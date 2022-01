BVB, News und Gerüchte: Reus wird zickig - Rose sieht das alte BVB-Problem

Das Pokal-Aus und seine Folgen: Während Marco Reus eine Reportin anblafft, hadert Trainer Marco Rose mit einem fast schon "traditionellen" BVB-Problem. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News: Marco Reus zickt ARD-Reporterin an

Das bittere Ausscheiden im Pokal gegen St. Pauli, der erneute Tiefschlag für den BVB: Marco Reus war direkt nach Abpfiff in Hamburg ziemlich aufgewühlt - und konterte ARD-Fieldreporterin Valeska Homburg ungewohnt heftig. Die hatte die These in den Raum gestellt, dass die Bayern im Titelrennen schon enteilt seien.

Reus' scharfe Replik: "Wo sind die Bayern enteilt? Sechs Punkte, ja richtig... Und in der Champions League sind wir raus, das ist vollkommen richtig. Aber sollen wir jetzt aufgeben, oder was? Das müssen wir erstmal sacken lassen und dann geht es am Samstag weiter. Wir haben natürlich eine riesen Chance verpasst, dieses Jahr den Pokal wieder zu gewinnen. Es ist sehr, sehr bitter gerade."

BVB, News: Rose sieht das alte Dortmunder Problem

Mal wieder schaffte es die Borussia nicht, auf eine starke Leistung wie zuletzt gehen Freiburg einen ähnlich konzentrierten und straffen Vortrag im darauffolgenden Spiel abzuliefern. Ein klassisches BVB-Muster der letzten Jahre, wie Trainer Marco Rose ernüchternd feststellen musste.

"Es ist einfach schade und ein Stückweit doof von uns, dass wir genau die Klischees wieder bedienen", sagte Rose in der ARD. "Es ist schade, dass wir im dritten Spiel hintereinander - nach einer Top-Leistung gegen Freiburg, nach einem gedrehten Spiel gegen Frankfurt, bei dem wir all diese Qualitäten hatten - nicht nachgelegt haben. Genau das ist unser Thema: Dass wir keine Serie starten, die auch mal über sieben, acht oder neun Spiele geht. Das muss unser Anspruch sein. Die Endgültigkeit macht es heute Abend besonders bitter - und es ist einfach nur unser Verschulden, fertig aus."

