewigt.

Der FC Genua lag zu Hause gegen den AC Siena mit 0:4 in Rückstand - es war ein Duell zweier Abstiegskandidaten kurz vor Ende der Saison in der Serie A. Nur wollte man in Genua diesen Fakt nicht wahrhaben, sah man sich nach einigen Transferperioden, die einige illustre Namen wie eben Gilardino, Frey, Kakhaber Kaladze, zuvor Luca Toni oder Rafinha nach Genua gebracht hatten, als Kandidat für die obere Tabellenhälfte.

Aber der Kader war über die Jahre so wild zusammengestellt worden, dass der Abstiegskampf eigentlich programmiert war. An diesem April-Tag brannten dann die Sicherungen bei einigen Anhängern durch. 60 Stadionbesucher stürmten nach dem 0:4 kurz nach Wiederanpfiff den Rasen und forderten die Spieler auf, ihre Trikots auszuziehen.

Schiedsrichter Paulo Tagliavento und die Siena-Spieler verließen unter Applaus den Platz. "Jetzt gehört der Rasen uns", schien die Message zu sein. Die Polizei und die sogenannten Sicherheitskräfte standen rum, als wäre es das normalste Welt, doch sie waren geübt im Nichtstun.

Trikot-Eklat: In Genua brachte er sportlich gar nichts

Schon mehrmals hatten die Genua-Anhänger ihren Spielern einen Besuch im Training abgestattet. Auch nach Spielen wurden sie immer wieder direkt zur Rede gestellt. Jetzt aber ging es den Spielern direkt ans Hemd.

Kapitän Marco Rossi sammelte auf Aufforderung fast alle Trikots ein - nur Giuseppe Sculli, dessen Familiengeschichte (sein Opa war ein Mafioso) ihn wohl gelehrt hat, vor Gewaltandrohung keine Angst zu haben, weigerte sich. Sculli war längst ausgewechselt, posierte aber mit Trikot auf dem Rasen und zeigte an: "Mein Hemd bekommt ihr nicht!" Er durfte es auch behalten.

Der Vorfall aus Genua, den die Repubblica als "Kapitulation des Calcio" bezeichnete, hatte für den Klub sportlich keine Folgen. Das Spiel wurde 45 Minuten später fortgesetzt, Genua verlor dieses und noch weitere drei von fünf Ligaspielen und blieb trotzdem in der Serie A, weil Siege gegen die bereits geretteten Konkurrenten aus Cagliari und Palermo reichten und weil Abstiegskonkurrent Lecce aus den letzten fünf Spielen nur einen Punkt holte.

Die Genua-Ultras dürften sich also nicht auf die eigene Schulter klopfen, dass sie es waren, die den Abstieg verhindert hatten. Ihre Wirkung auf die Geschichte äußerte sich anders: Denn die Trikot-Aktion fand weltweit unzählige Nachahmer. Vom feurigen Südamerika bis in die an sich beschauliche Schweiz. Frag nach bei den Grasshoppers aus Zürich.

Hertha BSC: Fans sorgten schon mit Trainingsbesuch für Ärger

Wie man am Samstagabend in Berliner Olympiastadion sah, hat man auch dort 2012 nicht vergessen. Den Hertha-Fans kann man zugutehalten, dass sie zumindest bis zum Schlusspfiff darauf gewartet haben, die Profis aufzufordern, ihre Trikots auszuziehen. Nach ein paar heftigen Worten folgten Maximilian Mittelstädt und einige andere Hertha-Profis gehorsam der Aufforderung legten ihre Uniform ab.

Man kann es sich sicherlich einfach machen und die Aktion pauschal verurteilen. Und man würde damit sicherlich auch nicht komplett falsch liegen. Nimmt man mal die Emotionalität aus der Sache und verlagert die Szenerie in die Öffentlichkeit und auf die Straße: Man stelle sich vor, man wird genötigt, sich den Pulli auszuziehen, weil... ja, eigentlich völlig egal, warum. Es hätte eine strafrechtliche Relevanz.

