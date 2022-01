Dusan Vlahovic wechselt zu Juventus Turin: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Transfer

Dusan Vlahovic hat sich entschieden und wechselt nach wochenlangen Spekulationen zu Juventus. SPOX und GOAL beantworten die wichtigsten Fragen zum Transfer.

Dusan Vlahovic geht den nächsten Karriereschritt und schießt seine Tore fortan nicht mehr für die AC Florenz, sondern für Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Der Angreifer absolvierte am Freitag den Medizincheck bei seinem neuen Verein, die offizielle Bestätigung folgte am Abend.

Nach Informationen von SPOX und GOAL lässt sich Juve die Dienste des 22-jährigen Stürmers 70 Millionen Euro kosten, hinzu kommen Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Nie war ein Wintertransfer in der Serie A teurer. Bis 2026 hat der Serbe in Turin unterschrieben und wird satte sieben Millionen Euro pro Saison verdienen.

Mit Vlahovic hat einer der europaweit zuletzt begehrtesten jungen Angreifer also nun einen neuen Verein. SPOX und GOAL klären im Folgenden die wichtigsten Fragen zu einem der größten Transfers im Januar 2022.

Vlahovic wechselt zu Juventus: Wo hat Juve das Geld her?

75 Millionen Euro, der mit Abstand teuerste Wechsel des laufenden Transferfensters. Inklusive Gehalt und weiteren Zahlungen wird der Vlahovic-Deal die Bianconeri laut Gazzetta dello Sport insgesamt sogar 125 Millionen Euro kosten.

Wie kann sich Juventus das angesichts der finanziellen Probleme des Vereins überhaupt leisten? Schließlich haben die Italiener in der Saison 2020/21 ein Defizit in Höhe von 210 Millionen Euro erwirtschaftet.

Zunächst einmal wäre es eine Möglichkeit, dass Juve (ähnlich wie auch bei der Verpflichtung von Federico Chiesa aus Florenz) die Ablösesumme in mehrere Raten stückelt. Zudem wägt man bei den Bianconeri laut Gazzetta genau ab, wie immens der wirtschaftliche Schaden bei einem Verpassen der Champions League sein könnte.

Als Fünfter in der aktuellen Serie-A-Tabelle scheint dieses Szenario in dieser Saison nämlich ganz und gar nicht undenkbar. Kalkuliert man mindestens mit einem Achtelfinaleinzug, würden Juve beim Verpassen der Königsklasse wohl rund 80 Millionen Euro durch die Lappen gehen. Vlahovic soll genau das mit seinen Toren verhindern und könnte seine Ablöse so gleich einmal zurückzahlen.

Zudem wird Juve vermutlich an anderer Stelle Gehaltszahlungen einsparen, Spieler abgeben oder Akteuren, mit denen man aktuell über einen neuen Vertrag verhandelt, ein geringeres Salär als zuvor zahlen.

Bayern-Hype und BVB-Hoffnung: Das Ranking der beliebtesten Trikots Europas 2021 © imago images 1/11 Das von der FIFA lizensierte Marketingunternehmen Euromerica Sport Marketing hat die europäischen Klubs der Top-5-Ligen nach der Anzahl der verkauften Trikots im Jahr 2021 gerankt. Fazit: Hier ist der BVB europäische Spitze - und die Bayern wieder vorn. © imago images 2/11 PLATZ 10: MANCHESTER CITY - 1.087.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 3/11 PLATZ 9: PARIS SAINT-GERMAIN - 1.180.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 4/11 PLATZ 8: BORUSSIA DORTMUND - 1.222.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 5/11 PLATZ 7: FC CHELSEA - 1.310.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 6/11 PLATZ 6: FC BARCELONA - 1.340.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 7/11 PLATZ 5: JUVENTUS - 1.420.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 8/11 PLATZ 4: MANCHESTER UNITED - 1.950.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 9/11 PLATZ 3: FC LIVERPOOL - 2.450.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 10/11 PLATZ 2: REAL MADRID - 3.050.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 11/11 PLATZ 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 3.250.000 Millionen verkaufte Trikots

Vlahovic bei Juventus: Wie könnte die Alte Dame spielen?

