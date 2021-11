BVB, News und Gerüchte: 400-Millionen-Euro-Paket für Erling Haaland fällig?

Die spanische AS rechnet vor, wie teuer eine Verpflichtung von Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland wäre. Das Lazarett bei den Westfalen lichtet sich dagegen. Die News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Transfer: 400-Millionen-Euro-Paket für Haaland fällig?

Kaum ein Tag vergeht ohne neues Gerücht um die Zukunft des derzeit verletzten BVB-Torjägers Erling Haaland. Neueste Episode: Die spanische Sportzeitung AS hat eine Rechnung aufgestellt und nennt einen Betrag von 400 Millionen Euro, der hinzublättern sei, wenn ein Verein Haaland im kommenden Sommer verpflichten und mit einem Fünfjahresvertrag ausstatten möchte.

Die Rechnung geht so: 100 Millionen Euro würde die Ablösesumme für den Norweger betragen. Die angebliche Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro reiche dem Bericht nach nicht aus, um Haaland zu ködern - der wolle nämlich die garantierte Aussicht auf Titelgewinne und dies bei einem Verein, bei dem er sein großes Ziel, Weltfußballer zu werden, erreichen kann.

Dazu würde Haalands Gehalt rund 25 Millionen Euro brutto und 50 Millionen Euro netto betragen, dessen Berater Mino Raiola bekäme 14 Millionen Euro, Haalands Vater Alf Inge soll weitere sieben Millionen Euro kassieren. Wie die AS schreibt, beziehe man sich bei diesen Zahlen auf Informationen aus Haalands Umfeld.

Haaland fehlt dem BVB aktuell aufgrund einer Verletzung am Hüftbeuger. In bislang 69 Partien für Dortmund erzielte der Stürmer 70 Tore und legte 19 Treffer auf.

SPOX-Auswahl: Das sind die zehn besten BVB-Transfers dieses Jahrtausends © getty 1/21 Seit 1998 ist Michael Zorc Sportdirektor beim BVB - hat oft ein gutes Händchen bewiesen. Welche aber sind die zehn besten Transfers in diesem Jahrtausend? So viel sei verraten: Geburtstagskind Lucas Barrios (*13.11.1984) ist dabei! © getty 2/21 MARCO REUS: Kam 2012 für 17,1 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach. © getty 3/21 Einst in der BVB-Jugend weggeschickt, kam der gebürtige Dortmunder und heutige Kapitän nach tollen Leistungen in Gladbach zurück und hielt seinem Herzensklub trotz zahlreicher Offerten stets die Treue. Noch 16 Buden, dann ist er BVB-Rekordtorschütze. © getty 4/21 ERLING HAALAND: Kam 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg. © getty 5/21 Ging sofort brutal durch die Decke und steht derzeit bei 70 Toren in 69 Pflichtspielen für die Borussia (19 Assists), deren Spiel enorm auf den Angreifer zugeschnitten ist. Wird mal viel Geld einbringen und wohl zu den Besten der Welt gehören. © getty 6/21 ROBERT LEWANDOWSKI: Kam 2010 für 4,75 Millionen Euro von Lech Posen. Wechselte 2014 ablösefrei zum FC Bayern München. © getty 7/21 Anfangs noch hinter Barrios, war schnell kein Vorbeikommen mehr am Stürmer, der für Dortmund in 187 Pflichtspielen 103 Tore schoss und 42 auflegte. Legendär sein Viererpack in der CL gegen Real Madrid. Heute bei Bayern der wohl beste Stürmer der Welt. © getty 8/21 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Kam 2013 für 13 Millionen von AS Saint-Etienne. Wechselte 2018 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. © imago images 9/21 Nach kurzer Anlaufzeit lieferte er fünf Jahre lang komische Outfits und den einen oder anderen Skandal, aber halt auch Tore am Fließband: 141 in 213 Pflichtspielen. Steht damit auf Platz sechs in der Tabelle der BVB-Rekordtorschützen. © getty 10/21 LUCAS BARRIOS: Kam 2009 für 4,2 Millionen Euro von Colo Colo. Wechselte 2012 für 8,5 Millionen Euro zu GZ Evergrande. © imago images / Ulmer 11/21 Der Stürmer kam aus Chile nach Dortmund und lieferte nach etwas Anlaufschwierigkeiten sofort ab. Ohne seine Tore wären die beiden Meisterschaften unter Klopp undenkbar. Traf 49 Mal in 102 Pflichtspielen (17 Assists). Danach nie wieder so stark. © getty 12/21 KEVIN GROßKREUTZ: Kam 2009 ablösefrei von Rot Weiss Ahlen. Wechselte 2015 für 1,5 Millionen Euro zu Galatasaray. © getty 13/21 Der Junge von der Südtribüne erlebte seine fußballerisch beste Zeit bei seinem Lieblingsklub während der Ära von Jürgen Klopp. Dauerrenner, Publikumsliebling, Provokateur - Großkreutz spielte 236 Mal für den BVB (64 Torbeteiligungen). © getty 14/21 JADON SANCHO: Kam 2017 für 7,84 Millionen Euro von Manchester City. Wechselte 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United. © getty 15/21 Entschwand schnell der Dortmunder Jugend, in der er anfangs noch kickte. Mit seinem Tempo und den Dribblings wurde der Engländer einer der besten Bundesligaspieler. Nach 114 Torbeteiligungen in 137 BVB-Pflichtspielen nun bei United kaum eingesetzt. © imago images 16/21 SHINJI KAGAWA: Kam 2010 ablösefrei von Cerezo Osaka. Wechselte 2012 für 16 Millionen Euro zu Manchester United. © getty 17/21 Kam als Unbekannter aus den Niederungen des japanischen Fußballs und zockte plötzlich in der Bundesliga groß auf. Nach zwei Meisterschaften und dem Doublesieg folgte das Missverständnis United, danach die BVB-Rückkehr für weitere viereinhalb Jahre. © getty 18/21 MATS HUMMELS: Kam 2008 zunächst per Leihe vom FC Bayern München und wurde 2009 für 4,2 Millionen Euro gekauft. Wechselte 2016 für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München. © getty 19/21 Mittlerweile zum zweiten Mal beim BVB. In der ersten Phase avancierte er zu einem top-modernen Innenverteidiger, der besonders spiel- und zweikampfstark war. Wurde als Dortmund-Spieler 2014 Weltmeister. Schon 410 Mal für Dortmund im Einsatz gewesen. © getty 20/21 LUKASZ PISZCZEK: Kam 2010 ablösefrei von Hertha BSC. Beendete 2021 seine Karriere beim BVB. © getty 21/21 Wurde in Dortmund zum Rechtsverteidiger umgeschult und avancierte zu einem der Besten seines Fachs. Holte insgesamt acht Titel mit dem BVB und hörte erst im Sommer nach 382 Pflichtspielen (83 Torbeteiligungen) auf - als Vereinslegende.

