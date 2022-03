Thesen zum 27. Bundesliga-Spieltag: Dieser Mann muss bald Cheftrainer werden

Herthas Co-Trainer Mark Fotheringham betreibt beste Eigenwerbung, Kölns Salih Özcan sollte bald für Deutschland spielen. Und Sven Mislintat zeigt, warum er "Diamantenauge" genannt wird. Das und noch mehr in den Thesen zum 27. Spieltag.

1. Wie Mark Fotheringam bei Hertha die Gunst der Stunde nutzt

Als Felix Magath letzte Woche auf seiner ersten Pressekonferenz den Namen Mark Fotheringham zum ersten Mal in den Ring geworfen hatte, wussten wohl exakt zwei Menschen in Herthas Presseraum, von wem der 68-Jährige da überhaupt sprach: Sportchef Fredi Bobic und Mediendirektor Max Jung.

Wobei auch diese beiden ihren neuen Co-Trainer erstmal googlen mussten. Ein paar Tage später ist Mark Fotheringham, 38 Jahre jung, so etwas wie der Inbegriff der Berliner Wiederauferstehung.

Der Zufall wollte es so, dass sein Chef ein paar Stunden vor dem ersten Spiel gegen Hoffenheim an Corona erkrankte und nun also Fotheringham die Verantwortung in diesem "lebensnotwendigen Spiel" (Bobic) übernehmen musste. Der Schotte tat dies mit dem Fokus auf die einfachen Dinge: Kampfkraft, Laufbereitschaft, Willensstärke, ein paar personellen Änderungen und drei Toren nach Standards. "Der Typ ist Wahnsinn", sagte Niklas Stark nach dem Spiel bei Sky: "Es macht echt Spaß mit ihm zu arbeiten."

Die Begeisterung, mit der Fotheringham seine Mannschaft nach vorne trieb, wirkte offenbar sehr ansteckend. Sie war der krasse Gegenentwurf zur zaghaften Zurückhaltung, die Vorgänger Tyafun Korkut noch an den Tag gelegt hatte. Und so holte sich die Hertha drei sagenhaft wichtige Punkte und hofft nun auf die Wende im Abstiegskampf.

Fotheringham hat damit exakt ein Spiel benötigt, um sich ins Rampenlicht zu coachen und interessant zu machen. Er will nicht ewig Co-Trainer bleiben, sondern irgendwann auch mal raus aus dem Schatten. Und dann werden sich womöglich einige an dieses eine Spiel als Cheftrainer erinnern.

2. Kölns Salih Özcan gehört in die Nationalmannschaft

Am Freitag hat Hansi Flick den Kader für die ersten Länderspiele der Nationalmannschaft bekanntgegeben - Salih Özcan war nicht dabei. Dabei wäre eine erste Einladung des U-21-Europameisters wohl auch eine ganz gute Idee gewesen.

Fast unbemerkt im Baumgart-Modeste-Hype in Köln hat Özcan in dieser Saison einen unglaublichen Entwicklungsschritt gemacht, in den letzten Wochen ist der 24-Jährige förmlich durch die Decke geschossen. Auch gegen den BVB bestätigte Özcan seine beeindruckende Entwicklung, dominierte im zentralen Mittelfeld als einziger Kölner Sechser gegen Gegenspieler wie Axel Witsel, Jude Bellingham oder Gio Reyna mit größter Präzision, Übersicht und körperlicher Aggressivität.

Nach einer eher schwierigen letzten Saison startet Özcan nun voll durch und könnte tatsächlich bald der nächste Kölner Nationalspieler werden. Der DFB sollte sich aber nicht mehr zu lange Zeit lassen. Auch die Türkei mit Trainer Stefan Kuntz ist hinter Özcan her. Und mit Kuntz zusammen holte der damalige Kapitän Özcan im letzten Sommer den Titel bei der U-21-EM.

