BVB, News und Gerüchte: Bellingham schwärmt von Dortmund - Raiola würde wohl bei Haaland-Deal abkassieren

Jude Bellingham hat erklärt, warum es für ihn beim BVB so gut läuft. Dabei lobte der Youngster im Dortmunder Mittelfeld vor allem das Team. Im Falle eines Abgangs von Torjäger Erling Haaland würde dessen Berater Mino Raiola angeblich ordentlich Kasse machen. News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Bellingham schwärmt von Dortmund

Jude Bellingham hat den Wechsel zu Borussia Dortmund nicht bereut. Der 18-Jährige erklärte, warum er sich beim BVB so wohlfühlt und lobte dabei das Team.

"Ich war noch nie in einer Mannschaft, die so gut zu mir passt", sagte Bellingham in der Sky-Dokumentation "JB22 - Dortmunds Überflieger". "Es fühlt sich so gut an", berichtete Bellingham mit Verweis auf die Fans, die die Mannschaft bei den Heimspielen immer wieder antreiben.

Dennoch hatte der englische Nationalspieler auch Bedenken, als er 2020 den Schritt von Birmingham City zum BVB wagte. "Klar gab es Zweifel", meinte Bellingham. "Wer gibt während der Corona-Zeit 25 Millionen Euro für ein Kind aus?"

Bellingham genießt es auf jeden Fall, für Borussia Dortmund auf dem Feld zu stehen. "Der Platz ist vielleicht der einzige Ort, an dem ich mich rundum wohlfühle", sagte er. Bellingham kommt in dieser Saison in 20 Pflichtspielen auf drei Treffer und sieben Assists.

