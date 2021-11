BVB - Kommentar zum CL-Aus von Borussia Dortmund: Die Kaderplaner haben ihre Magie verloren

Europa League statt Champions League: Der BVB scheitert in der Königsklasse nicht nur aufgrund von individuellen Fehlern der Spieler auf dem Platz, sondern auch an jenen, die vor der Spielzeit begangen wurden. Die Kaderplaner der Dortmunder haben versagt. Ein Kommentar.

Ja, der BVB hatte es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Das Verletzungspech erwischte die Schwarz-Gelben mit voller Wucht. Beim 1:3 in Lissabon und dem damit verbundenen ersten Vorrunden-Aus in der Königsklasse seit 2017 fehlten in Mats Hummels, Raphael Guerreiro, Giovanni Reyna, Thorgan Hazard und nicht zuletzt die Lebensversicherung Erling Haaland zahlreiche Stammspieler.

Ohne sie wird deutlich: Die Dortmunder Architekten haben bei der Zusammenstellung der Mannschaft versagt. Die teilweise für viel Geld und die Breite gekauften Spieler lassen nötige Qualität vermissen und die Stars, die für die entscheidenden Momente sorgen sollen, passen nicht ideal zur Dortmunder Spielidee.

BVB-Kader offenbart ein zu großes Leistungsgefälle

Das Leistungsgefälle im Kader ist zu groß, das Gleichgewicht stimmt nicht. Gegen Sporting durften diesmal Nico Schulz, Reinier und Marin Pongracic ran. Nachhaltig empfehlen konnte sich wieder einmal keiner.

Alle drei erwischten einen Abend zum Vergessen. Schulz leistete sich vor dem Lissabonner Führungstreffer zum wiederholten Male einen groben Patzer, Pongracic offenbarte Mängel in seinem Stellungsspiel (und trug so auch seinen Teil zum 0:1 bei) und Reinier, dessen Vater sich zuletzt bei SPOX und GOAL über die mangelnden Einsatzzeiten seines Sprösslings echauffiert hatte, nahm kaum am Spiel teil.

Auch mögliche Alternativen zu den Alternativen waren überschaubar. Die Dortmunder Bank bestand aus einer Mischung aus zuletzt lange verletzten Spielern mit zu wenig Wettkampfpraxis (Dan-Axel Zagadou, Mahmoud Dahoud, Emre Can) und Akteuren, für die unter normalen Umständen womöglich kein Kaderplatz übrig wäre (Steffen Tigges, Ansgar Knauff, Felix Passlack).

Can, ursprünglich als Führungsspieler verpflichtet, kann weder in dieser, noch aktuell in der sportlichen Rolle überzeugen. Gegen Sporting erwies der 27-Jährige seiner Mannschaft nach einem (zugegebenermaßen umstrittenen) Platzverweis einen Bärendienst.