BVB-Noten: Haaland noch nicht der Alte - zwei enttäuschen besonders © getty 1/17 Borussia Dortmund kommt beim 1. FC Köln nicht über ein 1:1 hinaus. Erling Haaland feiert sein Startelf-Comeback, ist aber noch auf Formsuche. Jude Bellingham ist sauer, Raphael Guerreiro spielt unverhofft. Die Noten des Spiels. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Hatte gar nicht so viel zu tun – und wenn, war er wie gegen Uth vor der Pause zur Stelle, als er Kopf und Kragen riskiert und toll hält. Ach ja: Lautstark war er. Note 3,5. © getty 3/17 FELIX PASSLACK: Musste viel Defensivarbeit verrichten, weil Köln gerne über seine Seite kam und auch viel Platz fand – wie auch beim 1:1. Nach vorne mit zu wenigen Akzenten. Musste zur Pause wohl angeschlagen runter. Note 4,5. © imago images 4/17 EMRE CAN: Grundsätzlich guter Auftritt, verliert aber beim 1:1 das entscheidende Kopfballduell gegen Modeste. Nach der Pause übernahm er den rechten Part in der dann geschaffenen Dreierkette. Dann deutlich sicherer. Note 3. © getty 5/17 MANUEL AKANJI: Nach Verletzung wieder zurück in der Startelf. Rückte weit auf, um als Passstation im Aufbau zu dienen. Kleine Unsicherheiten zu sehen, aber auch stark wie in der 72. Minute. Insgesamt ordentlich. Note 3. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Weil sich Schulz beim Aufwärmen verletzte, rückte er kurzfristig in die Startelf. Hatte die ersten Abschlüsse, guter Schuss in der sechsten Minute. Nach Corona-Infektion reichte es aber nur für 66 Minuten. Note 3,5. © imago images 7/17 AXEL WITSEL: Bekam nach seinem Tor in Mainz und der Sperre Dahouds wieder eine Startelf-Chance, bewegte sich viel zwischen den beiden Innenverteidigern. Wenig Akzente nach vorne. Holte sich eine verdiente Gelbe ab. Note 3,5. © imago images 8/17 MARIUS WOLF: Bekam den Vorzug in der Startelf und traf nach acht Minuten zum 1:0. Mit rechts mitgenommen, mit links abgeschlossen. Beim 1:1 aber dann zu weit weg von Horn bei der Flanke. Dennoch ein Aktivposten – das Tor erhöht die Note auf 2,5. © imago images 9/17 GIOVANNI REYNA: Bemüht, aber nicht griffig. Zu selten so ein großartiger Pass wie auf Haaland in der 56. Minute. Hatte in der 74. Minute viel Platz, um das 2:1 vorzubereiten. Zögerte zu lange – irgendwie typisch für sein Spiel heute. Note 4,5. © imago images 10/17 JUDE BELLINGHAM: Ganz starker, langer Ball vor dem 1:0 für Wolf in die Schnittstelle. Wie immer sehr lauf- und zweikampffreudig. Özcan trat ihm nach der Pause seine Schuhe kaputt. War kurz sauer, spielte aber dann wieder mit hoher Schlagzahl. Note 3. © imago images 11/17 THORGAN HAZARD: Wieder mal so ein Spiel, das am Belgier vorbeilief. Setzte zwar zu schnellen Sprints in die Tiefe an, dann aber oft ohne Folgeaktion, die für Gefahr sorgen. Nach der Pause Schienenspieler auf links mit Defensivaufgaben. Note 4. © getty 12/17 ERLING HAALAND: Erster Startelf-Einsatz seit Ende Januar, hat noch nicht diese Explosivität, die ihn so gefährlich macht. Dennoch gute Chancen (28., 56.) – den zweiten macht ein topfitter Haaland. Blieb länger als gedacht auf dem Platz (87 Min.) Note 4. © imago images 13/17 MATS HUMMELS: Nach Corona-Infektion erstmal noch auf der Bank. Kam zur Pause für den angeschlagenen Passlack und brachte die Dreierkette mit. Wurde nicht viel beschäftigt, gutes Stellungsspiel. Note 3. © getty 14/17 JULIAN BRANDT: Kam nach 66 Minuten für Guerreiro, sortierte sich erst im Zentrum ein, dann übernahm er den Part auf der linken Seite von Hazard. Lauffreudig, um Akzente bemüht. Die kamen aber nicht. Note 4. © getty 15/17 DONYELL MALEN: Nach langer Zeit mal wieder nicht in der Startelf, kam dann in der 81. Minute für Hazard, um Haaland zu unterstützen. Haaland ging dann, Malen blieb allein. Das bis zum Schluss. Keine Bewertung. © imago images 16/17 MARIN PONGRACIC: Kam kurz vor Schluss rein und fabrizierte noch einen schwerer Fehler. Passiert ist nichts. Keine Bewertung. © imago images 17/17 REINIER: Bekam noch wenige Bundesliga-Minuten kurz vor Schluss und durfte mit Haaland abklatschen. Keine Bewertung.

3. Arminia Bielefeld wird reagieren (müssen)

Das nüchterne Desinteresse einiger Spieler am Abstiegskampf, zumindest aber beim Spiel in Mainz, sollte nun auch den Letzten in Bielefeld wachgerüttelt haben. Da steht aktuell eine Mannschaft auf dem Platz, die zurückfällt in die schlechten Muster der Hinserie - und alle Gute der Vor-Saison ganz offenbar komplett verlernt hat.

