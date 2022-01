In der Bundesliga empfängt heute der FC Augsburg das Team von Eintracht Frankfurt. Hier könnt Ihr die Partie des 19. Spieltags im Liveticker verfolgen.

In der Bundesliga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt. Welches Team fährt den ersten Sieg im Kalenderjahr 2022 ein? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt sind am vergangenen Wochenende jeweils mit Niederlagen in das Jahr 2022 gestartet. Nun wollen beide dringend benötigte Punkte einfahren - der FCA im Abstiegskampf, die Eintracht im Kampf um einen Platz im internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison.

Vor Beginn: Das erste Sonntagsspiel des 19. Spieltags wird heute um 15.30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesligabegegnung zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Uduokhai, Iago - Dorsch, Maier - Hahn, Vargas - Niederlechner, Gregoritsch

Gikiewicz - Gumny, Oxford, Uduokhai, Iago - Dorsch, Maier - Hahn, Vargas - Niederlechner, Gregoritsch Eintracht Frankfurt: Ramaj - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Rode - Chandler, Toure - Lindström, Kamada - Borré

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt stattdessen live und exklusiv in voller Länge, so wie an jedem Freitag und Sonntag der aktuellen Bundesliga-Saison. Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sascha Mölders

Reporter vor Ort: Tom Kirsten

Das gesamte DAZN-Programm könnt Ihr mit dem jederzeit monatlichen kündbaren Abonnement für 14,99 Euro sehen, oder mit dem Jahresabonnement für 149,99 Euro. Jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle am 19. Spieltag