Nun erlaubt sich der Fußball gerne mal, öffentliche Gesetze zu ignorieren. Das wird bis zu einem gewissen Grad selbst von den Ordnungshütern geduldet. Doch was ist okay und was nicht? Fußball-Deutschland sprach tagelang über den "Trainingsbesuch" von ein paar Hertha-Ultras bei einer Einheit ihrer Mannschaft im Januar. Wie damals in Genua.

© imago images Nach der Niederlage gegen Union im Januar hinterließen Hertha-Ultras dieses Banner.

Hertha BSC: Fredi Bobic schimpft mit den Ultras

Die Berliner Anhänger sagten - auch damals nach einem verlorenen Derby gegen Union im DFB-Pokal - der Mannschaft ihre Meinung. Und vor allem: Sie drohten ihr. "Ihr kriegt noch mal die Ansage, aber ihr wisst, dass es auch davon noch eine Steigerungsform gibt", soll damals der Anführer der Gruppe gesagt haben, wie der Sportbuzzer nach Sichtung der Videoaufnahmen berichtete.

"Da war damals kein Trainingsbesuch, das war ein Aufmarsch. Das geht nicht", schimpfte Fredi Bobic am Sonntag im Doppelpass von Sport1. Der Sportvorstand von Hertha BSC hatte schon am Samstag kein Verständnis für die Spieler, die ihre Trikots hergaben.

Am Sonntag präzisierte er: "Das macht natürlich auch etwas mit den Spielern. Dass die jungen Spieler das dann machen, dafür kann ich keinen verurteilen - aber man muss aufpassen." Man sah den Hertha-Spielern tatsächlich eine gewisse Ratlosigkeit an. Dass ein 18 Jahre Linus Gechter oder ein 20 Jahre alter Marcel Lotka so eine Situation nicht moderieren können und letztlich das machen, was ihre erfahrenen Kollegen machen, ist klar.

Dass ein Berliner Junge wie Mittelstädt die Umstände (und die Macht?) der Ultras besser einschätzen kann und somit einer Konfrontation aus dem Weg geht, gilt aus der Ferne und als Nichtbeteiligter logisch. Aber dass die Spieler der Nötigung Folge leisteten, ist schlimmer als die Niederlage im Derby und schlimmer auch als die zahlreichen anderen Pleiten - es ist die größte Niederlage der Hertha-Spieler in dieser Saison.

Hertha BSC: Was soll so eine Aktion bringen?

Man muss kein Giuseppe Sculli sein, um Stärke zu zeigen. Die Spieler haben nichts verbrochen, sie haben einfach nur schlechter gespielt. Zugegeben, nicht zum ersten Mal. Aber sicher nicht absichtlich, sondern weil ihr Leistungsvermögen und vielleicht auch ihre Psyche aktuell wohl nicht mehr zulässt. Die angemessene Strafe dafür wäre der Abstieg und vielleicht eine Karriere, die nicht mehr steil nach oben geht. Aber nicht mehr.

Das Stadion ist kein rechtsfreier Raum und kein Fußballer darf sich um seine Gesundheit Sorgen machen müssen, wenn er einer mutmaßlichen Bedrohung widersteht. Suat Serdar dürfte sich an die letzte Saison erinnert haben, als Schalke Profis nach dem Abstieg durch das Traningsgelände gejagt wurden. Es war ein brutales Versagen der Verantwortlichen damals.

Die Hertha hat vor der Saison Geld ausgegeben, auch um erfahrene Spieler zu verpflichten. Wo waren diese am Samstag? Wo sollen sie ihrer Mannschaft helfen, wenn sie es nicht in so einer Situation tun?

Den Ultras muss die Frage gestellt werden, was sie mit so einer Aktion erzeugen wollen? Dass sie enttäuscht sind, dass drei Niederlagen gegen den Lokalrivalen, über dessen nischiges Underdog-Dasein man jahrelang lachte, während man selbst von der Champions League träumte, schwer zu verdauen sind, kann man nachvollziehen.

Dass man sich als Hüter der Vereinsfarben sieht und alles dafür tun will, um die Ehre des Klubs zu retten, gehört auch dazu. Ihre Message ist: "Niemand ist größer als der Verein." Das gilt aber auch für sie. Wenn den Hertha-Fans etwas daran liegt, dass ihr Klub in der Bundesliga bleibt, sollte man sich bei aller Emotion überlegen, ob die Einschüchterung der ohnehin fast verzweifelten Spieler der richtige Weg ist?