Das Hoch im Winter mit teilweise überraschenden Siegen in Leipzig, in Frankfurt oder gegen Union hat sich längst verflüchtigt, stattdessen hat das Team nun wieder massivste Probleme im Spiel mit dem Ball und derzeit keine nachhaltige Idee, wie Tore erzielt werden sollen. Und wenn die individuelle Qualität von Patrick Wimmer oder Masaya Okugawa dann auch nicht mehr greift, kommt das Offensivspiel komplett zum Erliegen.

Bielefeld zeigte sich in Mainz gegen eine Mannschaft, die davor gut zwei Wochen in Corona-Quarantäne war und kaum trainieren konnte, in einem schreckenden Zustand. Es häufen sich die Anzeichen, dass der übliche Impuls von außen nun das letzte Mittel sein könnte. Jedenfalls zeigt die Leistungs- und Ergebniskurve unter Frank Kramer steil nach unten, eine Veränderung auf dem Trainerposten scheint unausweichlich.

Das nächste Spiel ist ein Heimspiel, der Gegner ist der VfB Stuttgart, ein so genanntes Sechs-Punkte-Spiel. Und nun bleibt wegen der Länderspielpause auch etwas mehr Zeit als üblich. Es riecht förmlich nach einem Trainerwechsel in Bielefeld.

4. Nur Augsburger Anti-Fußball wird nicht reichen

Der FC Augsburg lag beim Spiel in Stuttgart am Ende bei den Fouls (13:7), den Gelben Karten (3:2) und den Aluminiumtreffern (1:0) vorne, in jeder anderen Statistik aber war der VfB zum Teil meilenweit voraus und am Ende deshalb der verdiente Sieger.

Der Tenor aller Beteiligten nach dem Spiel war einhellig, stellvertretend sei Daniel Caliguri erwähnt: "Wir haben uns nach dem 2:1 vor der Pause vorgenommen, genau so weiterzumachen und den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Das ist uns nicht gelungen, haben zu wenig Fußball gespielt und Stuttgart hat das stark gemacht. Nach so einer zweiten Hälfte bin ich relativ sprachlos. Das Spiel so aus der Hand zu geben, ist eine Katastrophe."

Tatsächlich schaffte der FCA drei sauber ausgespielte Angriffe in 90 Minuten und machte daraus sogar zwei Tore (und einen Lattentreffer). Diese Effizienz kann durchaus auch mal zum Sieg reichen, wie das etwa in Bielefeld der Fall war.

Aber auf Dauer werden Offensivleistungen wie in Stuttgart aber nicht reichen, um die Klasse zu halten. Augsburg lag über drei Viertel des Spiels in Führung, hat aber im Prinzip nur im tiefen Pressing verteidigt und dafür die Quittung erhalten. Vielleicht ein Fingerzeig für den Rest der Saison und an den Trainer ...

