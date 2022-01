FC Bayern gegen Gladbach: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung

Der FC Bayern München empfängt am Freitag zum Start der Bundesliga-Rückrunde Borussia Mönchengladbach. Der Rekordmeister wird dabei mit einem stark dezimierten Kader antreten müssen. Wir liefern Euch Infos zu den Ausfällen, zum Kader, Personal und zeigen, wie die Aufstellung der Münchner aussehen könnte.

Mehr als zwei Wochen hatten die Bundesligisten Pause, um sich für die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Während die meisten Klubs den 18. Spieltag ohne Corona-Chaos bestreiten können, muss der FC Bayern auf eine Menge Stammspieler verzichten. Mindestens acht Kaderspieler sind am kommenden Freitag, den 6. Januar, beim Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht einsatzbereit.

Für den Großteil der Ausfälle sorgt einmal mehr das Coronavirus. Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou, Omar Richards, Dayot Upamecano, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Leroy Sane und Co-Trainer Dino Toppmöller sind allesamt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben den coronabedingten Ausfällen muss Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auch auf Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr verzichten, da die beiden am Afrika Cup teilnehmen.

Immerhin eine erfreuliche Nachricht gibt es: Joshua Kimmich trainierte am Montag nach langer Corona- und Verletzungspause zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft mit und ist somit wahrscheinlich einsatzbereit. Sein Mittelfeldpartner Leon Goretzka ist dagegen fraglich. Er befindet sich noch im Aufbautraining nach Hüftproblemen. Auch Serge Gnabry trainierte individuell und ist fraglich, zu den Gründen machten die Münchner keine Angaben.

Obwohl große Teile des Kaders nicht verfügbar sein werden, wird das Spiel gegen die Fohlen aller Voraussicht nach stattfinden. Stand jetzt hat der FC Bayern mit zwölf Feldspielern und drei Torhütern genug Spieler für die Austragung der Partie. Außerdem befinden sich in der Reservemannschaft weitere einsatzberechtigte Spieler, die den Kader auffüllen könnten. Bei weniger als 15 Profis erst kann die DFL einem Antrag auf Spielverlegung stattgeben.

Ersatzkeeper Sven Ulreich wird gegen Gladbach wohl zu seinem ersten Ligaeinsatz der Saison kommen. In der Viererkette wird es ebenfalls einige Veränderungen geben. Pavard kann wohl wieder nicht in der Innenverteidigung spielen, weil sich Josip Stanisic nach seinem Muskelbündelriss noch in Reha befindet. Deshalb könnte die große Stunde von Bright Akwo Arrey-Mbi, der bislang ausschließlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen war, schlagen.

Im defensiven Mittelfeld bleiben Nagelsmann weiterhin zahlreiche Optionen. Neben Kimmich könnten sowohl Marcel Sabitzer, Marc Roca oder auch Jamal Musiala auflaufen.

Sollte es für Gnabry nicht reichen, wäre es möglich, dass Youngster Malik Tillmann zu seinem nächsten Einsatz für die Profis kommt. Ganz vorne ändert sich nichts. Lewandowski ist fit und wird spielen, sollte bis dahin nichts passieren.

Ulreich - Pavard, Mbi, Süle, Davies - Kimmich, Sabitzer (Goretzka) - Gnabry (Tillman), Müller, Musiala - Lewandowski

