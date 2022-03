BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl erklärt Ausrutscher in Augsburg mit Verschleiß

Sebastian Kehl begründet den jüngsten Ausrutscher des BVB in der Bundesliga mit physischen und mentalen Aspekten. Lothar Matthäus fordert nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Wochen einen Umbruch bei Borussia Dortmund. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Hier gehts zu den News und Gerüchten vom Vortag

Kehl: "Physisch und mental" begründeter Ausrutscher

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl begründet den Ausrutscher des BVB beim FC Augsburg (1:1) mit "physischen und mentalen" Aspekten. Der designierte Sportdirektor erklärte in der WAZ, dass er der Mannschaft "von der Willensleistung her keinen Vorwurf machen" könne, "zumal sie in einer englischen Woche erneut durch Verletzungen dezimiert wurde. Wir haben viel investiert, aber die letzten Tage haben Körner gekostet, physisch und mental."

Der BVB war beim Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg nicht in der Lage, eine Antwort auf das Ausscheiden in der Europa League zu liefern. Ein Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit führte zu einem 1:1.

Man habe in der zweiten Halbzeit "die Aktivität verloren". "Wir haben jetzt einiges aufzuarbeiten", kündigte Kehl an. Der BVB hat dafür jetzt eine Woche Zeit. Im DFB-Pokal sind die Schwarz-Gelben nämlich nicht mehr vertreten.

Matthäus: "Klarer und sauberer Schnitt" nach der Saison

Lothar Matthäus fordert nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Wochen einen Umbruch beim BVB. "Es muss nach der Saison ein klarer und sauberer Schnitt gemacht werden", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Würden die Verantwortlichen "zu der Erkenntnis kommen, dass sie Marco Rose noch für den Richtigen halten, dann muss man sich von vier, fünf Spielern verabschieden". Auch die Führungsspieler Mats Hummels und Marco Reus müssten hinterfragt werden.

Nach "der nächsten blamablen Vorstellung" der Schwarz-Gelben beim FC Augsburg (1:1) gebe es darüber keine zwei Meinungen mehr: "In allen drei Pokalwettbewerben hat man sich nach allen Regeln der Kunst blamiert", schrieb Matthäus. "In Deutschland gibt man sich mal wieder mit dem zweiten Platz in der Bundesliga entspannt hinter Bayern zufrieden."

BVB-Noten: Hazard schön und schlampig - Pongracic stabilisiert sich © getty 1/15 Der BVB hat am 24. Spieltag der Bundesliga durch ein 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen den FC Augsburg den nächsten Rückschlag erlitten. Auf Dortmunder Seite überzeugt vor allem ein Defensivmann. Die Noten. © imago images 2/15 GREGOR KOBEL: Konnte sich in den gesamten 90 Minuten kein einziges Mal ernsthaft auszeichnen. Bei Sarenren Bazees Ausgleich machtlos. Sicher dafür bei hohen Bällen und Weitschüssen. Note: 3,5. © getty 3/15 EMRE CAN: Bester Dortmunder. War als letzter Mann immer auf dem Posten, wenn doch mal ein Augsburger Angriff gefährlich wurde. Am Gegentreffer schuldlos. Note: 2,5. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Abgesehen von ein, zwei kleineren Stellungsfehlern – die von Nebenmann Can stets ausgebügelt wurden – mit einem guten Auftritt. Gewann, sowohl am Boden als auch in der Luft, viele wichtige Zweikämpfe. Note: 3. © imago images 5/15 MARIN PONGRACIC: In der ersten halben Stunde ein ständiger Unsicherheitsfaktor und mit einigen leichten Ballverlusten. Gewann mit der Zeit aber mehr Sicherheit. Nach 90 Minuten mit starker Zweikampfquote (77,8 Prozent). Note: 3,5. © getty 6/15 THORGAN HAZARD: Sehr schönes Solo vor seinem Tor zum 1:0, als er mit Pedersen und Udukhai gleich zwei Augsburger auf den Hosenboden schickte. Sonst eher unauffällig und mit dem technischen Fehler, der das 1:1 einleitete. Note: 3,5. © imago images 7/15 AXEL WITSEL: Sollte als Abräumer vor der Dreierkette die FCA-Konter im Keim ersticken. Das klappte nur bedingt, immer wieder wurde der Belgier überspielt. Gewann den Ball vor dem 1:1 nach Hazards schlampigem Zuspiel nicht gegen Gruezo. Note: 4,5. © getty 8/15 RAPHAEL GUERREIRO: Vor allem in den ersten 45 Minuten einer der Dortmunder Aktivposten. Beinahe jeder BVB-Angriff kam über seine Seite. Nach dem Seitenwechsel dann deutlich blasser. Note: 3,5. © imago images 9/15 MAHMOUD DAHOUD: Mit Licht und Schatten. Starker Ball vor dem 1:0, als er Hazard vor dessen Solo schön freispielte. Dafür allerdings beim Ausgleichstreffer der Augsburger zu wenig entschlossen im Duell mit Torschütze Sarenren Bazee. Note: 3,5. © imago images 10/15 JUDE BELLINGHAM: War Ausgangspunkt vieler gefährlicher Dortmunder Angriffe und schaltete sich oft ins Offensivspiel ein. Tauchte nach dem Seitenwechsel dann – wie fast alle seiner Kollegen – immer weiter ab. Note: 3,5. © imago images 11/15 JULIAN BRANDT: Ließ sich immer wieder fallen, um sich die Bälle früh im Aufbau abzuholen. Wirkte bemüht und machte viele Meter, war hier und da aber etwas zu verspielt. Seine Ecken und Freistöße waren erschreckend schwach. Note: 3,5. © imago images 12/15 DONYELL MALEN: Wurde erst zu Beginn der zweiten Halbzeit selbst gefährlich, als er das Leder zweimal ans Aluminium knallte (51., 55.). Riss mit guten Laufwegen für seine Kollegen dafür ein ums andere Mal Löcher für Konter auf. Note: 3. © getty 13/15 YOUSSOUFA MOUKOKO: War nach seiner Einwechslung bemüht, das Ruder noch herumzureißen. Hatte in der Schlussphase noch zwei gefährliche Aktionen, scheiterte aber jeweils an Gikiewicz. Note: 3,5. © getty 14/15 MARIUS WOLF: Kam für den ausgepowerten Brandt, nahm auf das Spielgeschehen aber keinen Einfluss mehr. Note: 4. © imago images 15/15 REINIER: Durfte für die letzten zehn Minuten ran, nennenswerte Aktionen hatte der Brasilianer aber nicht. Keine Bewertung.

BVB-Spielplan in den kommenden Wochen