Die heißesten BVB-Personalien: Das ist der Stand der Dinge © getty 1/44 Fast kein Tag vergeht ohne neue Gerüchte um die Zukunft von BVB-Torjäger Erling Haaland. Aber bei Borussia Dortmund gibt es auch noch weitere heiß diskutierte Personalien. SPOX liefert einen aktuellen Überblick. © getty 2/44 ROMAN BÜRKI: Sein Vertrag läuft noch bis 2023, doch der in der Rangfolge der BVB-Keeper auf Rang vier abgerutschte Schweizer sollte den Klub eigentlich schon im vergangenen Sommer verlassen. © getty 3/44 Knackpunkt ist der gut dotierte Vertrag des 31-Jährigen, den er kurz vor seiner Degradierung noch unterschrieben hatte. Eine Leihe im Sommer zum FC Basel soll Bürki laut Sport1 abgelehnt haben. © getty 4/44 Sollte es im Winter ernsthafte Angebote für Bürki geben, steht einem Wechsel wohl nichts im Wege. Das Problem: Wie die Bild zuletzt berichtete, ist das aber aktuell nicht der Fall. Auch Basel soll momentan keinen neuen Anlauf planen. © getty 5/44 MARIN PONGRACIC: Der Innenverteidiger ist noch bis Saisonende vom VfL Wolfsburg an den BVB verliehen. Anschließend besitzen die Dortmunder eine Kaufoption in Höhe von 9 Millionen Euro. © getty 6/44 Der 24-Jährige sorgte kürzlich mit einem Interview beim Twitch-Format "Flügelzange" für Wirbel, als er offen über seinen Wunsch, in Dortmund bleiben zu wollen, sprach und zugleich über den VfL Wolfsburg herzog. © getty 7/44 Laut Bild wurde Pongracic dafür vom BVB mit einer Geldstrafe belegt, auch dem VfL stießen einige Aussagen sauer auf. Fraglich, ob der Kroate bei einem der beiden Klubs eine Zukunft hat, zumal seine Leistungen zuletzt sehr wechselhaft waren. © getty 8/44 DAN-AXEL ZAGADOU: Der Vertrag des Franzosen läuft im nächsten Sommer aus. Nach seinem ablösefreien Wechsel 2017 galt der Innenverteidiger als großer Hoffnungsträger für die Zukunft beim BVB. © getty 9/44 Doch immer wieder wurde der 22-Jährige von Verletzungen ausgebremst. Nach seiner Knie-OP hat sich Zagadou aktuell wieder zurückgekämpft, mehr als ein paar Kurzeinsätze waren aber noch nicht drin. © getty 10/44 Die Vertragsgespräche lagen zuletzt auf Eis. "Er hatte ein unglaubliches Verletzungspech, aber er weiß, dass er ein wichtiger Spieler für uns ist, wenn er gesund ist", sagte Sebastian Kehl Ende September den Ruhr Nachrichten. © getty 11/44 NICO SCHULZ: Bis 2024 läuft noch das Arbeitspapier des Linksverteidigers. Aufgrund der BVB-Personalsorgen kam der ebenfalls verletzungsanfällige 28-Jährige in dieser Saison immerhin schon elfmal zum Einsatz. © getty 12/44 Beim Aus in der Champions League bei Sporting Lissabon leitete er mit seinem Fehler die 1:3-Pleite ein. Laut Bild gilt der Ex-Hoffenheimer schon länger als Streichkandidat, ein Abnehmer fand sich bislang aber nicht. © getty 13/44 FELIX PASSLACK: Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger ist mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. In der Vergangenheit war Passlack immer wieder verliehen, doch der richtige Durchbruch ist ihm nicht gelungen. © getty 14/44 Laut Bild würde man dem früheren Dortmunder Jugendspieler bei einem passenden Angebot wohl keine Steine in den Weg legen. © getty 15/44 AXEL WITSEL: Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers läuft im kommenden Sommer aus. Und es gilt als unwahrscheinlich, dass der Belgier auch in der nächsten Saison noch in Schwarzgelb aufläuft. © getty 16/44 Immer wieder wurde der 32-Jährige mit Juventus in Verbindung gebracht. Laut Gazzetta dello Sport und Sky könnte er sogar schon im Winter gehen. © getty 17/44 Zwar könnten die Dortmunder auf diese Weise noch eine Ablösesumme erzielen, doch aufgrund der großen Personalsorgen gerade in der Defensive war der Mittelfeldspieler zuletzt auch in der Abwehr gefordert. © getty 18/44 DENIS ZAKARIA: Bedient sich der BVB bei einem Ligakonkurrenten? Laut Sky soll großes Interesse an dem Schweizer bestehen, dessen Vertrag in Gladbach am Saisonende ausläuft. © getty 19/44 Laut Bild stehen die Chancen auf eine Wiedervereinigung von Ex-Gladbach-Coach Marco Rose und Zakaria in Dortmund aber schlecht. Der 24-Jährige soll einen Wechsel ins Ausland bevorzugen. Auch ein Gladbach-Verbleib ist möglich. © getty 20/44 MARIUS WOLF: Der 26-Jährige galt im Sommer trotz seines Vertrags bis 2024 als potenzieller Verkaufskandidat. Doch mittlerweile hat sich sein Standing verändert. Der Allrounder hat sich als Backup bewährt, aber … © getty 21/44 … ein Abschied ist noch nicht komplett vom Tisch. Die Bild berichtete zuletzt allerdings, dass der BVB Wolf im Januar nur ziehen lassen würde, wenn ein unerwartet hohes Angebot eingehen würde. © getty 22/44 HAKIM ZIYECH: Der BVB könnte womöglich schon im Winter nochmals auf den offensiven Außenbahnen nachrüsten. Der 28-jährige Ziyech könnte Abhilfe schaffen. © getty 23/44 Der Marokkaner war erst im vergangenen Sommer für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Chelsea gewechselt, kam dort aber nur unregelmäßig zum