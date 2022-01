BVB - Youssoufa Moukokos Rolle als Sinnbild der Kaderplanung: Verantwortungspflicht missachtet

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko kommt hauptsächlich bei Rückständen und mit wenig Zeit zum Zug. Ein Ansatz, der die Entwicklung des 17-Jährigen torpediert - und ein grundlegendes Problem der Dortmunder offenbart.

Als die Stadionsprecherin des FC St. Pauli am Dienstagabend vor dem Pokal-Duell gegen Borussia Dortmund die Mannschaftsaufstellung der Gäste vorlas, kam unter den 2000 Zuschauern am Millerntor bei einem Namen Applaus auf: Youssoufa Moukoko, einst in der Jugend der Hamburger ausgebildet, kehrte an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Kurz bevor die Sensation perfekt und der Titelverteidiger aus dem Wettbewerb gekegelt war, durften die Fans den 17-Jährigen auch aus nächster Nähe erleben - allerdings nur für die Dauer der dreiminütigen Nachspielzeit. Denn Moukoko kam wie so häufig in seiner bisherigen Profi-Laufbahn in einer nahezu aussichtslosen Situation ins Spiel: in Rückstand liegend und unmittelbar vor dem Schlusspfiff.

Der Stürmer ist allem Anschein nach oft so etwas wie der letzte Strohhalm. Dabei wird dieser Ansatz seinen Voraussetzungen nicht gerecht und könnte auf lange Sicht die Entwicklung des einstigen Supertalents torpedieren. Vor allem aber zeigt die Situation des Teenagers ein grundlegendes Problem der Dortmunder auf.

Moukokos kuriose Statistik: Verantwortungspflicht missachtet

"Es ist unsere Verantwortung, ihm die Möglichkeit zu geben, sich auf unterschiedlichem Niveau zu zeigen", hatte BVB-Coach Marco Rose noch auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel betont. Schließlich setze man "ganz große Stücke auf ihn".

Doch genau da liegt das Problem: Der BVB missachtet seine Verantwortungspflicht gegenüber Moukoko. Denn die Art und Weise, wie die Westfalen ihn einsetzen, ist alles andere als förderlich und steht im Gegensatz zu dem, was die Verantwortlichen vor knapp einem Jahr noch predigten - nämlich, ihr Juwel nicht überfordern zu wollen.

25-mal kam Moukoko bislang wettbewerbsübergreifend zum Einsatz, 21-mal dabei von der Bank, viermal stand er in der ersten Elf. So weit, so unproblematisch. Doch eingewechselt wurde der Linksfuß hauptsächlich, wenn es darum ging, einen Rückstand aufzuholen - und oft, wenn nicht mehr viel Zeit auf der Uhr war.

276 Minuten als Einwechselspieler absolvierte der Angreifer, als der BVB zurücklag. Moukoko war sozusagen der letzte Hoffnungsschimmer, die Wende doch noch einzuleiten. Die ganze Last auf den Schultern eines 17-Jährigen, der sich gerade im Anfangsstadium seiner Karriere befindet?

"Alle müssen die nötige Geduld mitbringen, auch er selbst. Dem Verein und uns war bewusst, dass es in seinem Alter auch Rückschläge in der Entwicklung geben kann", sagt U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo im Gespräch mit SPOX und GOAL, der seinem Schützling trotz "großem Talent noch viel Entwicklungspotenzial" bescheinigt: "Mouki muss weiterhin hart arbeiten, um in einem Top-Klub wie dem BVB auf Spielpraxis zu kommen. Ich bin überzeugt davon, dass der Verein einen Plan mit ihm hat, um ihn ans Top-Niveau heranzuführen."

Ob dieser Plan auch wirklich planmäßig verläuft, ist durchaus fraglich. Zum Vergleich: Bei einer Dortmunder Führung kommt Moukoko gerade einmal auf 53 Minuten. Eine Halbzeit lang wirkte er mit, als es unentschieden stand. Dabei sind es vor allem die Spiele, in denen der BVB einen komfortablen Vorsprung hat, die für Moukokos Entwicklung ideal geeignet wären. Ohne zusätzlichen Druck auf der Anzeigetafel.

BVB droht Moukoko zu verheizen

Und davon gab es in der Vergangenheit trotz der jüngsten sportlichen Achterbahnfahrt einige. Da wäre zum Beispiel der souveräne 4:0-Erfolg im letztjährigen Derby auf Schalke, bei dem Moukoko erst sieben Minuten vor Schluss kam. Oder die erste Pokalrunde gegen Wehen Wiesbaden (3:0) in dieser Saison, als er nur fünf Minuten mitwirken durfte.

