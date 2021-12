BVB vs. Hertha BSC: Bundesliga JETZT im Liveticker

3/21

PACO ALCACER: Ging 2020 nach 26 Toren in 47 BVB-Spielen zu Villarreal. Wurde dort mit 23 Mio. Ablöse teuerster Einkauf ever. Gewann im Mai die Europa League. Steht aktuell bei 28 Torbeteiligungen in 64 Partien für das Gelbe U-Boot.