Einsatz. Laut Bild und Sky könnte eine Leihe im Winter eine Option sein. © Instagram 24/44 JOBE BELLINGHAM: Eine mögliche Reunion der Bellingham-Brüder wurde in der Vergangenheit schon häufiger thematisiert. Der 16 Jahre alte Bruder von BVB-Mittelfeldstar Jude Bellingham steht aktuell bei Birmingham City unter Vertrag. © imago images 25/44 Auf seinen ersten Profieinsatz wartet er zwar noch, doch der englische Zweitligist will laut The Athletic den Flügelstürmer mit einer festen Zusage auf einen Profivertrag binden. Laut Bild ist der BVB nicht der einzige Interessent an Jobe Bellingham. © getty 26/44 ERLING HAALAND: Keine Personalie wird so heiß diskutiert. Und fast täglich gibt es neue Gerüchte um einen möglichen Abschied des Norwegers im kommenden Sommer. Aber auch der BVB kämpft um den 21-Jährigen. © getty 27/44 Fest steht: Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 2024. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte er aber im Sommer per Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro gehen. © getty 28/44 Wie Bild und Sky zuletzt berichteten, soll der BVB offenbar daran arbeiten, die Gültigkeit der Klausel um ein Jahr zu verschieben. Zudem soll Haaland eine Gehaltserhöhung auf 16 bis 18 Millionen Euro jährlich winken. © getty 29/44 Die Interessenten stehen aber Schlange. Vor allem die internationalen Topklubs Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid oder der FC Barcelona wurden immer wieder genannt. © getty 30/44 Im Falle eines Abschieds tendiert Haaland nach Informationen von SPOX und GOAL zu einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Er hat mehrfach privat davon gesprochen, dass die Blancos sein bevorzugter Verein seien. © getty 31/44 Haaland-Agent Mino Raiola hatte in dieser Woche bei Cuatro gesagt: "Haaland mag Spanien, er mag sein Zuhause in Spanien sehr. Aber es ist noch zu früh, um zu sagen, wo er im nächsten Jahr spielen wird." © getty 32/44 Hoffnung macht sich offenbar vor allem auch Manchester United. Laut Mirror und Sun sind diese an die Personalie Ralf Rangnick geknüpft, der nach Informationen von SPOX und GOAL neuer Coach der Red Devils werden wird. © getty 33/44 Doch ein etwaiger Vorteil ist spekulativ. Zwar war der ehemalige Sportdirektor von Salzburg und Leipzig bei Haalands Wechsel 2019 von Molde nach Salzburg nicht unbeteiligt. Aber Rangnick und Co. konnten 2020 den BVB-Wechsel auch nicht verhindern. © getty 34/44 KARIM ADEYEMI: Sein Berater Thomas Solomon hat den Flügelspieler von RB Salzburg zuletzt in ganz Europa angeboten. Inter, Real und Atletico, Paris Saint-Germain - sie alle führten erste Gespräche. Rund 35 bis 40 Millionen Euro soll Adeyemi kosten. © getty 35/44 Nach Informationen von SPOX und GOAL zeigen die genannten Klubs bei weitem aber nicht so starkes Interesse wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Barcelona. Mit diesen drei Vereinen besteht ein enger Austausch. © getty 36/44 Gerade Barca hat seine Bemühungen deutlich intensiviert und macht sich große Hoffnungen auf eine Verpflichtung des 19-Jährigen, von dem Neu-Coach Xavi nach Angaben von Sport1 "ein großer Fan" sein soll. © getty 37/44 Auch wenn sich Adeyemi von dem Interesse einiger namhafter Vereine, gerade von Barca, geschmeichelt fühlt, läuft nach Informationen von SPOX und GOAL alles auf einen Wechsel nach Deutschland hinaus. © getty 38/44 Der BVB hat die besten Karten, weil man neben einem guten Vertrag mit einem Jahresgehalt von fast fünf Millionen Euro auch einen klaren sportlichen Plan bietet. "Hybridspieler" Adeyemi wäre für die Außenbahnen und die offensiven Halbräume vorgesehen. © imago images 39/44 Allerdings ist auch Leipzig weiterhin eng an der Adeyemi-Seite dran. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff möchte einen zweiten "Fall Haaland" unbedingt verhindern und Adeyemi in der RB-Familie halten. © imago images / GEPA Pictures 40/44 Berater Solomon und Adeyemis Vater Abbey trafen sich im Oktober mit Bayern-Vertretern, wegen der großen Konkurrenz im Kader befand sich der FCB aber schnell in einer Außenseiterrolle. Derzeit gibt es keinen Kontakt. © getty 41/44 DUSAN VLAHOVIC: Der Serbe hat beim AC Florenz eine ähnlich starke Trefferquote wie Haaland aufzuweisen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023, doch der heiß umworbene 21-Jährige könnte teuer werden. © getty 42/44 Wie Sport1, berichtete soll es bereits Kontakt zwischen Dortmund und den Beratern des Mittelstürmers gegeben haben. Im vergangenen Sommer blitzte allerdings schon Atletico Madrid ab, da die Fiorentina 80 Millionen Euro Ablöse forderte. © imago images 43/44 GEORGIOS KOUTSIAS: Der 17 Jahre alte Nachwuchsstürmer steht noch bis 2023 bei PAOK Saloniki unter Vertrag, hat aber bereits das Interesse der Dortmunder geweckt. © getty 44/44 Laut Bild beobachteten zuletzt aber nicht nur Dortmunder Scouts den Griechen. Auch Borussia Mönchengladbach soll Koutsias auf dem Zettel haben.

