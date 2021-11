BVB, News und Gerüchte: "Unentschlossen, halbherzig, zögernd" - Hamann attackiert BVB-Bosse

Nach dem Ausscheiden in der Champions League greift Sky-Experte Didi Hamann nicht nur die Mannschaft von Borussia Dortmund an, sondern auch die BVB-Bosse. Der Aktienkurs sackt derweil auf den Jahrestiefststand ab. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB, News: Hamann teilt kräftig aus - und befürchtet Haaland-Abgang im Sommer

Nach dem blamablen Aus in der Champions League prasselte - zu Recht - heftige Kritik auf den BVB ein. Nun hat sich auch Sky-Experte Didi Hamann zu Wort gemeldet und geht mit den Verantwortlichen hart ins Gericht. "Wenn du die ersten beiden Spiele gewinnst und dann nach fünf Spielen ausscheidest, ist das einer Dortmunder Mannschaft nicht würdig", schrieb Hamann in seiner Kolumne beim Pay-TV-Sender.

Und weiter: "Die Inkonsequenz der BVB-Führung ist ein Spiegelbild dessen, wie die Mannschaft jetzt auftritt: unentschlossen, halbherzig, zögernd." Dabei attackierte Hamann auch die Bosse und dass die durch einen Winkelzug die Autorität von Trainer Marco Rose vom ersten Tag an untergraben hätten. "Der Fakt, dass Edin Terzic geblieben ist, wirkte auf mich so, als hätte man gesagt: ‚Naja, wir behalten den, falls irgendetwas passiert.' Und genau so spielen sie Fußball."

Im Tauziehen um einen Verbleib von Erling Haaland über den kommenden Sommer hinaus sieht Hamann keine großen Chancen mehr. "Haaland im kommenden Sommer zu behalten, halte ich fast für ausgeschlossen. Die besten Spieler wollen in der K.o.-Runde der Champions League spielen. Es wird unheimlich schwer, ihn zu halten und ich würde mich eher um Bellingham und Adeyemi kümmern, als zu viel Zeit mit Haaland zu vergeuden."

BVB-Noten: Defensiv-Trio katastrophal - Reus völlig blass © getty 1/16 Borussia Dortmund ist nach einer 1:3-Niederlage bei Sporting Lissabon aus der Champions League ausgeschieden. Mehrere BVB-Spieler erwischen einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Hatte an den Gegentreffern keine Schuld, hielt den Elfmeter zum 0:3 sogar noch beim ersten Versuch und verhinderte kurz nach der Pause mit einer starken Parade gegen Sarabia ein weiteres Sporting-Tor. Note: 3. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Begann sehr bemüht, baute im Laufe des Spiels aber immer mehr ab. Vor dem 0:2 setzte er seinen Gegenspieler nicht konsequent genug unter Druck. Note: 4. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Der einzige BVB-Verteidiger, der noch halbwegs Sicherheit ausstrahlte und auch mit einer guten Spieleröffnung aufwartete. Note: 3. © getty 5/16 MARIN PONGRACIC: Schlechte Kommunikation mit Schulz vor dem 0:1, schwaches Zweikampf- und Stellungsspiel vor dem 0:2 - kein überzeugender Auftritt des Ersatzes von Mats Hummels. Note: 4. © imago images 6/16 NICO SCHULZ: Rückte kurzfristig für den beim Aufwärmen verletzten Guerreiro in die Startelf. Verschuldete das erste Gegentor mit einem krassen Fehler. Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5,5. © getty 7/16 REINIER JESUS: Bekam seine Chance von Anfang an, nutzte diese nach gutem Start aber nicht. Schwach: sein Zweikampfverhalten vor dem zweiten Gegentreffer, als er seinen Gegenspieler im Rücken missachtete und nicht nachsetzte. Note: 4. © getty 8/16 AXEL WITSEL: Behäbige Vorstellung. Eines von vielen Spielen in dieser Saison, das an dem Belgier vorbeilief. Rose nahm ihn folgerichtig nach 66 Minuten vom Feld. Note: 4,5. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM: Fand im ersten Durchgang kaum statt, verbesserte sich aber mit dem Seitenwechsel und war Dortmunds Bester im zweiten Durchgang. Es reichte trotzdem nicht. Note: 3. © getty 10/16 MARCO REUS: Holte sich hinten viele Bälle ab, stand mit seiner blassen Leistung aber sinnbildlich für das müde Offensivspiel des BVB. Lieferte immerhin den Assist zum Malen-Tor in der Nachspielzeit. Note: 4,5. © imago images 11/16 JULIAN BRANDT: Über die gesamte Spielzeit betrachtet Dortmunds auffäligster Offensivspieler. Kombinierte gut mit seinen Kollegen, traute sich viel zu und leitete das einzige BVB-Tor ein. Note: 3,5 © getty 12/16 DONYELL MALEN: Sehr quirliger Auftritt in Halbzeit eins, vergab kurz vor der Pause die beste Chance des Spiels für den BVB. In Halbzeit zwei lange blass - aber mit dem Ehrentreffer. Note: 3,5. © getty 13/16 EMRE CAN: Ersetzte Schulz in der zweiten Halbzeit positionsgetreu und machte seine Sache defensiv solide. Erwies seinen Kollegen mit seinem - wenn auch harten - Platzverweis 15 Minuten vor Schluss einen Bärendienst. Note: 5,5. © getty 14/16 MAHMOUD DAHOUD: Kam 25 Minuten vor dem Ende für Witsel. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 4. © getty 15/16 STEFFEN TIGGES: Kam in der 67. Minute für Pongracic und sollte vorne für die Tore sorgen. Blieb bis auf eine Mini-Chance aber wirkungslos. Note: 4. © getty 16/16 DAN-AXEL ZAGADOU: Löste Reinier in der 67. Minute ab und erlebte eine Schlussphase zum Vergessen. Verschuldete den Elfmeter, der endgültig für die Entscheidung sorgte. Note: 5,5.

BVB, News: Borussia Dortmunds Aktienkurs sackt nach CL-Aus ab

Die BVB-Aktie sackte am Donnerstagmorgen nach dem Champions-League-Aus bei Sporting im XETRA-Handel auf den zwischenzeitlichen Jahrestiefstand von 4,27 Euro ab. Zu Beginn der Saison lag das Papier noch bei fast neun Euro pro Aktie. Immerhin konnte sich die Aktie im Laufe des Donnerstags ein wenig erholen und schloss mit 4,36 Euro.

Trotzdem hält der grundsätzliche Trend der letzten Jahre weiter an. Und mit den düsteren Aussichten in der Pandemie und mit den zu erwartenden Mindereinnahmen aus dem Ticketing und Sponsoring dürfte das die Aktionäre auch in naher Zukunft nicht besonders erfreuen.

