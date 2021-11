BVB, News und Gerüchte: Lockt Rangnick Haaland zu ManUnited? - Moukoko gibt Comeback in U23

Erling Haaland hat für den BVB ein starkes Comeback gefeiert - prompt gibt es neue Spekulationen um seine Zukunft in Dortmund. Laut englischen Medien soll sich Manchester United wieder etwas mehr Hoffnungen machen - auch wegen Ralf Rangnick. Doch Haalands Tendenz ist eher eine andere. Youssoufa Moukoko hat derweil sein Comeback für die Dortmunder U23 gefeiert. News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Lockt Rangnick Haaland zu ManUnited?

Kaum hat Erling Haaland sein Comeback für den BVB gefeiert, gibt es neue Spekulationen um die Zukunft des Toptorjägers von Borussia Dortmund. Laut englischen Medienberichten soll Manchester United plötzlich größere Chancen im Tauziehen um Haaland sehen. Das berichten der Mirror und die Sun. Hintergrund ist demnach die Personalie Ralf Rangnick, der nach Informationen von SPOX und GOAL Interimstrainer der Red Devils werden soll.

Dass United wegen Rangnick einen Vorteil haben soll, ist allerdings äußerst spekulativ. Zwar war der ehemalige Sportdirektor von Red Bull Salzburg und RB Leipzig, sowie Head of Global Sports bei Red Bull beim Wechsel von Haaland im Januar 2019 von Molde FK nach Salzburg und damit ins Red-Bull-Imperium nicht unbeteiligt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Rangnick und Co. 2020 den Wechsel zu Borussia Dortmund und damit einen Abschied aus der RB-Welt nicht verhindern konnten.

"Nach allem, was ich von ihm und seinem Vater weiß, war der Hauptgrund, dass Dortmund ihm einen Stammplatz garantieren konnte", erklärte Rangnick im vergangenen Jahr im MDR. "Es ist extrem schade gewesen, dass mit ihm zum ersten Mal, seit RB Leipzig in der Bundesliga spielt, man einen Spieler von Salzburg woanders hingehen lassen hat." Im Januar dieses Jahres erklärte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff rückblickend in der Sport Bild: "Im Fall Haaland ist es richtig, dass Ralf Rangnick nicht in die finalen Gespräche eingebunden war." Rangnicks Mitwirken hätte demnach nicht geschadet, "aber auch mit Ralf Rangnick wäre Erling Haaland nicht zu uns gekommen."

Wohin Haalands Weg führt, bleibt weiter spannend. In Dortmund besitzt der 21-jährige Norweger noch einen Vertrag bis 2024. Übereinstimmenden Medienberichte zufolge könnte Haaland den BVB per Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Die besten Karten für einen Transfer des Norwegers soll derweil Real Madrid haben. Nach Informationen von SPOX und GOAL tendiert Haaland im Falle eines BVB-Abschieds zu einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Der Starstürmer des BVB hat mehrfach privat davon gesprochen, dass die Blancos sein bevorzugter Verein seien. Eine Entscheidung über Haalands mittelfristige Zukunft ist damit allerdings noch nicht gefallen.