Juventus-Trainer Massimiliano Allegri wechselte sein System in dieser Saison bisher häufig. Mal 4-4-2, mal 4-2-3-1, mal ein klassisches 4-3-3, mal 4-1-3-2 - was die Wahl der Grundausrichtung angeht, sind die Bianconeri extrem flexibel.

Klar ist nach Vlahovics Verpflichtung nun jedenfalls, dass er der neue Fixpunkt der Offensive sein wird. Spielt Juve also in einem 4-4-2 oder 4-1-3-2 mit zwei Spitzen, geht es zwischen Alvaro Morata, Moise Kean und Kaio Jorge künftig darum, wer von seiner Spielweise her am besten zu Vlahovic passt. Auch eine Doppelspitze aus dem serbischen Neuzugang und Paulo Dybala wäre jedoch denkbar.

In einem 4-3-3 wäre Vlahovic als alleiniger zentraler Stürmer eingeplant, flankiert zum Beispiel von Dybala und Federico Bernardeschi. In einem 4-2-3-1 könnten Dybala und Bernardeschi gemeinsam mit Juan Cuadrado die Dreierreihe hinter Vlahovic bilden.

Als eine der wichtigsten Qualitäten Vlahovics für Allegris Spielidee könnte sich dessen enorme Robustheit entpuppen. Der serbische Nationalspieler ist körperlich stärker als zum Beispiel Morata, kann so für das vertikale Spiel Allegris ein sehr gewinnbringender Faktor sein, indem er Bälle sichert und diese auf die nachrückenden Spieler verteilt.

Auch das Öffnen von Räumen für Juves Box-to-Box-Spieler wie Weston McKennie oder Manuel Locatelli, die aus dem Mittelfeld in den Strafraum vorstoßen, dürfte zu den hauptsächlichen Erwartungen Allegris an Vlahovic zählen.

© Twitter Soll bei Juventus durchstarten: Dusan Vlahovic.

BVB, Bayern und Co. wollten ihn: Warum geht Vlahovic zu Juve?

Mit Dusan Vlahovic wurden in den vergangenen Monaten mehrere klangvolle Namen unter den größten Klubs Europas in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern oder Borussia Dortmund fielen als mögliche Interessenten, dazu gab es immer wieder Gerüchte um Tottenham oder den FC Barcelona.

Der konkreteste Name neben Juventus war jedoch der des FC Arsenal. Die Gunners sollen Medienberichten zufolge sogar 80 Millionen Euro geboten haben und nachdem Pierre-Emerick Aubameyang von Arsenal-Trainer Mikel Arteta zuletzt aussortiert wurde, dürfte das Interesse aus London sogar noch stärker geworden sein.

Letztlich erhielt nun aber Juve den Zuschlag. Aus Sicht eines Florenz-Fans sicherlich nicht die beste Destination, angesichts der Rivalität der Viola mit dem Vorzeigeklub aus Turin. Abgesehen davon ist die Wahl aus Sicht des 22-Jährigen selbst aber vollkommen sinnvoll.

Seit er 2018 mit 18 Jahren von Partizan Belgrad nach Florenz kam, hat er sich stetig weiterentwickelt und neue Entwicklungsstufen dabei allmählich genommen. Zunächst machte er in der Primavera auf sich aufmerksam, im zweiten Jahr ergatterte er sich den Stammplatz im Sturmzentrum, im dritten Jahr traf er erstmals überdurchschnittlich und lieferte in 2020/21 starke 21 Tore. Nun, im vierten Jahr, konnte er seine Quote noch einmal steigern - und fühlte sich bereit für den nächsten Step, den Wechsel zu einem absoluten Topklub.