Beim jüngsten 5:1 gegen Freiburg kam der deutsche U21-Nationalspieler gar nicht zum Einsatz. Gerade dieses Duell wäre für Moukoko, der in der Woche zuvor nach einer fünfwöchigen Verletzungspause in den Kader zurückgekehrt war, prädestiniert gewesen, um in einen Rhythmus zu kommen.

Apropos Verletzung: Davon hat Moukoko zu allem Überfluss in seiner noch jungen Karriere bereits jede Menge erlitten. Nach seinem vielumjubelten Debüt Ende 2020 setzte ihn im Frühjahr des letzten Jahres eine hartnäckige Bänderverletzung mehrere Wochen lang außer Gefecht, weswegen er auch verspätet in die Vorbereitung auf diese Saison einsteigen konnte. Auch in der laufenden Spielrunde fiel Moukoko mit diversen Muskelverletzungen zwischenzeitlich aus.

"Sein Verletzungspech hängt auch damit zusammen, dass sein Körper noch die höhere Trainings- und Spielintensität im Profifußball adaptieren muss", erklärt Di Salvo. Wohlwissend um besagte mögliche Rückschläge kann es unmöglich der Plan des BVB gewesen sein, Moukoko in den intensivsten Phasen des Spiels die maximale Belastung zuzumuten. Denn vor allem angesichts dieser Historie braucht Moukoko vor allem Zeit.

Zeit, in der er frei aufspielen kann. Zeit, in der sich der Youngster - bei all dem Talent, das er bereits mitbringt - an den Profi-Bereich gewöhnen kann. Die Voraussetzungen sind nun mal andere als in der Jugend, in der Moukoko alles kurz und klein geschossen hat. Aktuell droht der BVB einen Hoffnungsträger bereits früh zu verheizen.

