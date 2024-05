Vincent Kompany als Fan: FC Bayern München will angeblich Manchester Citys Jack Grealish

© getty

Ob es wirklich wahrscheinlich es ist, Grealish an die Isar zu lotsen, steht jedoch auf einem anderen Blatt Papier. Der 28-Jährige steht bei City-Trainer Pep Guardiola hoch im Kurs, auch wenn Grealish in der Premier League lediglich auf zehn Einsätze in der Anfangsformation kam.

Zudem besitzt er noch einen bis 2027 gültigen Vertrag. Die Bayern müssten also wohl tief in die Tasche greifen, zumal Manchester gewiss nicht gewillt ist, einen großen Verlust mit Grealish zu machen. 2021 kam er für eine Ablösesumme von 117,5 Millionen Euro von Aston Villa. 36 Pflichtspiele bestritt Grealish bislang in dieser Saison. Drei Tore und drei Vorlagen gelangen ihm dabei.