Mit der Entscheidung für Juve bleibt Vlahovic in der Liga, die er nun seit Jahren kennt, an die er sich bestens gewöhnt hat. Er hat noch einmal ein neues Level an Mitspielern um sich herum, wird auch davon profitieren. Dazu wird er mit Juventus nun erstmals Champions League spielen und regelmäßig in der Königsklasse vertreten sein, auch die beinahe garantierte Aussicht auf Titel dürfte ihn gereizt haben. "Juventus ist immer Juventus", betonte sein Berater Darko Ristic bei Vlahovics Ankunft zum Medizincheck am Freitag.

Inter-Transfergerüchte: Gosens im Anflug - Kracher im Sommer? © getty 1/46 Die Nerazzurri führen die Serie-A-Tabelle erneut an und neben Gosens stehen weitere namhafte Verstärkungen bereits vor der Tür. Wir verschaffen Euch einen Überblick über mögliche anstehende Transfers der Lombarden. © getty 2/46 Robin Gosens kommt von Atalanta, der Wechsel wurde am Donnerstag offiziell. Nach Informationen von SPOX und GOAL wird er für drei Millionen ausgeliehen, dann greift eine Kaufpflicht (23 Millionen inklusive Boni). Er unterschreibt bis 2026. © getty 3/46 MÖGLICHE ABGÄNGE - ALEXIS SANCHEZ: Der Chilene gehört aufgrund seines üppigen Gehalts zu den ersten Streichkandidaten bei Inter. In der laufenden Saison kommt er in 21 Einsätzen auf fünf Treffer und vier Vorlagen. © getty 4/46 2019 war Sanchez zunächst auf Leihbasis von Manchester United gekommen, danach folgte die feste Verpflichtung. Nun könnte es den Offensivspieler zurück nach England ziehen. © getty 5/46 Der englische Mirror berichtete zuletzt unter Berufung auf andere Medien über ein mögliches Interesse des FC Everton an Sanchez. Laut Sun wäre Inter wohl sogar bereit, den 33-Jährigen ablösefrei abzugeben. © getty 6/46 Auch der FC Barcelona, für den Sanchez in der Vergangenheit bereits aktiv war, dachte nach Informationen von SPOX und GOAL über ihn nach. Diese Tür dürfte nach der Verpflichtung von Ferran Torres aber geschlossen sein. © getty 7/46 IVAN PERISIC: Der Kroate gehört für Trainer Simone Inzaghi zu den Schlüsselspielern und Inter hat eigentlich auch gar kein Interesse daran, den 32-Jährigen abzugeben. © getty 8/46 Allerdings läuft Perisics Vertrag im kommenden Sommer aus und noch konnte keine finale Einigung erzielt werden. Glaubt man Klub-Boss Giuseppe Marotta, ist das aber nur eine Frage der Zeit. © getty 9/46 Im November berichtete die Gazzetta dello Sport, dass Perisic mit einer Rückkehr in die Bundesliga liebäugeln soll. Für den VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und den FC Bayern absolvierte er insgesamt 134 Spiele im deutschen Oberhaus. © getty 10/46 Das Gesamtpaket aus sportlicher Perspektive und Gehalt, das Inter aufbieten kann, findet Perisic aber nur bei den Bayern und vielleicht beim BVB. Und beide haben keinen Bedarf auf der Position oder verfolgen eine andere Transferpolitik. © getty 11/46 MARTIN SATRIANO: Der uruguayische Nachwuchsstürmer kam in der prominent besetzten Offensive von Inter zuletzt kaum zum Zug und wurde nun an Stade Brest verliehen. © getty 12/46 Dort soll er bis Saisonende Spielpraxis sammeln. Danach möchte Inter die Situation des 20-Jährigen nochmal neu bewerten. © getty 13/46 STEFANO SENSI: Noch im September 2020 legte Inter 20 Millionen Euro für Sensi auf den Tisch, doch wirklich festspielen konnte er sich auch aufgrund diverser Verletzungen bisher aber nicht. © getty 14/46 Verschiedenen Medienberichten zufolge ist Sampdoria Genua stark an zumindest einer Leihe des