BVB, Gerücht: Haaland-Agent Raiola würde wohl abkassieren

Nach seinem Comeback für Borussia Dortmund gibt es neue Spekulationen um die Zukunft von Erling Haaland. Laut der spanischen Zeitung Sport soll der FC Barcelona seine Bemühungen um den BVB-Torjäger intensivieren, allerdings dürfte das Gesamtpaket für den finanziell angeschlagenen Klub nur schwer zu stemmen sein.

In Dortmund besitzt der 21-jährige Norweger noch einen Vertrag bis 2024. Übereinstimmenden Medienberichte zufolge könnte Haaland den BVB per Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Hinzu kämen laut Sport aber angeblich noch Honorarzahlungen in Millionenhöhe für Haalands Berater Mino Raiola und seinen Vater Alf-Inge Haaland. Demnach würde Raiola 40 Millionen Euro erhalten und Haalands Vater 20 Millionen. Somit wären in Summe 135 Millionen Euro Ablöse für Haaland fällig.

Wohin Haalands Weg führt, bleibt weiter spannend. Die besten Karten für einen Transfer des Norwegers soll derweil Real Madrid haben. Nach Informationen von SPOX und GOAL tendiert Haaland im Falle eines BVB-Abschieds zu einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Der Starstürmer des BVB hat mehrfach privat davon gesprochen, dass die Blancos sein bevorzugter Verein seien. Eine Entscheidung über Haalands mittelfristige Zukunft ist damit allerdings noch nicht gefallen.