Big City, Doku-Zoff, Klinsi: Das Hertha-Chaos in der Chronologie © imago images 1/50 Nächstes Kapitel in der Hertha-Soap: Nach dem 1:4 im Stadt-Derby gegen Union Berlin zwangen Fans die ohnehin schon gedemütigten Spieler, ihre Trikots auszuziehen. Seit 2019 kam der Hauptstadtklub nicht mehr zur Ruhe. Eine Chronologie. © imago images 2/50 16. April 2019: Hertha und Cheftrainer Pal Dardai verständigen sich auf eine Trennung im Sommer. "Ein neuer Impuls" sei nun der richtige Schritt für die Hertha, sagt Michael Preetz. Das Dardai-Aus wird von den Fans teils heftig kritisiert. © imago images 3/50 12. Mai 2019: U23-Coach Ante Covic wird als neuer Trainer für die kommende Saison vorgestellt. Von Wunschlösung Niko Kovac hatte die Hertha zuvor eine Absage kassiert. So also Plan B mit Covic. © imago images 4/50 27. Juni 2019: Lars Windhorst steigt mit seiner Tennor-Holding bei Hertha als Investor ein. Der Deal umfasst 125 Millionen Euro. Der "Big City Cub" ist geboren. © getty 5/50 7. November 2019: Klinsmann beginnt bei Hertha - zunächst nicht als Trainer, sondern als Aufsichtsrat. Er ist einer von vier Vertretern des neuen Investors Lars Windhorst im neunköpfigen Kontrollgremium. © getty 6/50 Zuvor war Klinsmann noch als Trainer Ecuadors gehandelt worden, nun ist er in der Hauptstadt, bei dem laut Klinsmann "spannendsten Fußball-Projekt Europas". © getty 7/50 25. November 2019: Die Berliner verlieren ihr viertes Ligaspiel in Folge. Das 0:4 in Augsburg bringt Trainer Ante Covic in arge Bedrängnis: Die Hertha liegt nach dem 12. Spieltag auf Platz 15. © getty 8/50 27. November 2019: Covic wird entlassen, Klinsmann übernimmt zehn Jahre nach dem Ende seiner Bayern-Amtszeit wieder einen Bundesligisten, offiziell bis zum Saisonende. Für manche der Anfang einer Machtübernahme von Investor Windhorst. © getty 9/50 30. November 2019: Klinsmanns Premiere misslingt, gegen den BVB gibt's ein 1:2. Für Aufregung sorgt Klinsmann selbst: Vor den Kameras filmt er mit seinem Handy die Berliner Hymne "Nur nach Hause". © getty 10/50 Allerdings ist dabei deutlich das Logo seines persönlichen Ausrüsters adidas zu sehen. Hertha wird aber vom Konkurrenten Nike gesponsert ... © getty 11/50 14. Dezember 2019: Beim 1:0 gegen Freiburg gelingt Klinsmanns erster Sieg, danach folgt ein 1:0 in Leverkusen und ein 0:0 gegen Gladbach - Hertha scheint zum Ende des Jahres stabilisiert. Die Hinrunde beenden die Berliner als Zwölfter. © imago images 12/50 27. Dezember 2019: Hertha beginnt als erster Bundesligist die Vorbereitung auf die Rückrunde. Schon zu diesem Zeitpunkt sorgen Gerüchte um Winterneuzugänge für gehörige Aufmerksamkeit. Gehandelt werden unter anderem Götze, Draxler oder Xhaka. © imago images 13/50 Letztlich kommen Rekordneuzugang Lucas Tousart (Olympique Lyon), Krzysztof Piatek (AC Mailand), Matheus Cunha (RB Leipzig) und Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart) - für angeblich insgesamt rund 80 Millionen Euro. © getty 14/50 14. Januar 2020: Aufregung vor dem ersten Rückrundenspiel: Klinsmann fehlt offenbar die notwendige Trainerlizenz. Rechtzeitig vor dem Bayern-Spiel wird die Lizenz verlängert, Klinsmann musste Nachweise über absolvierte Fortbildungen nachreichen. © getty 15/50 19. Januar 2020: Trotz des neu lizenzierten Trainers verliert Hertha 0:4 gegen den Rekordmeister, die Woche darauf gewinnt das Team 2:1 beim VfL Wolfsburg. © imago images 16/50 24. Januar 2020: Wieder Aufregung. Zunächst teilt der Klub mit, dass die "öffentlichen" Trainingseinheiten nur noch 20 Minuten für Fans und Medien frei zugänglich seien. Der Aufschrei ist groß. © imago images 17/50 Wenig später die Klarstellung: Nur in den ersten 20 Minuten dürfe gefilmt werden, Fans und Medien aber weiterhin die gesamten Einheiten besuchen. Klinsmann spricht von einem Missverständnis. © imago images 18/50 8. Februar: Hertha verliert gegen