BVB-Noten: Fünfer-Festival! Witsel in dieser Form keine Hilfe © getty 1/15 Riesige Enttäuschung für Borussia Dortmund! Der BVB flog im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Zweitligist FC St. Pauli raus und verlor mit 1:2 (0:2). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler. © getty 2/15 GREGOR KOBEL: Viel zu tun hatte er nicht, musste aber dennoch zweimal hinter sich greifen. Dabei chancenlos. Gute Parade gegen Burgstaller (54.). Note: 3,5. © imago images 3/15 THOMAS MEUNIER: Wurde rechtzeitig fit und ging immer wieder weite Wege in die Offensive, dort fehlte aber die Effizienz. Muss Vorlagengeber Hartel vor dem 0:1 energischer stören. Note: 4,5. © getty 4/15 MANUEL AKANJI: Vor dem 0:1 nicht wachsam genug, als er das Laufduell gegen Torschütze Amenyido verlor. Ansonsten weitestgehend ordentlich. Gute Klärungsaktion unmittelbar nach dem 1:2 gegen Hartel (59.). Note: 4. © imago images 5/15 MATS HUMMELS: Auch er hatte mit den agilen Amenyido und Burgstaller viel zu tun, im Zweikampf aber meist stabil. Spielte einen Traumpass auf Reus, der zu einer Großchance führte. Holte den Elfmeter zum 1:2 heraus. Am Ende ziemlich platt. Note: 3,5. © imago images 6/15 RAPHAEL GUERREIRO: An der Kugel wie so oft eine Augenweide. Guter Ball auf Haaland, der diesen freispielte (20.). Defensiv viel zu lethargisch. Blieb nach seinem verlorenen Zweikampf, aus dem das 0:2 resultierte, einfach stehen - unerklärlich. Note: 5. © getty 7/15 AXEL WITSEL: Rotierte für den angeschlagenen Dahoud in die Startelf. Bei der Entstehung des 0:1 nur Zuschauer aus nächster Nähe, bei seinem Eigentor zum 0:2 maximal unglücklich. Auch sonst ziemlich mau und in dieser Form keine wirkliche Hilfe. Note: 5. © imago images 8/15 JULIAN BRANDT: Wie Reus versuchte er viel, aber es gelang wenig bis gar nichts. Schlug schwache Eckbälle und wurde bei seinen Offensivaktionen immer wieder entscheidend gestört. Note: 5. © imago images 9/15 JUDE BELLINGHAM: Toller Pass auf Hazard vor dessen Doppelchance - das war seine einzige Glanztat in Halbzeit eins. Ansonsten hatte er schwer zu kämpfen und spielte einige Fehlpässe. Nach der Pause mit und gegen den Ball deutlich verbessert. Note: 4. © imago images 10/15 MARCO REUS: Sehr bemüht und mit großem Aktionsradius, aber meist unglücklich bei seinen finalen Aktionen. Muss beim 0:1 gegen Amenyido stören - und vor allem seine Riesenchance zum Ausgleich versenken (18.). Note: 5. © imago images 11/15 THORGAN HAZARD: Erster Startelfeinsatz in diesem Jahr. Seine Doppelchance allein vor dem Kasten muss zu einem Tor führen (7.). Seinen satten Schuss entschärfte Keeper Smarsch gut (18.). Davon abgesehen nur wenig durchschlagskräftig. Note: 4,5. © imago images 12/15 ERLING HAALAND: Zur Pause nur mit 13 Ballaktionen. Trat in der 19. erstmals in Erscheinung, sein Schuss ging aber drüber. Als er Smarsch umspielte, wurde der Winkel zu spitz (20.). Sein Hackentrick führte zum Elfer, den er zum 1:2 verwandelte. Note: 4,5. © getty 13/15 DONYELL MALEN: Kam in der 65. Minute für Hazard und zeigte fünf Minuten später gleich ein gutes Dribbling, als er Bellingham freispielte. Suchte auch den Abschluss - blieb aber so glücklos wie seine Kollegen. Note: 4. © imago images 14/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Nach 76 Minuten für Akanji eingewechselt. Verteidigte die dann nur noch wenigen Bemühungen der Hausherren ohne Probleme. Keine Bewertung. © getty 15/15 YOUSSOUFA MOUKOKO: In der 90. Minute kam er zu seiner Rückkehr beim einstigen Jugendverein. Das war zu spät, um in Erscheinung zu treten. Keine Bewertung.

BVB, News: Rose über Haaland: "Wir haben da wenig draus gemacht"

Im Vorfeld der Partie beim FC St. Pauli nahm der BVB-Coach unter anderem Stellung zur Causa Haaland und war sichtlich bemüht, die Situation etwas herunter zu kühlen. "Er war nicht anders als in den Wochen davor. Erling hat gut gearbeitet. Wir als Mannschaft haben da wenig draus gemacht. Und wir haben es auch ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen, wir haben gut gearbeitet", sagte Rose bei "Sky". Der Spieler sein "ganz normal" gewesen in den letzten Tagen nach seinem verbalen Vorstoß.

BVB, News: Zorc zur Zwayer-Causa: "Ekelhaft"

Ebenfalls vor dem Spiel war auch BVB-Sportchef Michael Zorc am Sky-Mikrophon und äußerte sich unter anderem zu Felix Zwayer und dessen Verlautbarung, er würde seit dem Dortmund-Spiel gegen die Bayern Morddrohungen erhalten. "Ich finde das ekelhaft und in keinster Weise zu tolerieren oder zu rechtfertigen", sagte Zorc. "Aber solche Sachen entsprechen leider, das muss man ganz ehrlich sagen, im Moment auch so ein bisschen dem Zeitgeist." Hier geht es zur kompletten Meldung.