Emma, Susi und Rhetorik-Gott: Die größten Legenden des BVB © getty 1/32 BVB-Legende Lothar Emmerich wäre am 29. November 80 geworden. Anlässlich dessen stellen wir die Frage: Wer sind die größten Dortmunder Legenden? Merke: Diese Auswahl ist subjektiv - Merke ebenso: Die Spiel- und Torangaben beziehen sich nur auf die Liga. © twitter 2/32 August Lenz (*29.11.1910; †05.12.1988) - im Verein von 1942 bis 1949 - 48 Spiele, 32 Tore - Westfalenmeister 1947, Meister in der Oberliga West 1948 und 1949. Ziert jetzt das Logo von Dortmunds größter Ultra-Gruppierung "The Unity". © imago 3/32 Alfred Adi Preißler (*09.04. 1921; †15.07.2003) - im Verein von 1946 bis 1949 und 1951 bis 1959 - 241 Spiele, 145 Tore - Deutscher Meister 1956 und 1957 - Von Preißler stammt der Spruch: "Grau ist alle Theorie - entscheidend is aufm Platz." © imago 4/32 Alfred Kelbassa (*21.04.1925; †11.08.1988) - im Verein von 1954 bis 1963 - 183 Spiele, 114 Tore - Deutscher Meister 1956, 1957, 1963. © imago 5/32 Alfred Niepieklo (*11.06.1927; †02.04.2014) - im Verein von 1951 bis 1960 - 175 Spiele, 104 Tore - Deutscher Meister 1956, 1957 - Bildete mit den vorangegangenen beiden Alfreds die legendäre Kombo "Die drei Alfredos". © imago 6/32 Wolfgang Paul (*25.01.1940) - im Verein von 1961 bis 1970 - 198 Spiele, 7 Tore - Deutscher Meister 1963, Pokalsieger 1965 und Kapitän beim legendären Europacup-Sieg gegen Liverpool 1966. © imago 7/32 Lothar Emma Emmerich (*29.11.1941; † 13.08.2003) - im Verein von 1960 bis 1969 - 215 Spiele, 126 Tore - "Gib mich die Kirsche!", war sein Motto. Erster Spieler mit 100 Buli-Toren, Meister, Pokalsieger, Europacupsieger mit dem BVB. © imago 8/32 Sigfried Sigi Held (*07.08.1942) - im Verein von 1965 bis 1971 und 1977 bis 1979 - 230 Spiele, 44 Tore - Erster Spieler beim BVB, der nicht aus dem Ruhrgebiet oder Westdeutschland stammte - Leistungsträger der Europacupsieger von 1966. © imago 9/32 Timo Konietzka (*02.08.1938; † 12.03.2012) - im Verein von 1960 bis 1965 - 163 Spiele, 121 Tore - deutscher Meister 1963 und 1966, DFB-Pokalsieger 1965. © imago 10/32 Reinhard Stan Libuda (*10.10.1943; †25.08.1996) - im Verein von 1965 bis 1968 - 74 Spiele, 8 Tore - "An Gott kommt keiner vorbei, außer Stan Libuda", hieß es über ihn. 1966 Siegtorschütze gegen Liverpool zum Europacuptitel. © imago 11/32 Alfred Aki Schmidt (*09.04. 1921; †11.11.2016) - im Verein von 1956 bis 1968 - 276 Spiele, 76 Tore - Deutscher Meister 1956, 1957, 1963, DFB-Pokal-Sieger 1965 und 1970 (als Trainer), Europacupsieger 1966. © imago 12/32 Manfred Burgsmüller (*22.12.1949; †18. Mai 2019) - im Verein von 1976 bis 1983 - 224 Spiele, 135 Tore - Für einen Titel mit dem BVB hat es nie gereicht, Rekord-Bundesliga-Torschütze ist der spätere American-Football-Kicker aber immer noch. © imago 13/32 Marcel Raducanu (* 21.10.1954) - im Verein von 1982 bis 1988 - 163 Spiele, 31 Tore - Der rumänische Edeltechniker mit dem großen Kämpferherzen spielte in recht trüben Zeiten beim BVB, war da aber unstrittig der beste Kicker in Schwarzgelb. © getty 14/32 Günter Kutowski (* 02.08.1965) - im Verein von 1984 bis 1996 - 288 Spiele, 3 Tore - "Kutte" ist der Prototyp des im Ruhrgebiet so populären Fighters. 1989 DFB-Pokalsieger, 1995 und 96 deutscher Meister. © getty 15/32 Norbert Dickel (* 27.11.1961) - im Verein von 1986 bis 1990 - 90 Spiele, 40 Tore - Sorgte per Doppelpack im DFB-Pokalfinale 1989 für den ersten BVB-Titel seit 1966. © getty 16/32 Michael Zorc (* 25.08.1962) - im Verein von 1981 bis 1998 - 463 Spiele, 131 Tore - "Susi" ist BL-Rekordspieler und einer der besten Torschützen der BVB-Geschichte. CL-Sieger und Weltpokalgewinner 1997, 2 x Meister und Pokalsieger '89. Bis 2022 Manager. © getty 17/32 Stefan Klos (* 17.08.1971) - im Verein von 1990 bis 1998 - 254 Spiele, 0 Tore - "Stoffel" wurde als "Held von Auxerre" und überragender Rückhalt bei zwei Meisterschaften (1995, 1996) und dem CL-Triumph (1997) unsterblich. © getty 18/32 Jürgen Kohler (* 06.10.1965) - im Verein von 1995 bis 2002 - 191 Spiele, 14 Tore - Der "Kokser" gewann buchstäblich alles, was man gewinnen kann und jede Menge davon mit dem BVB. Unvergessen: eine Grätsche im Theater der Träume... © getty 19/32 Stefan Reuter (* 16.10.1966) - im Verein von 1992 bis 2004 - 307 Spiele, 11 Tore - Hätte es Kilometergeld gegeben, "Turbo" Reuter wäre der bestbezahlte Spieler aller Zeiten gewesen. 