Mittelfeldspielers interessiert. So soll es laut Sky Italia bereits Kontakt zwischen Sampdoria und dem Spieler gegeben haben. © getty 15/46 STEFAN DE VRIJ: Gemeinsam mit Milan Skriniar bildet der Niederländer die Konstante in der starken Inter-Abwehr, doch obwohl der 29-Jährige absoluter Leistungsträger ist, könnte er den Klub im Sommer verlassen. © getty 16/46 Denn de Vrijs Vertrag läuft 2023 aus, mit einem Verkauf könnte der amtierende Scudetto-Sieger noch eine ordentliche Ablösesumme generieren. © getty 17/46 Konkretes Interesse soll laut mehreren Medien Tottenham Hotspur haben. Der dortige Trainer Antonio Conte würde seinen früheren Schützling gerne auf die Insel holen, Spieler und Trainer schätzen sich sehr. © getty 18/46 ARTURO VIDAL: Der "Krieger" kommt zwar auf deutlich mehr Einsatzminuten als Sensi, fast immer aber als Joker. In seinen 15 Ligaeinsätzen in der laufenden Saison kam er vierzehnmal (!) von der Bank. © getty 19/46 Die Zeiten, in denen der ehemalige Bayernprofi ein unverzichtbarer Bestandteil des Teams war, sind vorbei. Und so erscheint es durchaus wahrscheinlich, dass sich die Wege im Sommer trennen. © getty 20/46 Denn Vidals Vertrag läuft nach dieser Saison aus, das durchaus üppige Gehalt des Chilenen könnte Inter in einen jüngeren Neuzugang investieren. Und da tat sich nun ein sehr prominenter Name hervor. © getty 21/46 MÖGLICHE ZUGÄNGE - PAULO DYBALA: Dieses Gerücht sorgte mächtig für Wirbel! Verlässt Dybala Juventus im Sommer ausgerechnet in Richtung des großen Rivalen? © getty 22/46 Die Gazzetta dello Sport vermeldete, dass eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages von Dybala bei der Alten Dame fast ausgeschlossen ist. Das Verhältnis zwischen Klub und Spieler soll angeknackst sein. © getty 23/46 Und diesen Umstand will sich nun Inter zunutze machen. Der Plan: Vidal und Matias Vecino im Sommer gehen lassen, was laut Berichten 16 Millionen Euro freimachen soll. Dieses Geld soll in eine Dybala-Verpflichtung gesteckt werden. © getty 24/46 Der italienische Spielerberater Fulvio Valcareggi ist sich sicher, dass dieser Transfer im Sommer zustande kommen wird. Der Agent, der allerdings nicht mit dem 28-Jährigen arbeitet, sagte bei Radio Kiss Kiss folgendes: © getty 25/46 "Paulo Dybala wird zu Inter wechseln. Ihr werdet es erleben. Dybalas Beziehung zu den Juventus-Direktoren ist komplett zerstört. Alles ist vorbereitet für einen Wechsel zu Inter. Für die Nerazzurri wird das ein großer Transfercoup." © getty 26/46 ANDRE ONANA: Auf der Torhüterposition muss Inter allmählich den Umbruch schaffen, Kapitän Samir Handanovic wird im Juli bereits 38 Jahre alt. Und da ergibt sich nun eine interessante Gelegenheit. © getty 27/46 Denn in Andre Onana kommt ein internationaler Topkeeper auf den Markt. Der Vertrag des Kameruners bei Ajax Amsterdam läuft aus, der Wechsel zu Inter ist wohl schon fast durch. © getty 28/46 So soll Onana übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits Anfang Januar seinen Medizincheck bei den Nerazzurri absolviert haben. Eine offizielle Bestätigung des Klubs über den Transfer gibt es noch nicht, dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. © getty 29/46 MATTHIAS GINTER: Wird Borussia Mönchengladbach im Sommer zum persönlichen Einkaufszentrum von Inter? Gleich drei Spieler der Fohlen wurden zuletzt mit einem Wechsel nach Norditalien in Verbindung gebracht. © getty 30/46 Der prominenteste Name ist der von Matthias Ginter. Dass der