Fast vergessene Meister: Diese BVB-Rollenspieler holten die Schale © imago images 1/30 Denkt man an die Meisterschaften des BVB zurück, springen einem Jubelbilder von Klopp, Dede oder Kohler ins Gedächtnis. Andere Spieler wie Chris Löwe, der heute 32 Jahre alt wird, bringt man damit meist nicht in Verbindung. Wir zeigen eine Auswahl. © imago images / Kicker/Liedel 2/30 Marco Kurz (Meister 1995): Er kam zur Meistersaison aus Nürnberg zum BVB. Gegen Sammer oder Julio Cesar kam er jedoch nicht an. Achtmal spielte Kurz für die Borussia, ehe er zum Erzrivalen aus Gelsenkirchen wechselte. © imago images / Claus Bergmann 3/30 Heute ist Kurz Trainer, aktuell jedoch vereinslos. Bis Mitte Januar war bei Melbourne Victory in der ersten australischen Liga angestellt. Zuvor trainierte der 52-Jährige unter anderem Hoffenheim, Düsseldorf, Ingolstadt, Lautern und die Münchner Löwen. © imago images / Kicker/Liedel 4/30 Yahaya Mallam (r., Meister 1995 und 1996): Der Ghanaer galt als großes Offensivtalent, als er 1994 vom FC Turin zum BVB wechselte. In drei Jahren in Dortmund heimste Mallam zwei Meistertitel und den Henkelpott ein, kam jedoch nur fünfmal zum Einsatz. © imago images / Alfred Harder 5/30 Die meiste Zeit spielte er für die Reserve des BVB. 2. Liga, Regionalliga, Oberliga, Karriereende. Auch Mallam (47) versuchte sich als Trainer. Bei King Faisal in Ghana blieb er nur für 15 Spiele im Amt, seit Dezember Chefcoach bei den Elmina Sharks. © imago images / Sauer 6/30 Ibrahim Tanko (Meister 1995 und 1996): Ihn haben vermutlich noch einige BVB-Fans in Erinnerung. Allerdings in schlechter. Tanko kam aus der eigenen U19 und bildete Ende der 95er-Meistersaison den "Baby-Sturm" mit Ricken. Ein Tor schoss er in 14 Spielen. © imago images / Brenneken 7/30 Insgesamt kam er sogar 71-mal für den BVB zum Einsatz. Drei Tore waren jedoch ein schlechtes Zeugnis für einen Stürmer. Der BVB trennte sich 2000 nach einem Marihuana-Skandal von Tanko. Der 44-Jährige war zuletzt Trainer der U23 Ghanas, aktuell ohne Job. © imago images / Team 2 8/30 Toni Schumacher (Meister 1996): Europameister, Köln-Legende, zweimal Deutschlands Fußballer des Jahres. Aber dass er 1996 mit dem BVB die Meisterschale gewann? Das wissen wohl heute die wenigsten. © imago images / Claus Bergmann 9/30 Schumacher hatte seine Karriere bereits vier Jahre zuvor beendet und war Torwarttrainer beim BVB. Weil sich Klos am 33. Spieltag den Daumen brach und Ersatzkeeper de Beer im Tor stand, nahm Schumacher auf der Ersatzbank Platz. © imago images / Uwe Kraft 10/30 Beim Stand von 3:2 wechselte Trainer Hitzfeld auf Drängen der Ersatzbank und der Fans ("Ottmar, bring den Toni rein") Schumacher für ein letztes Mal ein. Mit 42 Jahren wurde er so dank der nur 2 Minuten gegen Freiburg zum ältesten Meister aller Zeiten. © imago images / Sven Simon 11/30 Lars Müller (r., Meister 1995 und 1996): Auch er gewann zwei Meistertitel mit dem BVB. Müller spielte eigentlich für die Reserve, kam in den Meisterjahren jedoch insgesamt zu acht Kurzeinsätzen für die Profis und darf sich zweifacher Meister nennen. © imago images / Brenneken 12/30 1996 wechselte er zum KFC, danach nach Aachen, Nürnberg, Augsburg und Leipzig. Seine Karriere beendete er 2012 bei der Hammer SpVg, wo er danach die sportliche Leitung übernahm. Seit 2017 ist er Trainer des Werner SC in der Landesliga. © imago images / Eisenhuth 13/30 Francis Bugri (Meister 2002): Mit 14 kam Bugri zum BVB, durchlief die restlichen Jugendmannschaften der Borussia und war danach für die Reserve vorgesehen. Doch auch in der Bundesliga kam er viermal zum Einsatz. © imago images / Team 2 14/30 Eine Minute am 13. Spieltag beim 3:1-Sieg gegen 1860 München im November 2001 reichte Bugri, um sich heute Meister nennen zu dürfen. 2004 verließ er den BVB, spielte vor allem in der Regional- und Oberliga und ist heute als Spielerberater tätig. © imago images / Contrast 15/30 Guy Demel (Meister 2002): Vier Jahre lang spielte Demel beim BVB. 2001 kam er vom FC Arsenal nach Dortmund. Erst unter Bert van Marwijk kam er allerdings regelmäßig zum Einsatz. Dennoch darf sich Demel Meister schimpfen: Er stand 3-mal im Spieltagskader. © imago images / ActionPictures 16/30 Meister ohne eine Minute gespielt zu haben. 2005 wechselte Demel aufgrund seiner Rolle als Ergänzungsspieler zum HSV. 2017 beendete er seine Karriere in Frankreich beim Red Star FC. © imago images / DeFodi 17/30 Damien Le Tallec (Meister 2011): Das Sturmtalent aus der Rennes-Jugend wechselte 2009 ablösefrei zum BVB. Trainer Jürgen Klopp war begeistert. Zur Unzeit kugelte sich Le Tallec die Schulter aus und verlor den Anschluss zur Profi-Mannschaft. © imago images / DeFodi 18/30 Weil er 2010/11 aber 4-mal im Kader der Borussia stand, erhielt auch er den Meister-Stempel – wie Demel ohne Einsatzminute. Heute ist der 31-Jährige bei AEK Athen aktiv, nachdem er bei Montpellier die Karriere neu ankurbelte - als Defensivspieler. © imago images / Sven Simon 19/30 Marco Stiepermann (Meister 2011): Anders als Demel und Le Tallec stand Stiepermann in der Meistersaison 2010/11 auch auf dem Platz – allerdings nur für insgesamt 25 Minuten (bei vier Einsätzen). © imago images / Sven Simon 20/30 Das Offensiv-Talent kam aus der eigenen Jugend. Nach der Meisterschaft wurde er nach Aachen verliehen. Es folgten Stationen in Cottbus, Fürth und Bochum. Von 2017 bis 2021 spielte er für Norwich City, Mittlerweile Edeljoker beim SC Paderborn. © imago images / DeFodi 21/30 Markus Feulner (Meister 2011): Im Alter von 27 Jahren wechselte Feulner ablösefrei von Mainz nach Dortmund. Er sollte jedoch nie über den Status des Rollenspielers hinauskommen. In der Meistersaison kam er auf 25 Minuten. © imago images / Team 2 22/30 Schon mit dem FC Bayern war Feulner 2003 ohne großen Einfluss Meister geworden. Nach seiner Zeit in Dortmund kickte er noch in Nürnberg und Augsburg, wo der 39-Jährige heute als Co-Trainer in der U19 aktiv ist. © imago images / Sven Simon 23/30 Daniel Ginczek (Meister 2011): Der heutige Wolfsburger kommt aus der BVB-Jugend. Zwischen 2006 und 2011 trug er das schwarzgelbe Trikot. In der U17 schoss er in 28 Spielen 28 Tore. Für die BVB-Profis reichte es aber nie. Dennoch wurde auch er Meister. © imago images / GEPA pictures 24/30 Nach einer Leihe an den VfL Bochum verkaufte der BVB Ginczek 2013 an den 1. FC Nürnberg, wo der Stürmer sich im Profigeschäft etablierte. Nach vier Jahren beim VfB Stuttgart steht Ginczek seit 2018 bei den Wölfen unter Vertrag (noch bis 2022). © imago images / Thomas Zimmermann 25/30 Dimitar Rangelov (Meister 2011): Die meisten Spiele in seiner Profi-Karriere absolvierte der 38-jährige Bulgare für Cottbus, die wenigsten für den BVB: 14 an der Zahl. Nur einmal kam er in der Meistersaison zum Zug – 13 Minuten gegen Leverkusen reichten. © imago images / DeFodi 26/30 Nach dem 2. Spieltag wurde Rangelov an Maccabi Tel Aviv verliehen. Es folgte die Rückkehr nach Cottbus. Dort spielte der Oldie auch bis zuletzt. Seit Sommer September in der Oberliga für den VfB Krieschow aktiv. © imago images / Christoph Reichwein 27/30 Chris Löwe (Meister 2012): Spielte im Vorjahr noch in der 4. Liga beim Chemnitzer FC und wurde wegen Schmelzers Verletzungspech zu Saisonbeginn ins kalte Wasser geworfen. Er kam auf sieben Einsätze. Seine guten Leistungen bestätigte er nicht. © imago images / MIS 28/30 2013 ging es also in die 2. Liga - zu Kaiserslautern. 2016/17 stieg Löwe mit Huddersfield in die Premier League auf und absolvierte in den beiden Folgejahren 51 Spiele in Englands Oberhaus. Seit 2019 bei Dynamo Dresden, dort absoluter Leistungsträger. © imago images / DeFodi 29/30 Julian Koch (Meister 2012): Koch kam über die eigene Jugend des BVB zu den Profis und wurde zum MSV Duisburg verliehen. Dort verletzte er sich im Frühjahr 2011 schwer. Wegen eines Kompartmentsnydroms drohte im sogar die Amputation des Unterschenkels. © imago images / TriAss 30/30 Verpasste die komplette Double-Saison 2011/12 daher verletzt, darf sich aber trotzdem Meister und Pokalsieger nennen. Gab im Interview mit SPOX und Goal an, dass es "fast beschämend" sei, sich Doublesieger nennen zu können.