3 x Meister mit dem BVB, CL-Triumphator und Weltpokalsieger. © getty 20/32 Matthias Sammer (* 05.09.1967) - im Verein von 1993 bis 1998 - 115 Spiele, 21 Tore - Anführer der Helden von München als Spieler und später Retter vor dem Abstieg als Trainer. Absolute Weltklasse in seiner BVB-Zeit. © getty 21/32 Karl-Heinz Riedle (* 16.09.1965) - im Verein von 1993 bis 1997 - 87 Spiele, 24 Tore - Unsterblich in nur fünf Minuten! Schenkte Juve im CL-Finale 1997 zwei Dinger ein. © getty 22/32 Lars Ricken (* 10.07.1976) - im Verein von 1993 bis 2007 - 301 Spiele, 49 Tore - Der berühmte Lob im CL-Finale gegen Juve reicht locker für den Legendenstatus (#bvbtordesjahrhunderts). Sonst so? 3 x Meister! © getty 23/32 Stephane Chapuisat (* 28.06.1969) - im Verein von 1991 bis 1999 - 218 Spiele, 102 Tore - "Chappi" erreichte als 1. Ausländer die 100-Tore-Marke in der BL. Gewann als Goalgetter und Publikumsliebling zwei Meistertitel und die Champions League mit dem BVB. © getty 24/32 Wolfgang De Beer (* 02.01.1964) - im Verein von 1987 bis 2001 - 181 Spiele, 0 Tore - Kam für 70.000 Mark aus Duisburg und debütierte gegen die Bayern. Wurde bald von allen heiß geliebt und Teddy gerufen. Lange Zeit Torwarttrainer der Profis. © getty 25/32 Jan Koller (* 30.03.1973) - im Verein von 2001 bis 2006 - 137 Spiele, 59 Tore - Schoss den BVB mit Schuhgröße 50 2002 zur Meisterschaft und schaffte es ALS TORWART in die kicker-Elf eines Spieltags. © getty 26/32 Dede (* 18.04.1978) - im Verein von 1998 bis 2011 - 322 Spiele, 12 Tore - Gewann mit dem BVB zwei Meistertitel und war buchstäblich Everybody's Darling. Zu seinem Abschiedsspiel kamen über 81.000 Zuschauer. © getty 27/32 Sebastian Kehl (* 13.02.1980) - im Verein von 2002 bis 2015 - 271 Spiele, 20 Tore - Führungsspieler, Sprachrohr, Stratege: Kehl trug fast die Hälfte seiner Zeit beim BVB die Binde. Dazu: 3 x Meister und Pokalsieger 2012, bald Sportdirektor. © getty 28/32 Robert Lewandowski (* 21.08.1988) - im Verein von 2010 bis 2014 - 131 Spiele, 74 Tore - Dreierpack im Pokalfinale 2012 gegen die Bayern und Viererpack gegen Real Madrid im CL-Halbfinale 2013! Nuff said. © getty 29/32 Kevin Großkreutz (* 19.07.1988) - im Verein von 2009 bis 2015 - 176 Spiele, 23 Tore - Sowas wie der Günter Kutowski der Nuller Jahre. Erst Fan, dann deutscher Meister und Pokalsieger mit seinem BVB. Immer Vollgas! Isso! © getty 30/32 Roman Weidenfeller (* 06.08.1980) - im Verein von 2002 bis 2018 - 355 Spiele, 0 Tore - Urgestein, aber sowas von! Meister, Pokalsieger, Nationalspieler. Und Rhetorik-Gott: "I think we have a grandios Saison gespielt!" © getty 31/32 Pierre-Emerick Aubameyang (* 18.06.1989) - im Verein von 2013 bis 2018 - 144 Spiele, 98 Tore - Per se aberwitzige Torquote. Stellte 2017 mit 31 Treffern die Bestmarke von Lothar Emmerich von 1966 ein. Ach ja... Pokalsieger '17. © getty 32/32 Marco Reus (* 31.05.1989) - im Verein seit 2012 - 226 Spiele, 103 Tore (Stand 29.11.2021) - bereits in der Jugend 10 Jahre beim BVB. Wurde viermal Vizemeister und stand mit der Borussia im CL-Finale 2013. Pokalsieger 2017 und 2021. Seit 2018 Kapitän.

BVB, News: Haaland-Comeback war wohl nicht vorgesehen

Die gelungene Rückkehr von Erling Haaland, die der Torjäger beim 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg mit seinem 50. Bundesligator krönte, kam offenbar früher als eigentlich vorgesehen.

Wie die Bild berichtet, hatte sich die medizinische Abteilung des BVB eigentlich dafür ausgesprochen, dass Haaland frühestens beim Topspiel gegen den FC Bayern am kommenden Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) auf der Bank sitzt. Weil aber nach einem CT-Scan in der vergangenen Woche aus medizinischer Sicht keine Bedenken mehr bestanden, erhielt der Norweger, der sich selbst topfit gefühlt und auf seine Rückkehr gedrängt haben soll, grünes Licht für die Fahrt nach Wolfsburg.

Haaland arbeitete in seiner Reha auch mit dem Spezialisten John Haddad, einem Biomechaniker und Bewegungstherapeuten, der sich selbst "The Fix" ("Der Reparateur") nennt, zusammen.

BVB: Die kommenden Spiele