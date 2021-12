BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund hat wohl Adeyemi-Alternative im Blick

30/32

Roman Weidenfeller (* 06.08.1980) - im Verein von 2002 bis 2018 - 355 Spiele, 0 Tore - Urgestein, aber sowas von! Meister, Pokalsieger, Nationalspieler. Und Rhetorik-Gott: "I think we have a grandios Saison gespielt!"