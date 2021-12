Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die kriselnde Borussia aus Mönchengladbach empfängt heute in der Bundesliga Eintracht Frankfurt. Wie Ihr die Partie des 16. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Bundesliga, Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Und weiter geht's mit dem 16. Bundesliga-Spieltag! Dieser wird am heutigen Mittwoch, 15. Dezember, mit fünf Spielen abgeschlossen. Quasi das heutige Eröffnungsspiel bestreiten im Borussia-Park Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Diese Partie wird heute als einzige um 18.30 Uhr angepfiffen, die weiteren vier Spiele um 20.30 Uhr.

Was ist nur mit Borussia Mönchengladbach los? Aus den vergangenen drei Spielen holten die Fohlen keinen einzigen Punkt, kassierten dafür gegen den 1. FC Köln, den SC Freiburg und RB Leipzig 14 Gegentore - bei dieser Bilanz kann man schon von einer Krise sprechen. In der Tabelle rutschte Mönchengladbach nach dem 15. Spieltag auf Platz 13 ab, der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt nur zwei Punkte.

Sportdirektor Max Eberl nahm nach der jüngsten 1:4-Pleite bei RB Leipzig Trainer Adi Hütter in Schutz genommen. Natürlich stehe auch der Trainer in der Verantwortung, "natürlich bin auch ich in der Verantwortung. Schuld tragen wir alle. Das habe ich auch heute der Mannschaft gesagt", sagte der Ex-Profi im Aktuellen Sportstudio am Samstagabend im ZDF.

Für Hütter steht heute eine besondere Partie an, geht es doch gegen seinen Ex-Klub. Dieser befindet sich in guter Form, was der 5:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag beweist.

Bundesliga: Der 16. Spieltag am Mittwoch im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 15. Dezember 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 15. Dezember 20.30 Uhr Borussia Dortmund SpVgg Greuther Fürth 15. Dezember 20.30 Uhr Bayer Leverkusen TSG Hoffenheim 15. Dezember 20.30 Uhr FC Augsburg RB Leipzig 15. Dezember 20.30 Uhr Union Berlin SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der 16. Bundesligaspieltag ist der erste in der Saison 2021/22, der nicht an einem Wochenende stattfindet. Da stellt sich die Frage, welcher Anbieter die Partien in einer englischen Woche live im TV und im Livestream überträgt.

Die Übertragungsrechte liegen exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt in dieser Saison alle Samstagsspiele und dazu alle Partien in englischen Wochen.

Mönchengladbach vs. Frankfurt kann heute ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) live verfolgt werden. Kommentator des Spiels ist Martin Groß. Wer sich die Partie live ansehen will, benötigt dafür ein Abo, genau genommen muss er das Bundesliga-Paket gebucht haben. Hier findet Ihr alle Infos zu den unterschiedlichen Sky-Paketen und deren Preisen.

Lieber Livestream statt TV? Kein Problem, auch hier schafft Sky Abhilfe. Via Sky Go können Kunden das Spiel ohne zusätzliche Kosten sehen, alle anderen ein SkyTicket buchen. Mit dem "Supersport Jahr" seht Ihr alle Spiele der Bundesliga für 29,99 Euro im Monat.

Über die kostenlosen Apps Sky Go (Download im Play Store und im App Store) und Sky Ticket (Download im Play Store und im App Store) könnt Ihr den Livestream auch auf Eurem Handy oder Tablet abrufen.

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt keine Chance, Euch das Spiel heute live im TV oder im Livestream anzusehen? Für diesen Fall legen wir Euch den ausführlichen Liveticker von SPOX ans Herz.

Hier geht's zum Liveticker Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt.

Bundesliga, Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Mönchengladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Embolo, Neuhaus, Thuram - Plea

Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Embolo, Neuhaus, Thuram - Plea Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Jakic - da Costa, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