Nationalspieler Gladbach verlassen wird, steht fest. Diese Entscheidung verkündete Ginter Ende Dezember selbst. © getty 31/46 Und es dauerte nicht lange, da wurde Inter Mailand als heißer Anwärter auf eine Ginter-Verpflichtung gehandelt. Ginter zu Inter? Das würde nicht nur vom Klang her passen. © getty 32/46 Der 28-Jährige könnte im besten Fußballeralter eine Auslandserfahrung bei einem Topklub machen und wohl regelmäßig Champions League spielen. Und Inter bekäme - natürlich ablösefrei - einen gestandenen Bundesliga- und Nationalspieler. © getty 33/46 MARCUS THURAM: Bereits im vergangenen Sommer zeigte Inter großes Interesse an Thuram und gab ein konkretes Angebot jenseits der 30 Millionen Euro ab. Seine schwere Knieverletzung im August ließ den Deal schlussendlich platzen. © getty 34/46 Doppelt bitter für Gladbach: An seine starken Leistungen aus der Vorsaison konnte der 24-Jährige noch nicht wieder anknüpfen, bei einem Verkauf würde die Ablösesumme wohl geringer ausfallen. Aber hat Inter überhaupt noch Interesse? © getty 35/46 Star-Berater Mino Raiola, der auch Thuram zu seinen Klienten zählt, sagte jüngst zu Sport1, dass sich der Franzose seinen nächsten Klub aussuchen könne. © getty 36/46 Angesichts einer möglichen ablösefreien Verpflichtung von Paulo Dybala erscheint es unwahrscheinlich, dass Inter noch zusätzlich Geld für Thuram auf den Tisch legen wird - zumindest bei seinen aktuellen Leistungen. © getty 37/46 RAMY BENSEBAINI: Derzeit weilt der Algerier beim Afrika-Cup, ansonsten gehört der 26-Jährige zu den unumstrittenen Stammspielern bei den Rheinländern. © getty 38/46 Sein Vertrag läuft noch bis 2023, für eine Ablösesumme müsste Bensebaini also spätestens im Sommer (oder im nächsten Winter) verkauft werden. Und Inter hat durchaus Interesse. © getty 39/46 Denn auf der Planstelle im linken Mittelfeld in Inzaghis 3-5-2-System fehlt eine Alternative zu Perisic. Diese Lücke will der Klub noch im Winter schließen und hat dafür laut Tuttosport auch Bensebaini ins Visier genommen. © getty 40/46 Allerdings wolle Inter zunächst nur eine Leihe bis Saisonende realisieren, was aus Gladbacher Sicht wenig sinnvoll erscheint. © getty 41/46 FILIP KOSTIC: Im selben Tuttosport-Bericht wird parallel zu Bensebaini auch der Name Filip Kostic genannt. Im vergangenen Sommer wollte der Serbe seinen Wechsel angeblich durch einen Streik erzwingen, wenngleich er selbst das vehement bestritt. © getty 42/46 Bei den Frankfurter Fans hatte einer der Erfolgsgaranten der vergangenen Jahre aber viel Kredit und Ansehen verspielt. © getty 43/46 Wie auch bei Bensebaini strebt Inter den Berichten zufolge noch im Winter ein Leihgeschäft an, unter Umständen mit Kaufoption. Wie bei BMG auch erscheint es aber unwahrscheinlich, dass sich die SGE auf ein solches Modell einlassen wird. © getty 44/46 CORENTIN TOLISSO: Der Franzose steht bei den Bayern spätestens im Sommer vor dem Abschied, sein Vertrag beim Rekordmeister läuft aus. Derzeit erscheint eine Verlängerung ausgeschlossen. © getty 45/46 Zuletzt hieß es sogar, dass die Bayern einen Wintertransfer bei Tolisso anstreben, um noch eine kleine Ablösesumme zu bekommen. Die dünne Personaldecke nach den jüngsten Coronafällen könnte da jedoch zu einem Umdenken führen. © getty 46/46 Inter Mailand wurde als einer der möglichen Kandidaten genannt, die Liste umfasst aber auch noch andere namhafte Klubs wie Real Madrid. Tolisso selbst soll zu einem Wechsel Richtung Spanien tendieren.

