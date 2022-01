FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga treffen heute der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt aufeinander. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 19. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der 19. Bundesliga-Spieltag wird am heutigen Sonntag, 16. Januar, mit zwei Spielen abgeschlossen. In der ersten Sonntagspartie empfängt der FC Augsburg das Team von Eintracht Frankfurt. Spielbeginn in der WWK-Arena in Augsburg ist um 15.30 Uhr.

Mit dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt treffen heute zwei Verlierer des 18. Spieltags aufeinander - beide warten in diesem Jahr also noch auf ihre ersten Punkte. Der FCA verlor am vergangenen Samstag nach einer schnellen Führung noch mit 1:3 bei der TSG Hoffenheim. Auch Frankfurt gab in der Partie gegen Borussia Dortmund noch eine Führung aus der Hand. Bis zur 71. Spielminute führte das Team von Trainer Oliver Glasner gegen den BVB sogar mit 2:0, ehe Tore von Erling Haaland, Jude Bellingham und Mo Dahoud das Spiel noch zu Gunsten der Gäste entschieden.

Der FC Augsburg steckt mit 18 Punkten mitten im Abstiegskampf, während die Frankfurter Eintracht mit 27 Punkten in engem Kontakt zur Verfolgergruppe von Tabellenführer Bayern München und Borussia Dortmund steht.

Am 2. Spieltag trennten sich die beiden heutigen Kontrahenten torlos.

Bundesliga: Der 19. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 19. November 20.30 Uhr Borussia Dortmund SC Freiburg 5:1 Samstag, 20. November 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Hertha BSC 0:0 Samstag, 20. November 15.30 Uhr Union Berlin TSG Hoffenheim 2:1 Samstag, 20. November 15.30 Uhr VfB Stuttgart RB Leipzig 0:2 Samstag, 20. November 15.30 Uhr FSV Mainz 05 VfL Bochum 1:0 Samstag, 20. November 15.30 Uhr 1. FC Köln FC Bayern München 0:4 Samstag, 20. November 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 1:2 Sonntag, 21. November 15.30 Uhr FC Augsburg Eintracht Frankfurt Sonntag, 21. November 17.30 Uhr Arminia Bielefeld SpVgg Greuther Fürth

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream

Die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen liegen in dieser Saison bei DAZN! Damit sollte auch die sicher oft gestellte Frage nach dem übertragenden Anbieter der Partie zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt geklärt sein - es ist der Streamingdienst DAZN. Eine Übertragung im Free-TV wird es also nicht geben.

Livebilder vom ersten Sonntagsspiele des heutigen Tages gibt es auf dazn.com oder über die DAZN-App auf den verschiedenen Endgeräten oder dem Smart-TV ab 14.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Daniel Herzog und Experte Sascha Mölders kommentiert Jan Platte gemeinsam mit Mölders das Spiel.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Nichts vom Spiel FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt verpasst Ihr heute ebenfalls nicht im Liveticker von SPOX - und das sogar kostenlos. Bereits weit vor dem Spiel zeigen wir Euch beispielsweise in unserem Liveticker die Aufstellungen der beiden Teams.

Hier geht's zum Liveticker FC Augsburg - Eintracht Frankfurt.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Uduokhai, Iago - Dorsch, Maier - Hahn, Vargas - Niederlechner, Gregoritsch

Gikiewicz - Gumny, Oxford, Uduokhai, Iago - Dorsch, Maier - Hahn, Vargas - Niederlechner, Gregoritsch Eintracht Frankfurt: Ramaj - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Rode - Chandler, Toure - Lindström, Kamada - Borré

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 19. Spieltag