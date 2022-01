FC St. Pauli - BVB 2:1: Titelverteidiger aus DFB-Pokal ausgeschieden! Borussia Dortmund blamiert sich am Millerntor

Borussia Dortmund ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Der Titelverteidiger verlor im Achtelfinale mit 1:2 (0:2) gegen Zweitligist St. Pauli.

Etienne Amenyido (4.) und Axel Witsel (40.) per Eigentor hatten Dortmunds Blamage noch vor dem Seitenwechsel in die Wege geleitet. Nach dem Tor von Erling Haaland (58.), der einen berechtigten Handelfmeter verwandelt hatte, rannte der BVB an, verzweifelte aber am Abwehrbollwerk der Hausherren.

Durch das Aus ist bereits klar, dass erstmals seit 2018 (Eintracht Frankfurt) kein Sieger aus Dortmund oder München kommen wird. Der FC Bayern war bereits in der 2. Runde an Borussia Mönchengladbach (0:5) gescheitert.

Ein enttäuschter Marco Reus fand nach dem Spiel deutliche Worte. "Ein komplett schlechter Tag von uns, wir sind zu spät aufgewacht", sagte der BVB-Kapitän bei der ARD: "St. Pauli hat das gut gemacht. Jetzt sind wir nicht mehr dabei."

Auch Dortmunds Trainer Marco Rose war maßlos bedient: "So wie wir das Spiel angefangen und angenommen haben die ersten fünf bis zehn Minuten, war es kein Pokal-Spiel von uns. Dass du dich mit dem Boden und mit dem starken Gegner dann so in Probleme bringst, ist nicht zu erklären und auch nicht zu entschuldigen."

Rose haderte mit dem grundsätzlichen Auftreten seines Teams, das immer wieder wechselhafte Leistungen zeigt: "Am Ende bestätigen wir einfach wieder ein paar Dinge, die uns in den letzten Wochen und Monaten und vielleicht auch Jahren immer wieder vorgehalten werden. Wir müssen einfach den nächsten Schritt gehen als Mannschaft. Wir müssen von Anfang an Energie hier reinpacken. Dass wir das nicht schaffen, ist doof. Meine Enttäuschung ist riesig, die Chance auf einen Titel ist weg."

BVB-Noten: Fünfer-Festival! Witsel in dieser Form keine Hilfe © getty 1/15 Riesige Enttäuschung für Borussia Dortmund! Der BVB flog im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Zweitligist FC St. Pauli raus und verlor mit 1:2 (0:2). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler. © getty 2/15 GREGOR KOBEL: Viel zu tun hatte er nicht, musste aber dennoch zweimal hinter sich greifen. Dabei chancenlos. Gute Parade gegen Burgstaller (54.). Note: 3,5. © imago images 3/15 THOMAS MEUNIER: Wurde rechtzeitig fit und ging immer wieder weite Wege in die Offensive, dort fehlte aber die Effizienz. Muss Vorlagengeber Hartel vor dem 0:1 energischer stören. Note: 4,5. © getty 4/15 MANUEL AKANJI: Vor dem 0:1 nicht wachsam genug, als er das Laufduell gegen Torschütze Amenyido verlor. Ansonsten weitestgehend ordentlich. Gute Klärungsaktion unmittelbar nach dem 1:2 gegen Hartel (59.). Note: 4. © imago images 5/15 MATS HUMMELS: Auch er hatte mit den agilen Amenyido und Burgstaller viel zu tun, im Zweikampf aber meist stabil. Spielte einen Traumpass auf Reus, der zu einer Großchance führte. Holte den Elfmeter zum 1:2 heraus. Am Ende ziemlich platt. Note: 3,5. © imago images 6/15 RAPHAEL GUERREIRO: An der Kugel wie so oft eine Augenweide. Guter Ball auf Haaland, der diesen freispielte (20.). Defensiv viel zu lethargisch. Blieb nach seinem verlorenen Zweikampf, aus dem das 0:2 resultierte, einfach stehen - unerklärlich. Note: 5. © getty 7/15 AXEL WITSEL: Rotierte für den angeschlagenen Dahoud in die Startelf. Bei der Entstehung des 0:1 nur Zuschauer aus nächster Nähe, bei seinem Eigentor zum 0:2 maximal unglücklich. Auch sonst ziemlich mau und in dieser Form keine wirkliche Hilfe. Note: 5. © imago images 8/15 JULIAN BRANDT: Wie Reus versuchte er viel, aber es gelang wenig bis gar nichts. Schlug schwache Eckbälle und wurde bei seinen Offensivaktionen immer wieder entscheidend gestört. Note: 5. © imago images 9/15 JUDE BELLINGHAM: Toller Pass auf Hazard vor dessen Doppelchance - das war seine einzige Glanztat in Halbzeit eins. Ansonsten hatte er schwer zu kämpfen und spielte einige Fehlpässe. Nach der Pause mit und gegen den Ball deutlich verbessert. Note: 4. © imago images 10/15 MARCO REUS: Sehr bemüht und mit großem Aktionsradius, aber meist unglücklich bei seinen finalen Aktionen. Muss beim 0:1 gegen Amenyido stören - und vor allem seine Riesenchance zum Ausgleich versenken (18.). Note: 5. © imago images 11/15 THORGAN HAZARD: Erster Startelfeinsatz in diesem Jahr. Seine Doppelchance allein vor dem Kasten muss zu einem Tor führen (7.). Seinen satten Schuss entschärfte Keeper Smarsch gut (18.). Davon abgesehen nur wenig durchschlagskräftig. Note: 4,5. © imago images 12/15 ERLING HAALAND: Zur Pause nur mit 13 Ballaktionen. Trat in der 19. erstmals in Erscheinung, sein Schuss ging aber drüber. Als er Smarsch umspielte, wurde der Winkel zu spitz (20.). Sein Hackentrick führte zum Elfer, den er zum 1:2 verwandelte. Note: 4,5. © getty 13/15 DONYELL MALEN: Kam in der 65. Minute für Hazard und zeigte fünf Minuten später gleich ein gutes Dribbling, als er Bellingham freispielte. Suchte auch den Abschluss - blieb aber so glücklos wie seine Kollegen. Note: 4. © imago images 14/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Nach 76 Minuten für Akanji eingewechselt. Verteidigte die dann nur noch wenigen Bemühungen der Hausherren ohne Probleme. Keine Bewertung. © getty 15/15 YOUSSOUFA MOUKOKO: In der 90. Minute kam er zu seiner Rückkehr beim einstigen Jugendverein. Das war zu spät, um in Erscheinung zu treten. Keine Bewertung.