BVB-Noten: Defensiv-Trio katastrophal - Reus völlig blass © getty 1/16 Borussia Dortmund ist nach einer 1:3-Niederlage bei Sporting Lissabon aus der Champions League ausgeschieden. Mehrere BVB-Spieler erwischen einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Hatte an den Gegentreffern keine Schuld, hielt den Elfmeter zum 0:3 sogar noch beim ersten Versuch und verhinderte kurz nach der Pause mit einer starken Parade gegen Sarabia ein weiteres Sporting-Tor. Note: 3. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Begann sehr bemüht, baute im Laufe des Spiels aber immer mehr ab. Vor dem 0:2 setzte er seinen Gegenspieler nicht konsequent genug unter Druck. Note: 4. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Der einzige BVB-Verteidiger, der noch halbwegs Sicherheit ausstrahlte und auch mit einer guten Spieleröffnung aufwartete. Note: 3. © getty 5/16 MARIN PONGRACIC: Schlechte Kommunikation mit Schulz vor dem 0:1, schwaches Zweikampf- und Stellungsspiel vor dem 0:2 - kein überzeugender Auftritt des Ersatzes von Mats Hummels. Note: 4. © imago images 6/16 NICO SCHULZ: Rückte kurzfristig für den beim Aufwärmen verletzten Guerreiro in die Startelf. Verschuldete das erste Gegentor mit einem krassen Fehler. Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5,5. © getty 7/16 REINIER JESUS: Bekam seine Chance von Anfang an, nutzte diese nach gutem Start aber nicht. Schwach: sein Zweikampfverhalten vor dem zweiten Gegentreffer, als er seinen Gegenspieler im Rücken missachtete und nicht nachsetzte. Note: 4. © getty 8/16 AXEL WITSEL: Behäbige Vorstellung. Eines von vielen Spielen in dieser Saison, das an dem Belgier vorbeilief. Rose nahm ihn folgerichtig nach 66 Minuten vom Feld. Note: 4,5. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM: Fand im ersten Durchgang kaum statt, verbesserte sich aber mit dem Seitenwechsel und war Dortmunds Bester im zweiten Durchgang. Es reichte trotzdem nicht. Note: 3. © getty 10/16 MARCO REUS: Holte sich hinten viele Bälle ab, stand mit seiner blassen Leistung aber sinnbildlich für das müde Offensivspiel des BVB. Lieferte immerhin den Assist zum Malen-Tor in der Nachspielzeit. Note: 4,5. © imago images 11/16 JULIAN BRANDT: Über die gesamte Spielzeit betrachtet Dortmunds auffäligster Offensivspieler. Kombinierte gut mit seinen Kollegen, traute sich viel zu und leitete das einzige BVB-Tor ein. Note: 3,5 © getty 12/16 DONYELL MALEN: Sehr quirliger Auftritt in Halbzeit eins, vergab kurz vor der Pause die beste Chance des Spiels für den BVB. In Halbzeit zwei lange blass - aber mit dem Ehrentreffer. Note: 3,5. © getty 13/16 EMRE CAN: Ersetzte Schulz in der zweiten Halbzeit positionsgetreu und machte seine Sache defensiv solide. Erwies seinen Kollegen mit seinem - wenn auch harten - Platzverweis 15 Minuten vor Schluss einen Bärendienst. Note: 5,5. © getty 14/16 MAHMOUD DAHOUD: Kam 25 Minuten vor dem Ende für Witsel. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 4. © getty 15/16 STEFFEN TIGGES: Kam in der 67. Minute für Pongracic und sollte vorne für die Tore sorgen. Blieb bis auf eine Mini-Chance aber wirkungslos. Note: 4. © getty 16/16 DAN-AXEL ZAGADOU: Löste Reinier in der 67. Minute ab und erlebte eine Schlussphase zum Vergessen. Verschuldete den Elfmeter, der endgültig für die Entscheidung sorgte. Note: 5,5.

BVB-Verantwortliche treffen falsche Entscheidungen

Der BVB ist richtig gut darin, die Top-Talente Europas zu erkennen und nach Dortmund zu lotsen, Jude Bellingham und Erling Haaland sind nur die letzten Beispiele. Mit Gregor Kobel wurde zudem in diesem Sommer ein Top-Keeper geholt. Doch wenn es zuletzt darum ging, die verlorenen Leistungsträger zu ersetzen, fehlten Michael Zorc und Co. zuletzt das Gespür.

Sich Thomas Meunier und Donyell Malen als Nachfolger von Achraf Hakimi und Jadon Sancho vorzustellen, erforderte viel Phantasie. Belohnt wurden die Anstrengungen nicht, die beiden sind völlig andere Spielertypen und nicht ideal für das laufintensive, pressingreiche und von schnellen Umschaltmomenten geprägte Dortmunder Spiel.

Mit Blick auf das Personal, den Terminkalender und der dadurch problematischen Belastungssteuerung muss der BVB im Winter personell nachlegen, will er nicht weitere Ziele bereits früh in der Saison torpedieren.