Juventus: Hat der Vlahovic-Transfer Auswirkungen auf die Verhandlungen mit Dybala?

Dybalas Vertrag in Turin läuft Ende Juni aus, der argentinische Offensivspieler soll mit Juves Verantwortlichen im Clinch liegen und zuletzt sorgten die Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel zu Erzrivale Inter Mailand für Aufsehen. Noch dazu kündigte ein Spielerberater Dybalas Transfer zu den Nerazzurri zuletzt vollmundig an.

Nach Informationen von SPOX und GOAL können sich beide Seiten, sowohl Spieler als auch Klub, aber weiterhin gut vorstellen, die Zusammenarbeit auch über kommenden Sommer hinaus zu verlängern. Anfang Februar wollen sich die Klubbosse mit Dybalas Berater Jorge Antun treffen und die Gespräche wieder aufnehmen.

Die hohe Ablösesumme zuzüglich Top-Gehalt, die Juve nun in Vlahovic investiert, könnte in den Verhandlungen aber möglicherweise ein Klotz am Bein werden. Können die Bianconeri dem 28-Jährigen nun überhaupt noch das zahlen, was er gerne haben würde? Vermutlich müsste Dybala beim Gehalt Abstriche machen, wozu er unter Umständen nicht bereit ist.

Juventus: Wird ein Barca-Wechsel von Morata wieder Thema?

Rund um den Jahreswechsel von 2021 auf 2022 war es ein heißes Thema: Der FC Barcelona hatte Juve-Stürmer Morata als seinen Wunschkandidaten auserkoren. Trainer Xavi soll selbst Initiator des Interesses an seinem spanischen Landsmann gewesen sein, weil nicht nur ihm bei Barca derzeit ein echter Mittelstürmer von internationalem Top-Format fehlt.

Anfang Januar wurde dann aber klar, dass aus dem Transfer nichts wird. Juve-Coach Allegri betonte auf einer Pressekonferenz, dass Morata nirgendwo hingehen werde und mindestens bis Saisonende bei Juve bleibe. Der 29-Jährige ist bis Ende Juni von Atletico Madrid ausgeliehen, danach haben die Turiner eine Kaufoption.

Allegris Veto beendete jedenfalls die Spekulationen über einen Wechsel Moratas vorerst. Doch nun, gegen Ende des Wintertransfersfensters, könnte mit Juves Vlahovic-Verpflichtung doch noch einmal Fahrt in die Sache kommen. Schließlich haben die Italiener nun ihren neuen Stürmerstar für die Gegenwart und vor allem die Zukunft, Morata könnte zudem seinen Stammplatz einbüßen.

Allerdings stünden Barca noch einige Hürden im Weg, weshalb laut Marca trotz Vlahovic-Transfer die Hoffnungen der Katalanen auf eine Verpflichtung Moratas vor Schließung des Transferfensters am 31. Januar nur sehr gering sind. Sie müssten zunächst noch Ousmane Dembele abgeben, um mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen.

Zudem könnte sich Atletico querstellen, wo Morata ja noch unter Vertrag steht und das kaum einen direkten Konkurrenten in LaLiga mit einem sehr guten Angreifer verstärken würde. Und dann wäre da auch noch die Konkurrenz auf dem Transfermarkt, der Marca zufolge sollen sich auch Tottenham und Newcastle derzeit um Morata bemühen wollen.