Volltreffer und Missverständnisse: Die ablösefreien Bayern-Transfers © imago images 1/22 Pablo Thiam ist seit Sommer Leiter der Nachwuchsabteilung bei Hertha BSC. Als Spieler kam er 2001 ablösefrei vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München. Zu seinem 48. Geburtstag am 3. Januar blicken wir daher auf die ablösefreien Bayern-Transfers zurück. © getty 2/22 2001: Pablo Thiam (vom VfB Stuttgart): In anderthalb Jahren setzte sich der Nationalspieler Guineas beim Rekordmeister nicht durch und machte lediglich 16 Spiele, ehe er im Januar 2003 nach Wolfsburg wechselte. © getty 3/22 2005: Bixente Lizarazu (von Olympique Marseille) - Nach einem halben Jahr in Frankreich kam der Baske wieder zurück und spielte noch einmal anderthalb Jahre beim FCB, ehe er seine Karriere beendete. © getty 4/22 2005: Ali Karimi (von Al-Ahli) - Der Iraner kam als großes Versprechen für die Spielmacher-Position. In zwei Saisons kam er aber nur auf 33 Einsätze (drei Tore), dann wechselte er nach Katar. © getty 5/22 2007: Hamit Altintop (vom FC Schalke 04) - Der gebürtige Gelsenkirchener spielte vier Jahre für die Münchner und stand unter anderem beim Champions-League-Finale 2010 in der Startelf. Im Sommer 2011 ging er dann ablösefrei zu Real Madrid. © getty 6/22 2008: Tim Borowski (von Werder Bremen) - Bei der WM 2006 unter Jürgen Klinsmann war der Bremer ein heißes Eisen, zwei Jahre später ging er zu diesem Trainer nach München. Dort spielte er jedoch nur ein Jahr, dann zog es ihn zurück zum SVW. © getty 7/22 2008: Hans-Jörg Butt (von Benfica) - Deutlich erfolgreicher lief die Bayern-Karriere des Keepers. 2010 stand er im Champions-League-Finale und durfte sogar als dritter Torhüter mit zur WM. © getty 8/22 2009: Ivica Olic (vom Hamburger SV) - Zur Überraschung vieler entwickelte sich der Kroate zum Schlüsselspieler beim Rekordmeister und überzeugte vor allem in seiner ersten Saison. Nach drei Jahren in München schloss er sich dem VfL Wolfsburg an. © getty 9/22 2009: Alexander Baumjohann (von Borussia Mönchengladbach) - Der Youngster bekam bei den Roten von Beginn an keinen Fuß auf den Boden. Nach nur einem halben Jahr wechselte er zu seinem Jugendverein Schalke 04 zurück. © getty 10/22 2012: Tom Starke (von der TSG 1899 Hoffenheim) - Die Krake kam als Ersatztorhüter, machte sich im Laufe der Jahre jedoch sportlich und menschlich so verdient, dass er sich eine Anstellung im Verein nach seinem Karriereende sicherte. © getty 11/22 2012: Claudio Pizarro (von Werder Bremen) - Der Peruaner kehrte ablösefrei an die Isar zurück und gab dort für drei Jahre den Backup-Stürmer. In dieser Zeit wurde er u.a. dreimal Meister und einmal Champions-League-Sieger. © getty 12/22 2012: Lukas Raeder (vom FC Schalke 04) - Immerhin zweimal stand der Ersatzkeeper in zwei Jahren FCB in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Schließlich transferierten ihn die Bayern nach Portugal zu Vitoria Setubal. © getty 13/22 2013: Jan Kirchhoff (vom 1. FSV Mainz 05) - Für den Defensiv-Allrounder war der Wechsel zum Edelklub ein Risiko und tatsächlich waren die Bayern eine Nummer zu groß. Nach einem halben Jahr lieh ihn Schalke aus, später ging es nach Sunderland. © getty 14/22 2014: Robert Lewandowski (von Borussia Dortmund) - Die Mutter aller ablösefreien Transfers. Der Angreifer schlug bei den Bayern sofort ein und machte den Schritt zu einem der besten Stürmer der Welt. © getty 15/22 2014: Sebastian Rode (von Eintracht Frankfurt) - Zwei Jahre ackerte er im Mittelfeld der Münchner, kam allerdings nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Im Sommer 2016 wechselte er für 12 Millionen Euro zum BVB. © getty 16/22 2017: Sebastian Rudy (von der TSG 1899 Hoffenheim) - Gemeinsam mit Niklas Süle kam der Confed-Cup-Sieger im Sommer 2017 von der TSG zum Rekordmeister. Während der Innenverteidiger 20 Millionen Euro kostete, kam Rudy ablösefrei. © getty 17/22 2018: Leon Goretzka (von Schalke 04) - Kam aus Gelsenkirchen und mauserte sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten zum absoluten Stammspieler. Goretzka ist sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft Leistungsträger. © getty 18/22 2020: Tanguy Nianzou (von Paris Saint-Germain) - Gilt als großes Talent, war bislang aber lange verletzt und saß oft auf der Bank. Seine Chancen in der Startelf konnte der Franzose noch nicht nutzen. © getty 19/22 2020: Eric-Maxim Choupo-Moting (von Paris Saint-Germain) - Auch Choupo kam ablösefrei von PSG. Wurde als Backup von Robert Lewandowski eingeplant und füllt diese Rolle ohne Murren aus. In München ist man zufrieden mit ihm. © getty 20/22 2020: Alexander Nübel (von Schalke 04) - Entschied sich überraschend zu einem Wechsel zu den Bayern, obwohl Manuel Neuer dort als Nummer eins gesetzt war. Im Sommer 2021 ging es per Leihe zur AS Monaco, dort ist er Stammkeeper. © getty 21/22 2021: Omar Richards (vom FC Reading): Der Linksverteidiger wurde aus der zweiten englischen Liga geholt und steht bei bislang 11 Pflichtspielen für den FCB - dreimal durfte er von Beginn an ran. Gilt als Talent, muss sich aber weiter eingewöhnen. © getty 22/22 2021: Sven Ulreich (vom Hamburger SV): War schon zwischen 2015 und 2020 beim Rekordmeister und schloss sich nach der Nübel-Leihe erneut an. Der mittlerweile 33-Jährige gilt als zuverlässige Nummer zwei.

Tabellenführer Bayern München will die historische 0:5-Pleite in der 2. DFB-Pokalrunde gegen die Fohlen unbedingt wieder gutmachen. Die Gladbacher hingegen wollen sich aus der Krise, in der sie sich befinden, befreien. In der Hinrunde reichte es dem Team von Adi Hütter nur für Rang 14.