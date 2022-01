Borussia Dortmund hat gestern vorgelegt, der FC Bayern München will heute nachziehen. Den Münchnern steht im Rahmen des 20. Bundesligaspieltags Hertha BSC gegenüber. Wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ihr wollt Bayern München gegen Hertha BSC heute live verfolgen? Jetzt DAZN abonnieren!

Der FC Bayern München hat am vergangenen 19. Spieltag wieder auf die Siegerstraße zurückgefunden, nachdem sich die Münchner eine Woche zuvor beim Rückrundenauftakt Borussia Mönchengladbach mit 1:2 geschlagen geben mussten. Im Gegensatz zur Niederlage gegen die Fohlen war der Kader beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln jedoch nicht so stark wegen Corona und Verletzungen dezimiert.

Auch am heutigen Sonntag, den 23. Januar, gegen Hertha BSC ist wieder der Großteil des Münchner Stars einsatzbereit, wenn sich die beiden Klubs im Rahmen des 20. Bundesligaspieltags im Berliner Olympiastadion gegenüberstehen. Um 17.30 Uhr ertönt dafür der Anpfiff.

Nachdem Bayern-Verfolger Nummer eins Borussia Dortmund gestern sein Spiel gegen die TSG Hoffenheim mit 3:2 für sich entscheiden und den Rückstand für zumindest einen Tag auf drei Punkte verkürzen konnte, stehen die Bayern heute ein wenig unter Zugzwang. Blickt man jedoch auf das Ergebnis gegen die Hertha aus der Hinrunde (5:0), sollte ein Sieg des Rekordmeisters kein Problem sein. Vor allem da es bei den Berlinern aktuell nicht läuft. Der Hauptstadtklub ist lediglich drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

© getty Der FC Bayern ließ den Berlinern in der Hinrunde keine Chance.

FC Bayern: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FCB heute live im TV und Livestream?

Da sich DAZN die Übertragungsrechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga gesichert hat, ist es der Streamingdienst, der das Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München live und in voller Länge überträgt. Für das Spiel bietet DAZN eine detaillierte Vorberichterstattung, die eine Stunde vor Anpfiff, also um 16.30 Uhr, losgeht, an. Folgendes Team wird für das Spiel eingesetzt:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Wer Sport mag, dem wird auch DAZN gefallen. Kaum ein Streaminganbieter hat ein größeres Angebot als DAZN. Von Spielen der UEFA Champions League über die Handball-Europameisterschaft bis hin zu spektakulären UFC-Titelkämpfen ist für jeden etwas dabei.

Dafür wird ein Abonnement benötigt. Ihr habt dabei die Wahl zwischen dem Monatsabo, das 14,99 Euro monatlich verlangt, oder dem Jahresabo für 149,99 Euro pro Jahr.

FC Bayern: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FCB heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga (20. Spieltag)

Datum: 23. Januar 2022

Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin)

Olympiastadion (Berlin) Übertragung: DAZN

Livestream: DAZN

FC Bayern: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FCB heute live im TV und Livestream? Das Bundesligaspiel im Liveticker

Ein DAZN-Abonnement ist nicht das einzige Ticket für die Begegnung. Wer kein Abo besitzt, kann FC Bayern gegen Hertha BSC auch im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst auch garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München.

FC Bayern: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FCB heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Ascacibar, Darida - M. Richter, S. Serdar - Belfodil, Maolida

