BVB erwägt offenbar Leihe von Youssoufa Moukoko

Borussia Dortmund zieht im kommenden Sommer offenbar eine Leihe von Youssoufa Moukoko in Erwägung. Das berichtet die WAZ. Ein Abgang des 17-jährigen Stürmers bereits im Winter sei aber nicht geplant.

Moukoko war vor einem Jahr an seinem 16. Geburtstag zur Dortmunder Profimannschaft gestoßen und hatte in der restlichen Saison in 14 Einsätzen drei Tore erzielt.

In dieser Spielzeit ist er dagegen noch torlos. Neunmal kam er zum Einsatz, machte dabei aber lediglich 180 Minuten.

Zuletzt fehlte Moukoko wegen einer Muskelverletzung, aktuell laboriert er an einer Augenentzündung. Ob er beim Heimspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart Teil des Kaders sein wird, ist noch offen.

In Abwesenheit des ebenfalls verletzten Erling Haaland begannen an vorderster Front zuletzt Donyell Malen oder Stefan Tigges.