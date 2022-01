BVB, News und Gerüchte: Dortmund leiht Knauff offenbar an Frankfurt aus

Der BVB könnte Youngster Ansgar Knauff nach Frankfurt verleihen. Hans-Joachim Watzke stichelt gegen ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier geht's zu den BVB-News des gestrigen Tages.

BVB, Gerücht: Knauff per Leihe nach Frankfurt?

Nach seinem Aufstieg in die erste BVB-Mannschaft in der vergangenen Spielzeit kommt Ansgar Knauff in dieser Saison bislang eher selten zum Einsatz. Wie Sky Sport berichtet, soll deshalb eine Leihe zu Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt bevorstehen.

In Kürze soll der Deal über die Bühne gehen. Ob sich die SGE eine Kaufoption für den 20-jährigen Offensivspieler sichert, ist jedoch nicht bekannt. Bei der Eintracht soll Knauff die Problemzone auf der rechten Außenbahn lösen.

Knauffs Vertrag beim BVB läuft noch bis 2023. Bislang kam er zu 16 Profi-Einsätzen, dabei erzielte er ein Tor, einen weiteren Treffer legte er auf. In der aktuellen Saison kam er in der ersten Mannschaft allerdings nur fünf Mal als Joker zum Einsatz.

Ansgar Knauff: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten 3. Liga 8 1 - 579 Bundesliga 5 - - 109 Champions League 3 - - 20 DFB-Pokal 1 - - 3 DFL-Supercup 0 - - - GESAMT 17 1 - 711

BVB-Transfers: Wer bleibt? Wer geht? Kommt noch Verstärkung? © getty 1/55 Fast kein Tag vergeht ohne neue Gerüchte um die Zukunft von BVB-Torjäger Erling Haaland. Aber bei Borussia Dortmund gibt es auch noch weitere heiß diskutierte Personalien - darunter auch Verstärkungen für die Abwehr. Ein Überblick. © getty 2/55 AXEL WITSEL: Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus. Und es gilt als unwahrscheinlich, dass der Belgier auch in der nächsten Saison noch in Schwarz-Gelb aufläuft. © getty 3/55 Immer wieder wurde der 32-Jährige mit Juventus in Verbindung gebracht. Laut Gazzetta dello Sport und Sky könnte er sogar schon im Winter gehen. © getty 4/55 Zwar könnten die Dortmunder dann noch eine Ablösesumme erzielen, wegen der großen Personalsorgen in der Defensive war Witsel auch in der Abwehr gefordert. Aber: Seine Zeit beim BVB neigt sich übereinstimmenden Berichten zufolge klar dem Ende zu. © getty 5/55 DENIS ZAKARIA: Bedient sich der BVB bei einem Ligakonkurrenten? Laut Sky soll großes Interesse an dem Schweizer bestehen, der seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in Gladbach nicht verlängern wird. © getty 6/55 Laut Bild stehen die Chancen auf eine Wiedervereinigung von Ex-Gladbach-Coach Marco Rose und Zakaria in Dortmund aber schlecht. Der 24-Jährige soll einen Wechsel ins Ausland bevorzugen. © getty 7/55 ROMAN BÜRKI: Sein Vertrag läuft noch bis 2023, doch der in der Rangfolge der BVB-Keeper auf Rang vier abgerutschte Schweizer sollte den Klub eigentlich schon im vergangenen Sommer verlassen. © getty 8/55 Knackpunkt ist der gut dotierte Vertrag des 31-Jährigen, den er kurz vor seiner Degradierung noch unterschrieben hatte. Eine Leihe im Sommer zum FC Basel soll Bürki laut Sport1 abgelehnt haben. © getty 9/55 Sollte es im Winter ernsthafte Angebote für Bürki geben, steht einem Wechsel wohl nichts im Wege. Zuletzt war AS St. Etienne interessiert, ein Wechsel kam aber - mal wieder - nicht zustande. © getty 10/55 MARIN PONGRACIC: Der Innenverteidiger ist noch bis Saisonende vom VfL Wolfsburg an den BVB verliehen. Anschließend besitzen die Dortmunder eine Kaufoption in Höhe von 9 Millionen Euro. © getty 11/55 Der 24-Jährige sorgte kürzlich mit einem Interview beim Twitch-Format "Flügelzange" für Wirbel, als er offen über seinen Wunsch, in Dortmund bleiben zu wollen, sprach und zugleich über den VfL Wolfsburg herzog. © getty 12/55 Laut Bild wurde Pongracic dafür vom BVB mit einer Geldstrafe belegt, auch dem VfL stießen einige Aussagen sauer auf. Fraglich, ob der Kroate bei einem der beiden Klubs eine Zukunft hat, zumal seine Leistungen zuletzt sehr wechselhaft waren. © getty 13/55 DAN-AXEL ZAGADOU: Der Vertrag des Franzosen läuft im nächsten Sommer aus. Nach seinem ablösefreien Wechsel 2017 galt der Innenverteidiger als großer Hoffnungsträger für die Zukunft beim BVB. © getty 14/55 Doch immer wieder wurde der 22-Jährige von Verletzungen ausgebremst. Nach seiner Knie-OP hat sich Zagadou aktuell wieder zurückgekämpft. Nach Akanjis Ausfall sind seine Dienste auch gleich wieder gefragt. © getty 15/55 Die Vertragsgespräche lagen zuletzt auf Eis. "Er hatte ein unglaubliches Verletzungspech, aber er weiß, dass er ein wichtiger Spieler für uns ist, wenn er gesund ist", sagte Sebastian Kehl Ende September den Ruhr Nachrichten. © getty 16/55 MANUEL AKANJI: Den Innenverteidiger würde der BVB gerne langfristig binden, eine Vertragsverlängerung bis 2027 wird laut der Sport Bild offenbar angestrebt. Akanji soll in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen. © imago images 17/55 KONSTANINOS MAVROPANOS: Laut Bild soll der BVB am VfB-Innenverteidiger (r.) interessiert sein. 25 Mio. Euro wären wohl für den von Arsenal ausgeliehenen Griechen fällig. Der VfB besitzt am Saisonende im Falle des Klassenerhalts aber eine Kaufpflicht. © getty 18/55 NICO SCHLOTTERBECK: Der Freiburger spielt eine starke Saison und hat sich in den Fokus einiger Klubs gespielt. Laut Sport Bild ist auch der BVB darunter. Konkurrenz besteht aber wohl durch den FC Bayern. © getty 19/55 NIKLAS STARK: Der Hertha-Verteidiger wird ebenfalls mit dem BVB in Verbindung gebracht. Laut Sport Bild "beschäftigt" sich Dortmund mit einer Verpflichtung des 26-Jährigen, an dem auch West Ham dran sein soll. © getty 20/55 NICO SCHULZ: Bis 2024 läuft noch das Arbeitspapier des Linksverteidigers. Aufgrund der BVB-Personalsorgen kam der ebenfalls verletzungsanfällige 28-Jährige in dieser Saison immerhin schon elfmal zum Einsatz. © getty 21/55 Beim Aus in der Champions League bei Sporting Lissabon leitete er mit seinem Fehler die 1:3-Pleite ein. Laut Bild gilt der Ex-Hoffenheimer schon länger als Streichkandidat, ein Abnehmer fand sich bislang aber nicht. © getty 22/55 FELIX PASSLACK: Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger ist mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. In der Vergangenheit war Passlack immer wieder verliehen, doch der richtige Durchbruch ist ihm nicht gelungen. © getty 23/55 Laut Bild würde man dem früheren Dortmunder Jugendspieler bei einem passenden Angebot wohl keine Steine in den Weg legen. © getty 24/55 MARIUS WOLF: Der 26-Jährige galt im Sommer trotz seines Vertrags bis 2024 als potenzieller Verkaufskandidat. Doch mittlerweile hat sich sein Standing verändert. Der Allrounder hat sich als Backup bewährt... © getty 25/55 …ein Abschied ist deshalb aber noch nicht komplett vom Tisch. Die Bild berichtete zuletzt allerdings, dass der BVB Wolf im Januar nur ziehen lassen würde, wenn ein unerwartet hohes Angebot eingehen würde. © getty 26/55 HAKIM ZIYECH: Der BVB könnte womöglich schon im Winter nochmals auf den offensiven Außenbahnen nachrüsten. Der 28-jährige Ziyech könnte Abhilfe schaffen. © getty 27/55 Der Marokkaner war erst im vergangenen Sommer zum FC Chelsea gewechselt, kommt dort aber nur unregelmäßig zum Einsatz. Eine Leihe im Winter schien eine echte Option - nun ist das Thema aber wieder merklich abgekühlt. © Instagram 28/55 JOBE BELLINGHAM: Eine mögliche Reunion der Bellingham-Brüder wurde in der Vergangenheit schon häufiger thematisiert. Der 16 Jahre alte Bruder von BVB-Mittelfeldstar Jude Bellingham steht aktuell bei Birmingham City unter Vertrag. © imago images 29/55 Seinen ersten Profieinsatz hat er mittlerweile absolviert, der englische Zweitligist will den Flügelstürmer mit einer festen Zusage auf einen Profivertrag binden. Laut Bild ist der BVB nicht der einzige Interessent an Jobe Bellingham. © imago images 30/55 MIKA MARMOL: Der 18-jährige Barca-Verteidiger gilt als hoffnungsvolles Talent. Die Mundo Deportivo bringt ihn mit dem BVB in Verbindung, ebenso mit Sevilla. Schon im Sommer gab es Gerüchte um einen Abgang, seitdem zeigte er bei Barca B starke Leistungen. © getty 31/55 ERLING HAALAND: Keine Personalie wird so heiß diskutiert. Und fast täglich gibt es neue Gerüchte um einen möglichen Abschied des Norwegers im kommenden Sommer. Aber auch der BVB kämpft um den 21-Jährigen. © getty 32/55 Fest steht: Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 2024. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bestätigte bei Amazon Prime, dass Haaland im Sommer per Ausstiegsklausel gehen kann. Diese soll bei 75 Millionen Euro liegen. © getty 33/55 Wie Bild und Sky zuletzt berichteten, soll der BVB offenbar daran arbeiten, die Gültigkeit der Klausel um ein Jahr zu verschieben. Zudem soll Haaland eine Gehaltserhöhung auf 16 bis 18 Millionen Euro jährlich winken. © getty 34/55 Die Interessenten stehen aber Schlange. Vor allem die internationalen Topklubs Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid oder der FC Barcelona wurden immer wieder genannt. © getty 35/55 Im Falle eines Abschieds tendiert Haaland nach Informationen von SPOX und GOAL zu einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Er hat mehrfach privat davon gesprochen, dass die Blancos sein bevorzugter Verein seien. © getty 36/55 Haaland-Agent Mino Raiola sagte zu Sport1: "Er kann und wird den nächsten Schritt machen. Bayern, Real, Barcelona, City - das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann." © getty 37/55 Hoffnung macht sich offenbar vor allem auch Manchester United. Laut Mirror und Sun sind diese an die Personalie Ralf Rangnick geknüpft, der die Red Devils als Interimstrainer übernommen hat. © getty 38/55 Doch ein etwaiger Vorteil ist spekulativ. Zudem haben die Verantwortlichen um Zorc und Watzke die Hoffnung auf einen Verbleib noch nicht aufgegeben. Haaland selbst heizte zuletzt aber wieder die Gerüchte an. © getty 39/55 Haaland hatte nach dem 5:1-Sieg gegen Freiburg geklagt, er fühle sich vom Verein unter Druck gesetzt, eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Die BVB-Verantwortlichen widersprachen allerdings. Die Zukunft ist weiterhin offen. © getty 40/55 KARIM ADEYEMI: Sein Berater Thomas Solomon hat den Flügelspieler von RB Salzburg zuletzt in ganz Europa angeboten. Inter, Real und Atletico, Paris Saint-Germain - sie alle führten erste Gespräche. Rund 35 bis 40 Millionen Euro soll Adeyemi kosten. © getty 41/55 Nach Informationen von SPOX und GOAL zeigen die genannten Klubs bei weitem aber nicht so starkes Interesse wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Barcelona. Mit diesen drei Vereinen besteht ein enger Austausch. © getty 42/55 Gerade Barca hat seine Bemühungen deutlich intensiviert und macht sich große Hoffnungen auf eine Verpflichtung des 19-Jährigen, von dem Neu-Coach Xavi nach Angaben von Sport1 "ein großer Fan" sein soll. © getty 43/55 Auch wenn sich Adeyemi von dem Interesse einiger namhafter Vereine, gerade von Barca, geschmeichelt fühlt, läuft nach Informationen von SPOX und GOAL alles auf einen Wechsel nach Deutschland hinaus. © getty 44/55 Berater Solomon sagte bei der Golden-Boy-Gala: "Vor ein paar Tagen haben wir definitiv 'Nein' zu Barcas Angebot gesagt, Barca ist für Karim keine Option mehr. Das Beste für ihn ist ein deutscher Klub." © getty 45/55 Der BVB hat die besten Karten, weil man neben einem guten Vertrag mit einem Jahresgehalt von fast fünf Millionen Euro auch einen klaren sportlichen Plan bietet. "Hybridspieler" Adeyemi wäre für die Außenbahnen und die offensiven Halbräume vorgesehen. © imago images 46/55 Allerdings ist auch Leipzig weiterhin eng an der Adeyemi-Seite dran. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff möchte einen zweiten "Fall Haaland" unbedingt verhindern und Adeyemi in der RB-Familie halten. © imago images / GEPA Pictures 47/55 Berater Solomon und Adeyemis Vater Abbey trafen sich im Oktober mit Bayern-Vertretern, wegen der großen Konkurrenz im Kader befand sich der FCB aber schnell in einer Außenseiterrolle. Derzeit gibt es keinen Kontakt. © getty 48/55 DUSAN VLAHOVIC: Der Serbe hat beim AC Florenz eine ähnlich starke Trefferquote wie Haaland aufzuweisen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023, doch der heiß umworbene 21-Jährige könnte teuer werden. © getty 49/55 Wie Sport1 berichtet, soll es bereits Kontakt zwischen Dortmund und den Beratern des Mittelstürmers gegeben haben. Im vergangenen Sommer blitzte allerdings schon Atletico Madrid ab, da die Fiorentina 80 Millionen Euro Ablöse forderte. © imago images 50/55 GEORGIOS KOUTSIAS: Der 17 Jahre alte Nachwuchsstürmer steht noch bis 2023 bei PAOK Saloniki unter Vertrag, hat aber bereits das Interesse der Dortmunder geweckt. © getty 51/55 Laut Bild beobachteten zuletzt aber nicht nur Dortmunder Scouts den Griechen. Auch Borussia Mönchengladbach soll Koutsias auf dem Zettel haben. © getty 52/55 Doch es gibt weitere Optionen auf die mögliche Haaland-Nachfolge: Laut Record soll Benfica-Stürmer DARWIN NUNEZ als möglicher Erbe auserkoren worden sein. Chefscout Markus Pilawa wurde gemeinsam mit Nunez-Berater Edgardo Lasalvia gesichtet. © getty 53/55 Nunez steht allerdings noch bis 2025 bei bei den Portugiesen unter Vertrag und soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro besitzen. Zudem gebe es mit Milan und Atletico namhafte Konkurrenz. © getty 54/55 Penarol-Stürmer AGUSTIN ALVAREZ (20) wird von fcinternews.it als Alternative genannt. Dessen Agent - der auch Nunez betreut - soll sich zuletzt in Mailand aufgehalten haben, um Gespräche mit Inter und Milan zu führen. © getty 55/55 ADAM HLOZEK: Der Angreifer von Slavia Prag (l.) gilt als Haaland-Ersatz. Das Problem: Am 19-Jährigen sind unter anderem auch die Bayern interssiert. 25 Mio. Euro Ablöse stehen im Raum.