Bayern-Noten: Ein Flitzer, ein Debütant - und ein Sorgenkind © imago images 1/17 Der FC Bayern München hat sein Heimspiel gegen Union Berlin deutlich mit 4:0 (3:0) gewonnen. Die Offensive war dabei gut aufgelegt - aber in der Abwehr gibt es weiterhin ein großes Sorgenkind. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Tolle Parade gegen Knoche (21.), gut im Herauslaufen und immer auf der Höhe. Gegen Haraguchi noch einmal gefordert (54.). Ein ziemlich wilder Ausflug in der 67., der aber folgenlos blieb. Note: 2. © imago images 3/17 JOSIP STANISIC: Erster Buli-Einsatz seit dem Hinspiel, schob über seine rechte Seite extrem weit vor. Nach einer ungenauen Flanke aus dem Halbfeld hielt er sich offensiv zurück, aber auch ohne große Fehler. Insgesamt ordentlich. Note: 3. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Hatte seine Schwierigkeiten, sobald die Gegenspieler Awoniyi und Becker ins Laufen kamen, bei Union-Chancen mehrfach einen Schritt zu spät. Übler Fehlpass in der Anfangsphase, in Halbzeit dann souveräner. Note: 4,5. © imago images 5/17 TANGUY NIANZOU: Auch er in den Laufduellen zeitweise anfällig, von Becker einmal ausgetanzt. Hatte Glück, dass sein Einsatz gegen Knoche nicht zum Elfer führte. Trotzdem weitestgehend souverän - und mit seinem ersten Pflichtspieltor. Note: 3. © imago images 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Konnte bei Unions erster Chance die Flanke nicht verhindern, danach auf seiner linken Abwehrseite aber immer auf der Höhe (12 Ballgewinne waren Bestwert). Wagte auch immer wieder den Weg nach vorn. Note: 2,5. © imago images 7/17 JAMAL MUSIALA: Machte faktisch vor Kimmich den Spielmacher. Toll in der Ballannahme und -behandlung, siehe die Vorlage zum 4:0. Auch defensiv war ihm nichts vorzuwerfen. Note: 2,5. © imago images 8/17 JOSHUA KIMMICH: Insgesamt unauffällige Performance. Die Mitspieler suchten ihn wie immer in der Zentrale, diesmal aber ohne Geistesblitze im Spiel nach vorn und mit dem ein oder anderen Fehlpass. Gewann einen von fünf Zweikämpfen. Note: 4. © imago images 9/17 LEROY SANE: Weil Stanisic mit Ball so offensiv stand, agierte er oft weiter im Zentrum. Enorm fleißig im Pressing, testete Luthe einmal aus der Distanz. Kam bei Beckers Kopfball nicht in den Zweikampf (6.). Note: 3,5. © imago images 10/17 THOMAS MÜLLER: In der Anfangsphase mit einigen Unsauberkeiten, fand dann aber immer besser ins Spiel. Gut im Zweikampf, leitete das 4:0 wunderbar ein. Note: 2,5. © imago images 11/17 KINGSLEY COMAN (bis 68.): Spritzig und spielfreudig, machte über seinen Flügel immer Betrieb. Tolles Pfund aus der Distanz zum 1:0, wenn auch nicht unhaltbar. Kurz vor der Pause in Rücklage drüber. Note: 2. © imago images 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Ließ sich immer wieder zurückfallen und kombinierte wunderbar mit. Seinen Lupfer parierte Luthe stark, danach wenig zu sehen, bis er den Strafstoß herausholte und verwandelte. Musste beim 4:0 nur einschieben. Note: 2. © imago images 13/17 MARCEL SABITZER (ab 62.): Kam nach Musialas Gelber Karte ins Spiel und nahm im Spielverlauf sogar die Zehner-Position ein. Spielte seine Rolle unauffällig, aber solide. Note: 3,5. © imago images 14/17 SERGE GNABRY (ab 68.): Einsatzfreudig. In der Schlussphase fast mit dem 5:0 nach Doppelpass mit Tolisso - querlegen wäre aber die bessere Option gewesen. Note: 3. © imago images 15/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 75.): Durfte in der Schlussviertelstunde für Müller ran, blieb aber ohne Torschuss. Keine Bewertung. © imago images 16/17 MARC ROCA: Defensiv nicht mehr gefordert, verzog bei seinem Torschuss knapp (86.). Keine Bewertung. © imago images 17/17 CORENTIN TOLISSO (ab 75.): Kombinierte auf der Suche nach dem fünften Tor gut mit, sein Versuch aus der Distanz ging drüber. Keine Bewertung.

5. Mislintats Transfer ist Gold wert für den VfB

In der letzten Abstiegs-Saison versuchte es der damalige Sportchef Michael Reschke im Winter mit drei Transfers, die an den eigentlichen Problemen vorbei zielten: Der VfB benötigte dringend einen Mittelfeldspieler, holte aber Ozan Kabak, Alexander Esswein und Steven Zuber, einen Innenverteidiger und zwei Angreifer.

In diesem Winter verstärkte sich der VfB in einer ähnlich prekären Lage nur auf einer Position, mit Tiago Tomas stieß ein neuer Angreifer zu einer Mannschaft, die bis dahin ganze fünf Stürmertore erzielt hatte.

Nun steht Tomas alleine schon bei drei Treffern in sieben Bundesligaspielen und fast noch wichtiger: Der 19-Jährige ist nach wenigen Wochen eine feste Größe innerhalb der Mannschaft - und sein Einfluss auf das Stuttgarter Spiel enorm. Ballsicherheit, Tempo, Kreativität, Dribbelstärke, ein gutes Maß an Schlitzohrigkeit und diese spezielle Straßenkicker-Attitüde machen Tomas zu einer echten Waffe.

Einen solchen Spieler und dessen beim alten Klub verfahrene Situation zu erkennen und dann schnell zu handeln: Das ist der Kern jeder Sportchef-Arbeit. Sven Mislintat hat seinen Ruf mit der Tomas-Leihe jedenfalls bestätigt und in aller Stille offenbar einen Volltreffer gelandet.

Bei Gegner Augsburg wurde dagegen Ricardo Pepi mit großem Brimborium in die Liga eingeführt. In Stuttgart saß Pepi schon wieder 90 Minuten lang nur auf der Bank.