BVB, News und Gerüchte: Offenbar keine Vertragsgespräche mit Marco Reus geplant

Borussia Dortmund plant aktuell offenbar keine Gespräche mit Kapitän Marco Reus über eine mögliche Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages. Die Anzeichen eines Wechsels von BVB-Chefscout Markus Pilawa zum Ligarivalen Hertha BSC verdichten sich. Beim Gerichtsstreit zwischen Leihgabe Marin Pongracic und seinem Stammklub VfL Wolfsburg wurde Widerklage erhoben. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Offenbar keine Vertragsgespräche mit Marco Reus geplant

Borussia Dortmund plant aktuell offenbar keine Gespräche mit Kapitän Marco Reus über eine mögliche Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages. Das berichtet die Bild. Für den Klub denkbar wäre demnach generell nur eine Einigung mit stark leistungsbezogenen Bezügen.

Vor rund einem Monat betonte des 32-Jährige bei der Bild: "Wir haben noch keine Gespräche geführt. Aber ich habe meinen Vertrag bereits zweimal verlängert, gerade auch in Zeiten, in denen es sportlich nicht besonders rundlief. Warum sollte ich es also jetzt nicht tun?"

© imago images Markus Pilawa arbeitet seit Januar 2017 als Chefscout beim BVB.

BVB: Chefscout wohl vor Wechsel zu Hertha in neuer Rolle

Die Anzeichen eines Wechsels von BVB-Chefscout Markus Pilawa zum Ligarivalen Hertha BSC verdichten sich. Der 44-Jährige könnte in Berlin laut SportBild zum Sportdirektoren ernannt werden. Der Posten wird durch den bevorstehenden Abschied von Arne Friedrich im Sommer frei.

Wie Sky berichtet, habe es bereits im vergangenen Oktober Gespräche zwischen Pilawa und Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic gegeben. Pilawas Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2023.

BVB-Noten: Hazard schön und schlampig - Pongracic stabilisiert sich © getty 1/15 Der BVB hat am 24. Spieltag der Bundesliga durch ein 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen den FC Augsburg den nächsten Rückschlag erlitten. Auf Dortmunder Seite überzeugt vor allem ein Defensivmann. Die Noten. © imago images 2/15 GREGOR KOBEL: Konnte sich in den gesamten 90 Minuten kein einziges Mal ernsthaft auszeichnen. Bei Sarenren Bazees Ausgleich machtlos. Sicher dafür bei hohen Bällen und Weitschüssen. Note: 3,5. © getty 3/15 EMRE CAN: Bester Dortmunder. War als letzter Mann immer auf dem Posten, wenn doch mal ein Augsburger Angriff gefährlich wurde. Am Gegentreffer schuldlos. Note: 2,5. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Abgesehen von ein, zwei kleineren Stellungsfehlern – die von Nebenmann Can stets ausgebügelt wurden – mit einem guten Auftritt. Gewann, sowohl am Boden als auch in der Luft, viele wichtige Zweikämpfe. Note: 3. © imago images 5/15 MARIN PONGRACIC: In der ersten halben Stunde ein ständiger Unsicherheitsfaktor und mit einigen leichten Ballverlusten. Gewann mit der Zeit aber mehr Sicherheit. Nach 90 Minuten mit starker Zweikampfquote (77,8 Prozent). Note: 3,5. © getty 6/15 THORGAN HAZARD: Sehr schönes Solo vor seinem Tor zum 1:0, als er mit Pedersen und Udukhai gleich zwei Augsburger auf den Hosenboden schickte. Sonst eher unauffällig und mit dem technischen Fehler, der das 1:1 einleitete. Note: 3,5. © imago images 7/15 AXEL WITSEL: Sollte als Abräumer vor der Dreierkette die FCA-Konter im Keim ersticken. Das klappte nur bedingt, immer wieder wurde der Belgier überspielt. Gewann den Ball vor dem 1:1 nach Hazards schlampigem Zuspiel nicht gegen Gruezo. Note: 4,5. © getty 8/15 RAPHAEL GUERREIRO: Vor allem in den ersten 45 Minuten einer der Dortmunder Aktivposten. Beinahe jeder BVB-Angriff kam über seine Seite. Nach dem Seitenwechsel dann deutlich blasser. Note: 3,5. © imago images 9/15 MAHMOUD DAHOUD: Mit Licht und Schatten. Starker Ball vor dem 1:0, als er Hazard vor dessen Solo schön freispielte. Dafür allerdings beim Ausgleichstreffer der Augsburger zu wenig entschlossen im Duell mit Torschütze Sarenren Bazee. Note: 3,5. © imago images 10/15 JUDE BELLINGHAM: War Ausgangspunkt vieler gefährlicher Dortmunder Angriffe und schaltete sich oft ins Offensivspiel ein. Tauchte nach dem Seitenwechsel dann – wie fast alle seiner Kollegen – immer weiter ab. Note: 3,5. © imago images 11/15 JULIAN BRANDT: Ließ sich immer wieder fallen, um sich die Bälle früh im Aufbau abzuholen. Wirkte bemüht und machte viele Meter, war hier und da aber etwas zu verspielt. Seine Ecken und Freistöße waren erschreckend schwach. Note: 3,5. © imago images 12/15 DONYELL MALEN: Wurde erst zu Beginn der zweiten Halbzeit selbst gefährlich, als er das Leder zweimal ans Aluminium knallte (51., 55.). Riss mit guten Laufwegen für seine Kollegen dafür ein ums andere Mal Löcher für Konter auf. Note: 3. © getty 13/15 YOUSSOUFA MOUKOKO: War nach seiner Einwechslung bemüht, das Ruder noch herumzureißen. Hatte in der Schlussphase noch zwei gefährliche Aktionen, scheiterte aber jeweils an Gikiewicz. Note: 3,5. © getty 14/15 MARIUS WOLF: Kam für den ausgepowerten Brandt, nahm auf das Spielgeschehen aber keinen Einfluss mehr. Note: 4. © imago images 15/15 REINIER: Durfte für die letzten zehn Minuten ran, nennenswerte Aktionen hatte der Brasilianer aber nicht. Keine Bewertung.

Wolfsburg erhebt Widerklage gegen Marin Pongracic

Beim Gerichtsstreit zwischen Leihgabe Marin Pongracic und seinem Stammklub VfL Wolfsburg wurde Widerklage erhoben. Nachdem Pongracic 250.000 Euro wegen angeblich ausstehender Champions-League-Prämien gefordert hatte, will Wolfsburg nun 85.000 Euro von dem 24-jährigen Verteidiger.

Dies kommunizierte der Klub bei einem virtuellen Gütetermin vor dem Braunschweiger Arbeitsgericht am Dienstag. Hintergrund für Wolfsburgs Forderung ist Pongracics Twitch-Interview im vergangenen November, in dem er über seinen Stammklub und Ex-Trainer Mark van Bommel lästerte und außerdem Vertragsdetails verriet.

Stand jetzt müsste Pongracic am 1. Juli nach Wolfsburg zurückkehren. Sein dortiger Vertrag läuft noch bis 2024.