BVB, News: Guerreiro wohl vor Dortmund-Comeback

Sieben Pflichtspiele verpasste Raphael Guerreiro bislang aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade. Es hat jedoch den Anschein, dass keine weitere Partie mehr hinzukommen wird - der Dortmunder Linksverteidiger steht vor seinem Comeback.

Guerreiro hat zuletzt das gesamte Mannschaftstraining beim BVB absolvieren können und wird am Samstag beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wohl wieder im Kader der Borussia stehen - womöglich ist der portugiesische Nationalspieler angesichts des personellen Engpasses auch direkt ein Kandidat für die Startelf.

Guerreiro kommt in der laufenden Saison erst auf acht Pflichtspiele für Dortmund, in denen ihm drei Treffer gelangen.

BVB, News: Auch Can, Dahoud und Moukoko vor Rückkehr

Neben Guerreiro entspannt sich die Verletztensituation bei den Schwarzgelben auch bei drei weiteren Personalien. Emre Can (muskuläre Probleme), Mahmoud Dahoud (Innenbanddehnung) und Youssoufa Moukoko (Augenentzündung) waren am Donnerstag in der Lage, das gesamte Teamtraining zu absolvieren.

Unter den 14 Feldspieler, die BVB-Trainer Marco Rose anleitete, war auch Dan-Axel Zagadou. Der Innenverteidiger laborierte zuletzt an einer Zerrung und konnte nach Informationen der Ruhr Nachrichten in der Länderspielphase seinen Trainingsrückstand ein wenig verkleinern.

© getty Raphael Guerreiro steht beim BVB vor seinem Comeback.

BVB, News: Mateu Morey über seine Comeback

Mateu Morey fehlt Borussia Dortmund aufgrund einer schlimmen Knieverletzung schon seit einigen Monaten. Zuletzt hieß es, der Spanier werde in dieser Saison keine Partie für den BVB bestreiten.

Diese Hoffung hat der Rechtsverteidiger noch nicht aufgegeben: "Es wäre natürlich super, im letzten Spiel in der letzten Minute eingewechselt zu werden und ein Tor zu machen. Am besten im Pokalfinale. Aber ich mache mir nicht den Druck, dass es so kommen muss. Ich werde Geduld haben und einfach froh sein, wenn ich wieder spielen darf. Ich habe große Lust, wieder dabei zu sein", sagte Morey den Ruhr Nachrichten.

BVB erwägt offenbar Leihe von Youssoufa Moukoko

Borussia Dortmund zieht im kommenden Sommer offenbar eine Leihe von Youssoufa Moukoko in Erwägung. Das berichtet die WAZ. Ein Abgang des 17-jährigen Stürmers bereits im Winter sei aber nicht geplant.