BVB, News: Watzke stichelt gegen Schweinsteiger

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat eine Spitze von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger bezüglich der Personalpolitik von Borussia Dortmund süffisant gekontert.

Schweinsteiger gab sich während der Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinals zwischen den Dortmundern und dem FC St. Pauli zuversichtlich, dass der BVB in der Lage ist, einen viel diskutierten Abschied von Top-Stürmer Erling Haaland im Sommer werde kompensieren können.

"Selbst wenn Haaland den BVB im Sommer verlässt: Borussia Dortmund hat immer wieder gezeigt in den letzten Jahren, dass sie großartige Spieler holen können", sagte der ehemalige Nationalspieler, und langjähriger Profi des FC Bayern München, stellte diesbezügllich jedoch die Nachhaltigkeit der Dortmunder Personalplanung in Frage.

Die entscheidende Frage sei für ihn: "Wann ist es mal so weit, dass sie, wenn sie Transfers tätigen, diese Verkäufe nicht mehr machen müssten, um mal an Bayern München ranzukommen oder in der Champions League weiter zu kommen? Ich hoffe für ganz Fußball-Deutschland, dass das kommen wird."

Auf diese Frage während der Live-Schalte angesprochen sagte Watzke: "Jetzt sind wir im wirtschaftlichen Bereich. Da müsste der Schweini uns mal ein paar Millionen rüberschießen, der hat ja bei Bayern genug verdient."

Generell sei das große Problem, dass der BVB "das Gehalt, das sich vielleicht Bayern oder Real Madrid leisten können", nicht zahlen könne, "das weiß der Bastian auch", fügte Watzke ernsthafter hinzu. Allerdings stimmte der Dortmunder Geschäftsführer dem ARD-Experten in einer Sache zu: "Wenn Erling wirklich gehen sollte - und das kann ja passieren - werden wir wieder eine Lösung finden."

BVB: Die kommenden Spiele