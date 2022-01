Corona: FC Bayern muss länger auf Zuschauer verzichten

Der FC Bayern muss länger als ursprünglich geplant auf Zuschauer in der Allianz Arena verzichten. Weil der Freistaat Bayern die Pandemie-Maßnahmen verlängerte, dürfen erst im Februar wieder Fans zu Spielen den FCB.

Konkret sind in Bayern bis zum 9. Februar bei großen überregionalen Sportveranstaltungen keine Zuschauer erlaubt.

Für den FC Bayern bedeutet dies: Auch das Heimspiel gegen RB Leipzig (5. Februar) wird vor leeren Rängen ausgetragen werden. Das nächste Heimspiel der Münchner steigt am 12. Februar gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Die kommenden beiden Bundesligaspiele gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) und Hertha BSC (23. Januar) finden auswärts statt. Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Salzburg am 15. Februar muss der FCB ebenfalls auswärts ran. Das Rückspiel in München steigt erst am 8. März.