Mainz mit 1:3. Klinsmann macht dafür auch die Aufregung um die rassistisch motivierten Beschimpfungen gegen Jordan Torunarigha während des DFB-Pokal-Spiel auf Schalke verantwortlich. Er gibt seinem Team zwei Tage frei. © twitter.com/HerthaBSC 19/50 10. Februar 2020: Klinsmann stellt sich in einem Facebook-Chat den Fragen der Fans. "Am Dienstag kommen die Jungs frisch zurück aufs Gelände, und dann legen wir den vollen Fokus auf den SCP", sagte er da mit Blick auf das Spiel beim Schlusslicht. © twitter.com/HerthaBSC 20/50 Und Klinsmann weiter: "Die nächsten Spiele werden nicht einfach, aber wir sind insgesamt auf dem richtigen Weg und guter Dinge." © imago images 21/50 11. Februar 2020: Davon ist er einen Tag später wohl nicht mehr überzeugt: Klinsmann tritt völlig überraschend zurück - 76 Tage nach Amtsbeginn und per Nachricht auf Facebook. Damit überrascht er auch den Verein, der davon nichts weiß. © imago images 22/50 Der Grund: Angeblich mangelnde Unterstützung durch die handelnden Personen. Hertha teilt mit, dass es für Klinsmanns Schritt "keinerlei Anzeichen" gab. © imago images 23/50 Kurios: Den Platz im Aufsichtsrat will Klinsmann behalten - und damit die Personen kontrollieren, die ihm angeblich zu wenig Rückendeckung gaben. Die Hertha entbindet ihn jedoch von seinen Aufgaben. © Facebook 24/50 12. Februar 2020: Klinsmann erklärt in einem Facebook-Livestream seinen Rücktritt. Seine Entscheidung sei "natürlich frag- und kritikwürdig". Ihn habe jedoch die "Kompetenzaufteilung" gestört. "Das betrifft in erster Linie mich und Michael Preetz." © imago images 25/50 13. Februar 2020: Windhorst, Preetz und Gegenbauer äußern sich auf einer außerordentlichen PK zu den jüngsten Entwicklungen. So etwas könne man "als Jugendlicher machen, aber nicht als Erwachsener", sagt Windhorst über Klinsmann. © imago images 26/50 Windhorst erklärt außerdem, "mindestens zehn Jahre" bei der Hertha engagiert bleiben zu wollen. Er habe in die Hertha investiert, "nicht mit der Absicht, kurzfristig Profit zu schlagen". © imago images 27/50 22. Februar 2020: Die Hertha verliert unter Leitung von Interimstrainer Alexander Nouri mit einer desolaten Leistung krachend mit 0:5 gegen den 1. FC Köln. © imago images 28/50 26. Februar 2020: Die Bild-Zeitung veröffentlich die mittlerweile legendären Klinsmann-Protokolle. Darin rechnet der Ex-Trainer mit der Klub-Führung, der Medien- und Medizinabteiltung und vor allem mit Preetz ab. © imago images 29/50 Selbst seine ehemaligen Spieler bekommen ihr Fett weg. Klinsmann bewertet jeden einzelnen Spieler. Beispiel gefällig? "Thomas Kraft, 31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen." © imago images 30/50 Preetz nimmt Stellung zu den Protokollen. Etwas resigniert wirkend nennt er die Anschuldigungen "perfide und ungehörig". "Ich weiß nicht, ob es ein Putschversuch war und wenn, ist er gescheitert." © imago images 31/50 18. März 2020: Wie Preetz in einem Podcast erzählt, wird Nouri nicht über den Sommer hinaus als Cheftrainer beschäftigt. Die Hertha wolle jedoch mit Nouri die Saison zu Ende spielen. © imago images 32/50 9. April 2020: Inmitten der Coronakrise stellt die Hertha Bruno Labbadia als neuen Trainer vor. Zuvor holte sich Preetz den dritten Korb von Wunschkandidat Niko Kovac ab. Wieder Plan B. "Labbadia passt perfekt zu Hertha BSC", sagt Preetz. © imago images 33/50 04. Mai 2020: Kalou geht bei Facebook live. Er fährt mit seinem Wagen zum Hertha-Trainingsgelände, filmt, wie er seine Mitspieler per Handschlag begrüßt, über Gehaltskürzungen diskutiert und Corona-Witze reißt. Die Hertha suspendiert ihn. © getty 34/50 20. Dezember 2020: Nach einer 1:4-Niederlage gegen Freiburg geht Labbadia hart mit Stürmer Matheus Cunha ins Gericht und kritisiert diesen für dessen Performance: "Er bringt seine Leistung nicht, zieht die Mannschaft runter. Ich bin total