Einigung erzielt: Denis Zakaria wechselt von Gladbach zu Juventus

Denis Zakaria verlässt Borussia Mönchengladbach noch in diesem Winter. Nach Informationen von SPOX und GOAL haben sich die Gladbacher mit Juventus auf einen Transfer des Schweizers verständigt.

Zakaria wird noch am Sonntag in Turin erwartet, um den Medizincheck zu absolvieren. Der 25 Jahre alte Schweizer Nationalspieler soll bei der Alten Dame einen Vertrag bis 2026 unterschreiben.

Nach Informationen von SPOX und GOAL hatten die Bianconeri Gladbach ein Angebot in Höhe von sechs bis sieben Millionen Euro Ablöse für den Schweizer unterbreitet. Eine offizielle Bestätigung des Deals durch die Klubs stand zunächst noch aus.

Zakarias Vertrag in Gladbach lief nur noch bis zum Saisonende. In der Winterpause hatten die Fohlen bekannt gegeben, dass der Mittelfeldspieler keinen neuen Vertrag unterschreiben wird. Anschließend wurde Zakaria mit einigen Topklubs in Verbindung gebracht, darunter zeitweise auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Juve machte schließlich das Rennen bei Zakaria, der 2017 für zwölf Millionen Euro von den Young Boys Bern zur Borussia gewechselt war.

Juve verpflichtet Vlahovic

Zuvor hatte sich Juventus für mehr als 70 Millionen Euro Ablöse die Dienste von Fiorentina-Stürmer Dusan Vlahovic gesichert.

Gladbach befindet sich in der Bundesliga aktuell in einer sportlichen Krise. In den vergangenen neun Partien kassierte die Borussia sieben Niederlagen. Am Freitag verkündete zudem der langjährige Sportdirektor Max Eberl aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug.