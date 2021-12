BVB - Zlatan Ibrahimovic mit Lob für Erling Haaland: "Ist besessen vom Toreschießen"

Zlatan Ibrahimovic von der AC Mailand hat in einem Interview ausführlich über Erling Haaland gesprochen und dabei den Stürmer von Borussia Dortmund gelobt.

"Wenn man über junge Spieler redet, dann muss man über Haaland reden", sagte der 40-Jährige CBS Sports.

"Haaland ist stark, weil er besessen vom Toreschießen ist", führte "Ibra" aus. Er sieht eine Stärke des Dortmunders darin, dass dieser nur das Wesentliche im Blick habe. "Er macht nicht mehr, als er muss. Er konzentriert sich nur auf die Tore", erklärte Ibrahimovic.

Und genau das sei das Erfolgsrezept Haalands: "Es gibt Spieler, die von sich denken, dass sie mehr machen können, als es eigentlich der Fall ist. Das ist kein Zeichen von Intelligenz", meinte Ibrahimovic. "Bei Haaland sehe ich aber diese Intelligenz", ergänzte er, um dann noch einmal das Phänomen Haaland aus seiner Sicht zusammenzufassen: "Er will einfach nur Tore machen, er weiß, dass er Tore machen kann und deshalb versucht er nur das."

In der aktuellen Saison steht Erling Haaland in 15 Einsätzen für den BVB bei 19 Treffern. Er wird aktuell unter anderem mit Manchester United und mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.