verärgert." © getty 35/50 5. Januar 2021: Erst Anfang 2021 kommt heraus, dass Labbadia in der Halbzeit wohl eine Flasche nach dem Brasilianer geworfen haben soll. Zudem soll Cunha einen nicht abgesprochenen Trip über die Feiertage in die Schweiz unternommen haben. © imago images 36/50 23. Januar 2021: Nach der 1:4-Niederlage beim Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen fordern Fans auf dem Olympischen Platz den Rücktritt der Vereinsführung. Dabei steht vor allem Manager Michael Preetz im Zentrum der Kritik. © getty 37/50 24. Januar 2021: Nach nur einem Sieg aus acht Spielen trennt sich die Hertha mit sofortiger Wirkung von Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz. © getty 38/50 25. Januar 2021: Dardai kehrt zurück und hält die Hertha dank nur einer Niederlage in den letzten neun Spielen in der Liga. Mit neuen Spielern und dem neuen Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic soll im Sommer neu angegriffen werden. Pustekuchen! © getty 39/50 29. November 2021: Schon kurz nach Saisonbeginn stand Dardai in der Kritik. Siege gegen Fürth und Bochum lassen zwar etwas mehr Ruhe einkehren, nach 13 Spieltagen ziehen die Hertha-Verantwortlichen aber die Reißleine ... © getty 40/50 Mit nur 14 Punkten steht Berlin auf dem 14. Platz. Das Ziel Europa ist weit entfernt - auch weil bislang keiner der vielen Transfers so richtig eingeschlagen hat. Dardai, der noch bis zum Sommer Vertrag hatte, wird entlassen. Tayfun Korkut übernimmt. © getty 41/50 "Mit Korkut möchten wir der Mannschaft neue Impulse geben, er hat in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt, dass er ein Team nicht nur stabilisieren, sondern auch mit seiner akribischen Arbeit & Idee vom Fußball weiterentwickeln kann", so Bobic. © getty 42/50 9. März 2022: In einer sportlich mehr als angeschlagenen Situation (die Mannschaft steht mit Coach Korkut lediglich auf Platz 16 der Bundesliga-Tabelle, nur ein Punkt Vorsprung vor dem Abstieg) wird die Hertha vom nächsten Schlag getroffen. © getty 43/50 Investor Lars Windhorst zieht der geplanten Dokumentation über den Klub (sollte im Herbst 2021 bereits erscheinen) den Stecker. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen das Produktionsteam um Regisseur Lee Hicken und Oscar-Gewinner James Marsh. © imago images 44/50 Diese hätten "weder den abgesprochenen Vorstellungen noch professionellen Ansprüchen entsprochen", erklärt Tennor-Sprecher Andreas Fritzenkötter. Eigentlich hätte die Doku Hertha "international bekannter und interessanter" machen sollen. © imago images 45/50 Das Produzenten-Team, zu dem auch Ex-Herthaner Axel Kruse gehörte, bringt das auf die Palme: "Ich bin maßlos enttäuscht, dass dieses Material, das mit so viel Herzblut produziert wurde, nicht erscheint", so Kruse zur Sport Bild. © getty 46/50 Laut Kruse hätten gewisse Berliner Größen "Angst gehabt, dass dann die Wahrheit herauskommt." Im Nachhinein sei es wohl problematisch gewesen, "dass der eine oder andere zu ehrlich war." Dabei sei das Material "gigantisch" gewesen. © imago images 47/50 13. März 2022: Nach dem 0:2 gegen Gladbach, der fünften Ligapleite in Serie, zieht Fredi Bobic die Reißleine. Korkut ist Geschichte. Sein Nachfolger wird einer, dessen Trainerkarriere Geschichte schien: Felix Magath. © getty 48/50 19.3.2022: Das erste Spiel der Ära Magath gewinnt Hertha - ohne Felix Magath. Weil der Altmeister an Corona erkrankt ist, übernimmt sein Assistent Mark Fotheringham. Die nächsten zwei Spiele mit Magath an der Seitenlinie verliert Hetrha wieder. © getty 49/50 22.3.2022: Nach dem 1:4 im Stadt-Derby gegen Union Berlin feiern Unions Spieler ausgelassen im Olympiastadion. Herthas Spieler werden dagegen gleich doppelt gedemütigt. © imago 50/50 Fans zwingen Herthas Spieler, ihre Trikots auszuziehen. Als ob sie dadurch besser spielen würden in den folgenden Abstiegsendspielen.

