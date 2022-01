Ricardo Pepi: Reuter zieht Lewandowski-Vergleich - und spricht über Blitzer

Sportchef Stefan Reuter vom FC Augsburg hat vor einer zu hohen Erwartungshaltung an Neuzugang Ricardo Pepi (18) gewarnt - und einen Vergleich zu Robert Lewandowski vom FC Bayern München gezogen.

"Wir dürfen nicht zu viel Druck auf einen 18-Jährigen machen. Der kommt in ein neues Land, in eine neue Liga", sagte Reuter bei einer Medienrunde am Montag. "Er macht einen super positiven Eindruck. Wir dürfen ihm aber jetzt nicht zu viel aufhalsen. Es gibt ganz andere Spieler, die auch ihre Eingewöhnungszeit gebraucht haben. Ich denke an Robert Lewandowski, als er nach Deutschland kam." In seiner ersten Bundesligasaison 2010/11 bei Borussia Dortmund gelangen Lewandowski in 33 Spielen acht Tore und drei Assists.

Angeblich bezahlte Augsburg 17,5 Millionen Euro für Pepi an den FC Dallas. Dass wie gemutmaßt der US-amerikanische Investor David Blitzer bei dem Transfer eine entscheidende Rolle gespielt hätte, dementierte Reuter: "Wir kennen den Spieler seit Jahren. David Blitzer hat operativ mit dem Transfer nichts zu tun. Aber wir haben natürlich dem Spieler und dem Berater erzählt, dass bei uns ein amerikanischer Gesellschafter eingestiegen ist. Das gibt ihnen sicher auch ein gutes Gefühl und sorgt für Vertrauen, hilft also sicher."

Blitzer gehören über sein Unternehmen Bolt Football Holding seit Anfang des vergangenen Jahres 45 Prozent der Anteile der Hofmann Investoren GmbH, welche über ihren Geschäftsführer und gleichzeitigen Vereinspräsidenten und Vorstandsvorsitzenden Klaus Hofmann die ausgegliederte Profifußballabteilung des FC Augsburg kontrolliert und besitzt.

Blitzer hat ein breit gefächertes Portfolio. Er ist einer der Bosse der Investmentfirma Blackstone, für die er 34 Milliarden Dollar verwaltet. Darüber hinaus ist der 52-Jährige Miteigentümer unter anderem der New Jersey Devils (NHL), der Philadelphia 76ers (NBA) und von Crystal Palace (Premier League).