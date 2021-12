BVB, News und Gerüchte: Haaland? Fjörtoft nimmt Bayern in die Pflicht

In Dortmund stehen offenbar in nächster Zeit Gespräche über die Zukunft von Erling Haaland an. Jan-Aage Fjörtoft hat sich zu den Wechselgerüchten um den BVB-Star und dem angeblichen Desinteresse des FC Bayern an Haaland geäußert. Manuel Akanji soll zur Rückrunde wieder fit sein. Hier gibt es die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, Gerüchte: Haaland? Fjörtoft nimmt Bayern in die Pflicht

Ex-Bundesliga-Profi Jan-Aage Fjörtoft hat sich zum angeblichen Desinteresse des FC Bayern an Erling Haaland geäußert. "Ich finde interessant, dass es Medien in Deutschland gibt, die sagen, Bayern hätte kein Interesse, weil sie auf die Entscheidung von Robert Lewandowski warten. Man hätte Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic feuern müssen, wenn sie kein Interesse an Erling Haaland zeigen. Natürlich müssen sie sich um ihn bemühen", sagte Fjörtoft in der ran Bundesliga Webshow.

Haalands Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024, per Ausstiegsklausel könnte der 21-Jährige Dortmund allerdings im Sommer verlassen. Die Klausel soll bei rund 75 Millionen Euro liegen. Fjörtoft glaubt indes, dass Haaland aktuell selbst noch nicht weiß, welches Trikot er im kommenden Jahr trägt.

"Ich glaube ehrlicherweise, im Moment weiß keiner, wo Erling Haaland hingeht. Dort muss ja auch ein Platz frei sein", sagte Fjörtoft. "Es wird viel über Geld geredet, viel über Mino Raiola (der Berater, Anm.d.Red.) und seine Pläne. Aber die Familie Haaland hat immer Entwicklung gesucht. Die waren in Salzburg, die hätten auch zu Juventus Turin gehen können. Die sind nach Dortmund gegangen. Er hätte auch bei sehr vielen anderen Top-Vereinen spielen können. Entwicklung steht im Vordergrund. Ich glaube, momentan kann auch Erling nicht sagen, wo er nächste Saison spielt."

BVB, Gerüchte: Gespräche über Haaland-Zukunft?

Bei Borussia Dortmund stehen offenbar in nächster Zeit Gespräche über die Zukunft von Toptorjäger Erling Haaland an. Das berichtet der kicker. Demnach soll in den kommenden Wochen ein Perspektivgespräch zwischen dem BVB und der Haaland-Seite geplant sein. Mit einer finalen Entscheidung bezüglich eines Verbleibs oder eines Abschieds des Norwegers ist zeitnah allerdings noch nicht zu rechnen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt ebenfalls Gespräche angekündigt und zudem bestätigt, dass Haaland den Klub per Ausstiegsklausel im Sommer verlassen könnte. Es gehe nur darum: "Zieht er dann eine Klausel oder zieht er sie nicht. Insofern werden wir alle bemüht sein, das nicht erst im März oder April zu erfahren", sagte Watzke bei Amazon Prime. Die Klausel soll bei rund 75 Millionen Euro liegen.

Im Hinblick auf einen Verbleib Haalands über den Sommer hinaus könnte auch ein Sponsoren-Deal eine Rolle spielen. Wie die Bild berichtet, soll Haaland noch im Januar einen persönlichen Sponsoring-Vertrag mit BVB-Ausrüster Puma abschließen. Der Boss des Sportartikelherstellers, Björn Gulden, stammt zudem - wie Haaland - aus Bryne.

