BVB: Marco Rose drohte Emre Can offenbar mit Kabinen-Rausschmiss

Neue Details zum Kabinen-Streit bei Borussia Dortmund zwischen Marco Rose und Emre Can nach der 1:3-Niederlage bei Sporting Lissabon und dem damit einhergehenden Champions-League-Aus: Angeblich habe der Trainer seinem Spieler gar einen Rausschmiss aus der Kabine angedroht.

Einem Bericht der SportBild zufolge kritisierte Rose die ganze Mannschaft und schrie: "Werdet erwachsen!" Explizit habe der Trainer Cans umstrittene Rote Karte erwähnt, woraufhin ihn dieser mehrfach unterbrochen haben soll. Can sei erst verstummt, als Rose ihm mit einem Kabinen-Rausschmiss drohte. Von der Auseinandersetzung an sich hatte zuerst Sport1 berichtet.

Der Nationalspieler war in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, ehe er nach einer harten Entscheidung von Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande in der 74. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Der BVB verlor schließlich mit 1:3 und überwintert somit nicht in der Königsklasse, sondern in der Europa League.

Bereits kurz nach dem Abpfiff hatte Rose erbost auf Cans Aktion reagiert, nachdem er auf die strittige Szene hingewiesen worden war. "Fakt ist, dass wir den Schiri gar nicht erst in die Situation bringen dürfen, dass er eine Rote Karte zeigen kann. Einfach weg bleiben. Das wäre besser gewesen", sagte er.

Nach dem Zwist hätten sich die beiden aber noch im Stadion ausgesprochen. Rose beorderte Can beim darauffolgenden Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg in die Startelf. Der 27-jährige Nationalspieler dankte es mit seinem wichtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich. Am Ende gewann Dortmund mit 3:1, Rose und Can feierten Arm in Arm.

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30) liegt Dortmund lediglich einen Punkt hinter dem FC Bayern München.