Moukoko-Fall als Sinnbild: Es droht eine Blockade

Die Situation um Moukoko steht gleichzeitig für ein grundlegendes Problem der Westfalen: Es fehlt neben Top-Torjäger Erling Haaland ein Stürmer, der eben in solchen Alles-oder-nichts-Spielen wie bei St. Pauli bei einem Rückstand reingeworfen werden kann.

Während Sportdirektor Michael Zorc im Interview mit Sport1 zuletzt betonte, Moukoko "keinen Spieler direkt vor die Nase" setzen zu wollen, um dessen "Entwicklung nicht zu blockieren", tut der Verein ebenjenes.

Denn mit Donyell Malen holte man im Sommer einen weiteren Angreifer, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Mit Steffen Tigges steht ein nomineller echter Mittelstürmer zur Verfügung. Doch während Malen - auch bedingt durch die Personalsituation - oftmals über die Flügel kommt und phasenweise noch mit seinem Fitnesszustand zu kämpfen hat, ist Tigges qualitativ auf Dauer kein Kandidat für den Profi-Kader. Aber im Vergleich zu Moukoko ist Tigges für lange, hohe Bälle in der Schlussphase die für Trainer Marco Rose aktuell bessere Alternative.

Die Moukoko-Situation zeigt die Folgen einer Dortmunder Kaderplanung und eines zu großen Leistungsgefälles innerhalb des BVB-Teams. Es fehlt einer, der die Situation hinter Haaland annimmt und dennoch Motivation versprüht. Einer wie Eric Maxim Choupo-Moting, der die nötige Qualität und Erfahrung besitzt.

Am Samstag trifft der BVB auf die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr im LIVETICKER). Moukoko wird aller Voraussicht nach auch wieder dabei sein - und gespannt auf den Spielverlauf blicken.