Hertha BSC: Hat mit Vereinsliebe nichts zu tun

Wird Lotka dadurch besser halten? Wird Kempf besser verteidigen? Wird Ascacibar noch mehr kämpfen? Wird Darida noch mehr laufen? Wird Selke plötzlich zum Knipser? Nur weil sie eingeschüchtert worden sind? Erwartet man von einem Spieler, dessen Trikot man kassiert hat, dass er im nächsten Spiel auf dem Platz steht?

So schmerzlich eine Derby-Niederlage ist, fest steht: Hertha ist am Samstag nicht abgestiegen und kein einziger Hertha-Profi wäre am Samstag vergnügt nach Hause gefahren und sich des Klassenerhalts sicher gewesen, wenn sie ihre Trikots hätten behalten dürfen.

Wenn Hertha demnächst "nicht so schwere Gegner wie Union" (O-Ton Felix Magath) bekommt und sie tatsächlich erfolgreich bekämpfen sollte, wird das sicher nicht daran liegen, weil die Spieler Angst vor Prügel haben, sondern weil sie nicht absteigen wollen. Das mag nicht mal an ihrer Liebe zur Hertha liegen, sondern ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass sie seit ihres Kindestagen mit Wettkampf konfrontiert sind und aus Prinzip nicht verlieren wollen.

Die Liebe der Ultras zu ihren Klubs verdient Respekt, ihr Einsatz für ein tolles Stadionerlebnis und ihr Verständnis für die schwierige Lage nach Pandemie und folgender Abstinenz auch. Sie bewegten sich nicht mehr in ihrem gewohnten sozialen Raum, was sicher eine gewisse Energie erzeugt.

Vor Jahren bezeichnete eine bekannte TV-Frau in den Öffentlich-Rechtlichen die Ultras als die "Taliban des Fußballs", was offen gesagt eine unfassbare Frechheit war. Denn die meisten organisierten Fans sind der Atem des Stadions.

Aber das, was vor zehn Jahren in Genua passierte, was in Zürich, Dresden, Nürnberg, Hamburg, Köln, Gelsenkirchen und nun in Berlin folgte, hat mit Vereinsliebe nichts zu tun. Das ist eine Machtdemonstration, die in dieser Lage, an dieser Stelle und in dieser Form unplatziert ist.