Schwolow - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Ascacibar, Darida - M. Richter, S. Serdar - Belfodil, Maolida FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Wer trifft bei den Bayern am häufigsten Aluminium? © getty 1/32 Auch in dieser Saison führt Robert Lewandowski die Torschützenliste der Bayern souverän an. Doch der Pole ist auch in einer anderen Kategorie das Nonplusultra beim FCB: Nämlich bei Alu-Treffern seit 2008. SPOX präsentiert die Top 30. © imago images 2/32 Platz 28 – HOLGER BADSTUBER (Abwehr/Deutschland): 3 Aluminiumtreffer in 177 Spielen seit 2008 © imago images 3/32 Platz 28 – ANATOLIY TYMOSHCHUK (Mittelfeld/Ukraine): 3 Aluminiumtreffer in 132 Spielen seit 2008 © imago images 4/32 Platz 28 – XABI ALONSO (Mittelfeld/Spanien): 3 Aluminiumtreffer in 117 Spielen seit 2008 © imago images 5/32 Platz 28 – JUAN BERNAT (Abwehr/Spanien): 3 Aluminiumtreffer in 113 Spielen seit 2008 © imago images 6/32 Platz 25 – LEROY SANE (Sturm/Deutschland): 4 Aluminiumtreffer in 71 Spielen seit 2008 © imago images 7/32 Platz 25 – JAMES RODRIGUEZ (Mittelfeld/Kolumbien): 4 Aluminiumtreffer in 67 Spielen seit 2008 © imago images 8/32 Platz 25 – LUCA TONI (Sturm/Italien): 4 Aluminiumtreffer in 43 Spielen seit 2008 © imago images 9/32 Platz 18 – JOSHUA KIMMICH (Mittelfeld/Deutschland): 5 Aluminiumtreffer in 281 Spielen seit 2008 © imago images 10/32 Platz 18 – JAVI MARTINEZ (Mittelfeld/Spanien): 5 Aluminiumtreffer in 268 Spielen seit 2008 © getty 11/32 Platz 18 – NIKLAS SÜLE (Abwehr/Deutschland): 5 Aluminiumtreffer in 157 Spielen seit 2008 © imago images 12/32 Platz 18 – DOUGLAS COSTA (Sturm/Brasilien): 5 Aluminiumtreffer in 97 Spielen seit 2008 © imago images 13/32 Platz 18 – MARIO MANDZUKIC (Sturm/Kroatien): 5 Aluminiumtreffer in 88 Spielen seit 2008 © imago images 14/32 Platz 18 – JAMAL MUSIALA (Mittelfeld/Deutschland): 5 Aluminiumtreffer in 63 Spielen seit 2008 © getty 15/32 Platz 18 – PHILIPPE COUTINHO (Mittelfeld/Brasilien): 5 Aluminiumtreffer in 38 Spielen seit 2008 © getty 16/32 Platz 17 – XHERDAN SHAQIRI (Sturm/Schweiz): 6 Aluminiumtreffer in 81 Spielen seit 2008 © imago images 17/32 Platz 16 – LEON GORETZKA (Mittelfeld/Deutschland): 8 Aluminiumtreffer in 130 Spielen seit 2008 © imago images 18/32 Platz 13 – THIAGO (Mittelfeld/Spanien): 9 Aluminiumtreffer in 235 Spielen seit 2008 © getty 19/32 Platz 13 – CORENTIN TOLISSO (Mittelfeld/Frankreich): 9 Aluminiumtreffer in 110 Spielen seit 2008 © getty 20/32 Platz 13 – MIROSLAV KLOSE (Sturm/Deutschland): 9 Aluminiumtreffer in 103 Spielen seit 2008 © imago images 21/32 Platz 12 – MARIO GÖTZE (Mittelfeld/Deutschland): 10 Aluminiumtreffer in 114 Spielen seit 2008 © imago images 22/32 Platz 10 – TONI KROOS (Mittelfeld/Deutschland): 11 Aluminiumtreffer in 185 Spielen seit 2008 © imago images 23/32 Platz 10 – ARTURO VIDAL (Mittelfeld/Chile): 11 Aluminiumtreffer in 124 Spielen seit 2008 © imago images 24/32 Platz 9 – SERGE GNABRY (Sturm/Deutschland): 12 Aluminiumtreffer in 152 Spielen seit 2008 © getty 25/32 Platz 8 – DAVID ALABA (Abwehr/Österreich): 13 Aluminiumtreffer in 431 Spielen seit 2008 © imago images 26/32 Platz 6 – FRANCK RIBERY (Sturm/Frankreich): 16 Aluminiumtreffer in 379 Spielen seit 2008 © imago images 27/32 Platz 6 – MARIO GOMEZ (Sturm/Deutschland): 16 Aluminiumtreffer in 174 Spielen seit 2008 © getty 28/32 Platz 5 – KINGSLEY COMAN (Sturm/Frankreich): 17 Aluminiumtreffer in 217 Spielen seit 2008 © imago images 29/32 Platz 4 – ARJEN ROBBEN (Sturm/Niederlande): 22 Aluminiumtreffer in 309 Spielen seit 2008 © imago images 30/32 Platz 3 – BASTIAN SCHWEINSTEIGER (Mittelfeld/Deutschland): 25 Aluminiumtreffer in 283 Spielen seit 2008 © imago images 31/32 Platz 2 – THOMAS MÜLLER (Mittelfeld/Deutschland): 40 Aluminiumtreffer in 609 Spielen seit 2008 © getty 32/32 Platz 1 – ROBERT LEWANDOWSKI (Sturm/Polen): 58 Aluminiumtreffer in 356 Spielen seit 2008

Bundesliga: Die Tabelle am 20. Spieltag