FC St. Pauli - BVB: Die Analyse

St. Pauli versteckte sich nicht und lief den BVB von Beginn an hoch an. Bereits in der 4. Minute ging der Underdog in Führung: Hummels und Reus gingen im Strafraum nicht entschlossen genug zum Ball, Amenyido nutzte die Situation zur 1:0-Führung. Die Hausherren spielten in der Folge weiter mutig und aggressiv, vor allem über rechts war Pauli stets gefährlich. Die Dortmunder kamen zunächst nur vereinzelt vors Hamburger Tor. Hazard scheiterte nach schönem Steilpass frei vor und an Smarsch (7.).

Nach knapp einer Viertelstunde übernahm der BVB die Kontrolle. Die Westfalen hatte zwar mehr Ballbesitz und Spielanteile, allerdings fehlte es an nötigem Tempo und Ideen. Reus hatte in der 18. die größte Chance für den BVB, als er nach einem eröffnenden Ball alleine vor Smarsch auftauchte, jedoch am Keeper scheiterte.

Pauli stand defensiv konzentriert, lauerte auf Konter - und Dortmund machte Fehler. In der 41. Minute führte ein solcher zur 2:0-Führung für den Zweitliga-Spitzenreiter. Guerreiro blieb nach einem Ballverlust nahe der Mittellinie stehen, Pauli kam wieder über rechts und eine Hereingabe von Burgstaller klärte Witsel vor Amenyido ins eigene Netz.

Zweite Halbzeit, gleiches Bild: Der BVB mit viel Ballbesitz, aber ohne nennenswerte Aktionen. Pauli dagegen mit langen Bällen und nach Standards gefährlich: Kobel kratzte einen Kopfball von Burgstaller in der 54. von der Linie. In der 58. traf der BVB zum Anschluss: Hummels lupfte Medic an die Hand, Schiedsrichter Osmers schaute sich die Szene an und entschied auf Elfmeter. Diesen verwandelte Haaland sicher rechts unten.

Dortmund erhöhte in der Folge die Schlagzahl, Pauli stand tief, zeigte sich aber nicht geschockt. Beide Teams agierten zunehmend mit langen Bällen. Guerreiro vergab in der 67. die große Chance zum Ausgleich. Beim BVB machte der eingewechselte Malen über links viel Betrieb. Trotz viel Ballbesitz und einigen Torannäherungen wurde es nur selten gefährlich vor dem Kasten von Smarsch. Insgesamt bewegte sich die Borussia zu wenig und verschleppte oftmals das Tempo. Pauli beschränkte sich weiter ausschließlich aufs Kontern und rettete die Führung über die Zeit.

FC St. Pauli - BVB: Die Aufstellungen

St. Pauli: Smarsch - Ohlsson (75. Zander), Medic, Lawrence, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Becker - Burgstaller (90. Makienok), Amenyido (74. Dittgen).

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji (76. Zagadou), Hummels, Guerreiro - Witsel (90. Moukoko) - Brandt, Bellingham - Reus, Hazard (65. Malen) - Haaland.

FC St. Pauli - BVB: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Amenyido (4.), 2:0 Witsel (40. Eigentor), 2:1 Haaland (58., Handelfmeter)

Star des Spiels: Guido Burgstaller (FC St. Pauli)

Stellte die Dortmunder Defensive mit seiner giftigen Spielweise stets vor Probleme. Legte viele und gute Wege zurück und bereitete das 2:0 mit seiner Hereingabe vor. Arbeite nach dem Anschlusstreffer viel nach hinten mit.

Flop des Spiels: Axel Witsel (BVB)

Verschleppte erneut zu häufig das Tempo und leistete sich zu viele Fehler im Spielaufbau. Kam seinen Gegenspieler kaum hinterher und agierte in vielen Situationen nicht entschlossen genug. Dazu mit einem unglücklichen Eigentor zum zwischenzeitlichen 0:2.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Hatte in einer meist fairen Partie keine Schwierigkeiten. Pfiff in strittigen Situationen meist ab. Hätte die ein oder andere Szene jedoch weiterlaufen lassen können. Entschied nach Ansicht der Video-Bilder folgerichtig auf Elfmeter für den BVB.