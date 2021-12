FC Bayern München: Goretzka-Einsatz gegen den BVB offenbar gefährdet

Vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund steht beim FC Bayern München offenbar ein Fragezeichen hinter einem Einsatz von Nationalspieler Leon Goretzka.

Der Mittelfeldspieler musste das Mannschaftstraining am Mittwoch vorzeitig verlassen. Das berichtete Sky-Reporter Thorben Hoffmann.

Goretzka sei vom Vereinsgelände direkt Richtung medizinische Abteilung und eine halbe Stunde später mit Mannschaftsarzt Jochen Hahne in die Kabine gegangen.

Zuletzt hatte Goretzka über Hüftprobleme geklagt. Kapitän Manuel Neuer stand nicht von Beginn an mit auf dem Trainingsplatz, sondern stieß offenbar nach dem Aufwärmen dazu.

Ob Goretzka am Samstag gegen den BVB spielen kann, ist noch unklar. Ein Ausfall käme zu Unzeiten, denn in Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern aufgrund einer Corona-Erkrankung bereits eine immens wichtige Stütze in der Bayern-Zentrale.

Außerdem laboriert Marcel Sabitzer an einer Wadenverletzung und steht dem Rekordmeister in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Als einzige Alternative für das Mittelfeldzentrum mit Spielpraxis steht aktuell nur Corentin Tolisso zur Verfügung, der sich in Kimmichs Abwesenheit zuletzt neben Goretzka durchaus für weitere Startelfeinsätze empfahl.

Neben Tolisso könnten auch Marc Roca oder Michael Cuisance noch im defensiven Mittelfeldzentrum agieren, allerdings sind beide unter Julian Nagelsmann kaum gefragt. Sowohl Roca als auch Cuisance kamen jeweils nur zu einem einzigen Kurzeinsatz in dieser Spielzeit. Bei beiden Spielern stehen die Zeichen auf Abschied im Sommer oder gar schon im Winter. Eine weitere Alternative wäre Tanguy Nianzou, der als gelernter Innenverteidiger auch auf der Sechserposition agieren kann.