BVB-Noten: Kobels erster schwerer Bock - Meunier schwächelt wieder © getty 1/14 Borussia Dortmund hat am 15. Spieltag der Bundesliga Chancenwucher betrieben und beim VfL Bochum nur 1:1 (0:1) gespielt. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler. © getty 2/14 GREGOR KOBEL: In der 29. erstmals bei Antwi-Adjeis Schuss gefordert. 10 Minuten später verursachte er gegen den Bochumer völlig unnötig einen Elfmeter, als er übermotiviert aus dem Kasten stürmte - sein erster schwerer Bock im BVB-Dress. Note: 5. © imago images 3/14 THOMAS MEUNIER: Erneut keine gute Vorstellung des Belgiers, der offensiv zwar gerade in Halbzeit 2 viel unterwegs war, aber nur wenig Sinnvolles fertigbrachte und auch gegen den Ball nicht souverän agierte. Note: 4,5. © imago images 4/14 MATS HUMMELS: Verteidigte viel nach vorne und presste teils sehr hoch. Spielte zudem gute Bälle in die Tiefe. Defensiv ließ er sich nichts zu Schulden kommen. Zweikampfstärkster Dortmunder mit über 70 Prozent gewonnener Duelle. Note: 3. © getty 5/14 DAN-AXEL ZAGADOU: Hatte viele Ballaktionen, war oft im Spielaufbau gefordert und wurde immer wieder früh gepresst. Sein Ballverlust führte zum Elfmeter, offenbarte auch einige technische Fehler. Muss aus seiner Kopfballchance mehr machen (52.). Note: 4,5 © getty 6/14 NICO SCHULZ: Führte die zweitmeisten Zweikämpfe und gewann knapp die Hälfte. War offensiv viel unterwegs, brachte aber kaum Produktives zustande. Besonders seine Hereingaben waren schwach. Scheiterte direkt nach der Pause per Volleyschuss knapp. Note: 4. © getty 7/14 EMRE CAN: Ordentliche Vorstellung gegen den Ball, ohne dabei zu glänzen. Hielt sich offensiv sehr zurück. Sein Kopfball war für Riemann kein Problem (79.). Note: 3,5. © imago images 8/14 JUDE BELLINGHAM: Befreite sich immer wieder gut unter Gegnerdruck und aus engen Räumen. Muss den BVB bei seiner Großchance in Führung bringen (18.). Starkes Solo und Vorlage für Haaland (27.). Nach der Pause glücklos im Abschluss. Note: 2,5. © getty 9/14 MAHMOUD DAHOUD: War an der Entstehung von Bellinghams Großchance beteiligt. Verlor jedoch alle 9 Zweikämpfe, die er in Halbzeit 1 führte und verursachte 11 Ballverluste. Nach der Pause stärker als Initiator vieler guter Angriffe. Note: 3,5. © imago images 10/14 MARIUS WOLF: War bemüht, aber nicht wirklich im Spiel und schwach in den direkten Duellen. Bei seinem vom VAR einkassierten Tor zum vermeintlichen 1:1 stand Bellingham im Abseits. Note: 4,5. © getty 11/14 ERLING HAALAND: Kam bis zur Pause nur auf 16 Ballaktionen - darunter die Vorlage zur Bellingham-Großchance und seine eigene Möglichkeit, bei der er schwach abschloss (27.). Auch danach glücklos im Abschluss, dafür mit der Vorlage zum 1:1. Note: 4. © imago images 12/14 MARCO REUS: In Halbzeit 1 ohne Einfluss aufs Spiel. Muss beim tiefen Ball des VfL, der zum Elfter führte, wachsamer sein. Danach deutlich stärker: Vergab die Riesenchance aufs 1:1 (48.), in der 63. wurde sein Schuss von der Linie gekratzt. Note: 4. © getty 13/14 JULIAN BRANDT: Kam in der 68. Minute für Dahoud und verhinderte kurz nach einem eigenen Ballverlust einen vielversprechenden Querpass bei einem VfL-Konter. Erzielte per Volleyschuss den erlösenden Ausgleich. Note: 3. © getty 14/14 THORGAN HAZARD: Nach 68 Minuten für Wolf eingewechselt und sofort mit einigen ordentlichen Aktionen am Flügel, die zu Hereingaben führten. Note: 3,5.

BVB, Gerücht: Dortmund angeblich an Mavropanos interessiert

Borussia Dortmund beschäftigt sich bei der Suche nach Verstärkung für die Defensive offenbar mit Konstaninos Mavropanos. Wie die Bild berichtet, soll der 24-jährige Grieche ein "heißer Kandidat" beim BVB sein.

Der torgefährliche Innenverteidiger hat in der aktuellen Saison bereits vier Tore für die Schwaben erzielt. In der Vergangenheit soll Mavropanos laut dem Bericht schon einmal vor einem Wechsel nach Dortmund gestanden haben. 2018 entschied sich der BVB allerdings für die Verpflichtung von Manuel Akanji. Mavropanos wechselte zum FC Arsenal, wo er aktuell noch bis 2023 unter Vertrag steht. Der VfB besitzt im Falle des Klassenerhalts allerdings eine verpflichtende Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro auf den aktuell ausgeliehenen Defensivspieler.

BVB, News: Akanji operiert - Comeback im Januar?

Manuel Akanji (26) von Borussia Dortmund ist erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Das teilte der Bundesligazweite am Montag mit. Der BVB hofft, dass der Schweizer Anfang Januar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

"Bevor er sich durchschleppt, wollen wir ihn im Januar so schnell wie möglich wiederhaben. Er ist ein wichtiger Spieler", sagte Trainer Marco Rose bereits in der vergangenen Woche. In den ersten 14 Bundesligaspielen der laufenden Saison hatte Akanji immer zur Startelf des BVB gehört.

