Riesiger Wirbel bei den DFB-Frauen: Spierinnen sauer und ratlos! Verspielt Bundestrainer Christian Wück noch vor der EM seinen Kredit?

Christian Wück steht vor einem heiklen Sommer. Vor allem seine Kommunikation steht immer mehr in der Kritik.

Für die DFB-Frauen könnte die Europameisterschaft in der Schweiz ein großer Wendepunkt werden. Nur in welche Richtung? Gerade für Bundestrainer Christian Wück steigt der Druck langsam - auch weil er sich selbst in eine ungünstige Lage gebracht hat.

Dem 51-Jährigen werden vor allem kommunikative Nachlässigkeiten vorgeworfen - auch von Spielerinnen. In den sensiblen Themen rund um die Nominierung von Lena Oberdorf und Nicole Anyomi gibt er ebenfalls kein gutes Bild ab. Wird die EM im Sommer deshalb schon zum finalen Prüfstein für den Übungsleiter?