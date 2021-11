Joshua Kimmich: Gehalt und Vermögen, Karriere, Familie

Joshua Kimmich vom FC Bayern München befindet sich momentan zum zweiten mal innerhalb kurzer Zeit in Quarantäne. Wir geben Euch Informationen über Kimmichs bisherige Karriere, sein Gehalt und seine Familie.

Kein Bundesligaspieler steht in diesen Tagen so in den öffentlichen Schlagzeilen wie Joshua Kimmich vom FC Bayern München - und nicht etwa wegen herausragender Leistungen auf dem Spielfeld.

Der 26 Jahre alte Kimmich befindet sich seit vergangenen Donnerstag bereits zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit in Quarantäne. Der Grund: Kimmich hatte im privaten Umfeld Kontakt mit einem Corona-Verdachtsfall und muss deshalb als Kontaktperson erneut zuhause bleiben.

Erst zwei Tage zuvor hatte der Leistungsträger des FC Bayern seine erste Quarantäne beendet. Im Vorfeld des WM-Qualifikationsspieles gegen Liechtenstein wurde Kimmichs Teamkollege beim Rekordmeister, Niklas Süle, positiv auf das Coronavirus getestet. Kimmich musste als Kontaktperson I ebenso wie Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Karim Adeyemi von RB Salzburg in Quarantäne.

Kimmich verpasste zuerst die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein und Armenien und am vergangenen Freitag auch das Bundesligaspiel beim FC Augsburg (1:2). Auch im Champions-League-Spiel bei Dynamo Kiew steht er Trainer Julian Nagelsmann nicht zur Verfügung.

Kimmich gilt beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft als Vorzeigespieler. Sein Image erhielt in den vergangenen Wochen aber den einen oder anderen Kratzer. Nach dem Bundesligaspiel am 23. Oktober gegen die TSG Hoffenheim hatte Kimmich in einem Interview erklärt, dass er nicht gegen Corona geimpft ist. "Ich habe für mich persönlich noch ein paar Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht. Jeder muss die Entscheidung für sich selbst treffen. Trotzdem ist es nicht so, dass ich ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin", erklärte Kimmich damals seine Haltung.

Joshua Kimmich: Vermögen und Gehalt

Wie alle Fußballspieler seiner Klasse, muss sich auch Kimmich finanziell keine Sorgen um seine finanzielle Zukunft machen. Kimmich gehört beim FC Bayern zu den Topverdienern. Insgesamt soll sich sein Jahreseinkommen auf geschätzte 20 Millionen Euro belaufen, in diesem Betrag sind neben dem Gehalt vom FC Bayern München auch Prämien und Einnahmen aus Sponsorendeals enthalten.

Wie die Bild am Sonntag berichtete, haben Bayern Münchens Bosse nun genug vom andauernden Corona-Wirbel. Für die betroffenen Spieler sollen jetzt Gehaltskürzungen folgen - auch für Kimmich. Am vergangenen Donnerstag soll den ungeimpften Spielern mitgeteilt worden sein, dass ihr Gehalt aus der vergangenen Quarantäne-Woche rückwirkend abgezogen wird. Für Kimmich wären das bereits rund 768.000 Euro Verlust.

Joshua Kimmich: Karriere

Die Fußball-Karriere von Joshua Kimmich begann beim VfB Bösingen im Landkreis Rottweil. Im Alter von zwölf Jahren wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart.

Zur Saison 2013/14 verpflichtete der damalige Drittligist RB Leipzig Kimmich aus der A-Jugend des VfB heraus. Mit Leipzig stieg Kimmich in seinem ersten Vertragsjahr in die 2. Bundesliga auf.

Zur Saison 2015/16 holte der FC Bayern München den damals 20 Jahre alten Kimmich an die Säbener Straße. Gleich im ersten Jahr wurde er mit dem FC Bayern Meister - viele weitere Titel sollten folgen. Stand heute gewann Kimmich mit dem FC Bayern sechs mal die Meisterschaft, drei Mal den DFB-Pokal, sowie 2020 die Champions League und die Klub-Weltmeisterschaft.

Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab Kimmich am 29. Mai 2016. Bisher spielte er 64 Mal für Deutschland, wobei er drei Tore erzielte.

© getty Joshua Kimmich spielte bisher 64 Mal für Deutschland.

Joshua Kimmich: Familie

2013 lernte Kimmich in Leipzig Lina Meyer (Jahrgang 1991) kennen und lieben. Nach einer längeren Fernbeziehung sind Kimmich und seine Freundin seit 2017 in München vereint.

Anfang Juli 2019 wurde das Paar erstmals Eltern, am 21. Oktober 2020 zum zweiten Mal.

