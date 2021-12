Heute blickt die gesamte deutsche Fußballwelt auf das Top-Spiel des 14. Spieltags. Im "Klassiker" stehen sich der Tabellenzweite Borussia Dortmund und der Tabellenführer FC Bayern München gegenüber.

Die sportlich relevanteste Rivalität im deutschen Fußball schreibt am 14. Bundesligaspieltag das nächste Kapitel. Borussia Dortmund empfängt am heutigen Samstag, den 4. Dezember, im heimischen Signal-Iduna-Park den FC Bayern München. Der "Klassiker" wird um 18.30 Uhr angestoßen.

Mit Blick auf die Tabelle der Bundesliga wird ersichtlich, wie eng die beiden Mannschaften beieinander sind. Der BVB ist mit 30 Punkten auf Platz zwei, während die Gäste aus München die Tabelle nach 13 Spieltagen anführen - der Abstand beträgt lediglich einen Punkt. Mit einem Sieg können die Schwarz-Gelben also sogar vorbeiziehen.

© getty Im DFL-Supercup 2021 bezwangen die Münchner die Dortmunder mit 3:1.

BVB vs. FC Bayern München im TV? So seht Ihr das Top-Spiel der Bundesliga live

Ein einziger Anbieter ist für die heutige Übertragung des Top-Spiels zwischen Borussia Dortmund und Bayern München verantwortlich - Sky. Der Pay-TV-Sender bietet den "Klassiker" sowohl im TV als auch im Livestream an. Die Vorberichterstattung für das Spektakel beginnt um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff. Wolff Fuss übernimmt dann Augenblicke vor Spielbeginn die Rolle des Kommentatoren. Die Partie seht Ihr auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD.

Im Livestream könnt Ihr die Begegnung entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket verfolgen.

BVB vs. FC Bayern München: Die Highlights bei DAZN

BVB vs. FC Bayern München: Die vergangenen sechs Begegnungen

Obwohl die Tabellensituation kaum ausgeglichener sein könnte, sprechen die Ergebnisse aus den vergangenen Duellen eine ganz andere Sprache. Die vergangenen sechs Spiele gewann allesamt der FC Bayern, teilweise sogar deutlich.

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 17.08.2021 Borussia Dortmund 1:3 FC Bayern München DFL Supercup 06.03.2021 FC Bayern München 4:2 Borussia Dortmund Bundesliga 07.11.2020 Borussia Dortmund 2:3 FC Bayern München Bundesliga 30.09.2020 FC Bayern München 3:2 Borussia Dortmund DFL Supercup 26.05.2020 Borussia Dortmund 0:1 FC Bayern München Bundesliga 09.11.2019 FC Bayern München 4:0 Borussia Dortmund Bundesliga

BVB vs. FC Bayern München: Das Top-Spiel der Bundesliga im Liveticker

Wer kein Sky-Abo hat, muss trotzdem nicht auf das Spektakel heute verzichten. SPOX tickert das Duell nämlich live und ausführlich mit. Damit wisst Ihr auch stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen passiert.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München.

Bundesliga: Die Tabelle am 14. Spieltag