BVB-Noten: Tragischer Held von Lissabon zeigt Trotzreaktion © getty 1/16 Borussia Dortmund hat beim Comeback von Erling Haaland den VfL Wolfsburg mit 3:1 besiegt und dabei das Spiel nach frühem Rückstand gedreht. Haaland war dabei sofort wieder Haaland, ein zuletzt Gescholtener gab den Chef. Die Bewertungen undEinzelkritiken. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Beim Gegentor machtlos. Leistete sich in Hälfte eins nach einer Wolfsburger Ecke eine kleinere Unsicherheit, ansonsten souverän. Rettete kurz vor Haalands Treffer die Führung. Note: 3. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Von Beginn an die meisten Ballberührungen aller Akteure, am Ende 91. In der Anfangsphase mit einigen offensiven Akzenten, mit zunehmender Spieldauer allerdings vermehrt defensiv orientiert. Note: 3,5. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Wacklige Anfangsphase, als ihm Weghorst vor dem 0:1 entwischt und sich in der 17. Minute erneut in seinem Rücken wegschleicht. Anschließend ruhiger und sicherer. Blockt Waldschmidts Schuss und verhindert das 2:2 (67.). Note: 3,5. © imago 5/16 MATS HUMMELS: Unauffällig, souverän, ballsicher. Gute Leistung ohne Glanzlichter. Note: 3 © getty 6/16 NICO SCHULZ: Als linkes Glied der Viererkette defensiv wieder mit Unsicherheiten. Offensiv immerhin mit einem Pfostenschuss. Dennoch sinnbildlich: Das Laufduell mit Lacroix (29.), bei dem er sich die Kugel vorlegt und den Ball danach verliert. Note: 4,5. © getty 7/16 MAHMOUD DAHOUD: Gemeinsam mit Can auf der Doppelsechs aufgeboten. Startete mit einer guten Chance (12.), wurde danach aber offensiv zunehmend unscheinbarer. Defensiv stabil. Note: 3,5. © getty 8/16 EMRE CAN: Meldete sich nach dem Sportin-Desaster stark zurück. Robust in den Zweikämpfen, immer wieder mit Balleroberungen. Versenkte den Elfmeter sicher. Fungierte als Antreiber, baute zudem einige Kabinettstückchen ein. Leader auf dem Platz. Note: 2. © getty 9/16 JULIAN BRANDT: Zunächst offensiv wie defensiv überhaupt nicht auf dem Feld, 15 (!) Ballverluste in Hälfte eins. Immerhin mit gutem Pass auf Reus, bevor der den Elfer rausholt. In Halbzeit zwei verbessert und mit starkem Assist für Haaland. Note: 3,5. © getty 10/16 MARCO REUS: Als Zehner auf seiner Lieblingsposition. Dort sehr emsig und mit mehreren guten Abschlüssen. Holte den Elfer zum 1:0 raus, bereitete das 2:1 vor und hatte auch beim 3:1 die Füße im Spiel. Eine gute Antwort auf zuletzt blasse Spiele. Note: 2. © getty 11/16 MARIUS WOLF: Offensiv kaum wahrnehmbar, defensiv nicht immer sicher. Zur Auswechslung (62.) mit den zweitwenigsten Ballkontakten (27) nach Kobel. Hätte früher runter gemusst. Note: 4,5 © getty 12/16 DONYELL MALEN: Zunächst bemüht, aber wenig gefährlich. Erst mit Beginn der zweiten Hälfte im Spiel, dann aber richtig. Nach sehenswertem Tor (drittes in Folge) zum 2:1 (57.) in der 72. Minute durch Haaland ersetzt. Note: 2,5 © imago 13/16 ANSGAR KNAUFF: In der 62. Minute eingewechselt, danach wenig in Erscheinung getreten. Note: 3,5. © getty 14/16 ERLING HAALAND: Feierte in der 72. Minute sein Comeback und war Sekunden später mit einem Abschluss direkt wieder mittendrin. Erzielte auf unnachahmliche Art das 3:1. Keine Bewertung. © getty 15/16 AXEL WITSEL: Kam in der 84. Minute. Keine Bewertung. © getty 16/16 DAN-AXEL ZAGADOU: Betrat ebenfalls erst nach 84 Minuten das Feld. Keine Bewertung.

BVB, News: Dortmund-Trainer Rose bremst Haaland

Toptorjäger Erling Haaland hat bei seinem Comeback beim 3:1-Sieg der Dortmunder beim VfL Wolfsburg gleich zwei Rekorde geknackt. Als jüngster Spieler knackte er in der Bundesliga die 50-Tore-Marke. Dafür benötigte er nur 50 Spiele - so wenige wie kein anderer vor ihm. BVB-Trainer Marco Rose erklärte hinterher, dass er seinen Goalgetter bremsen musste.

"Erling ist nun einmal ein Unterschiedsspieler. Trotz der langen Pause wollte er sogar noch länger spielen", sagte Rose. "Er hätte gerne mehr Minuten gehabt, aber das ging ja wirklich noch nicht." Haaland hatte am Samstag schneller als zunächst angenommen seine Rückkehr nach einer Muskelverletzung am Hüftbeuger gefeiert. "Er gibt uns eine Menge Energie, wenn er da ist. Er kommt rein, die Leute sind da und das macht mit der Mannschaft auch was", sagte Rose.

BVB, News: Moukoko feiert Comeback für U23

Youssoufa Moukoko hat am Samstag sein Comeback für Borussia Dortmund gefeiert. Der 17-Jährige stand beim Drittligaspiel der Dortmunder U23 am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:0) in der Startformation. Nach 62 Minuten wurde der Stürmer, der in dieser Saison erstmals in der 3. Liga zum Einsatz kam, ausgewechselt.

Moukoko hatte zuletzt aufgrund einer Augenentzündung gefehlt und für die Profis zuletzt Anfang November bei der 1:2-Niederlage bei RB Leipzig einen 19-minütigen Kurzeinsatz bestritten. Im Oktober wurde der deutsche Nachwuchsnationalspieler von einer Muskelverletzung ausgebremst.

© getty Youssoufa Moukoko ist der jüngste Torschütze der Bundesligageschichte.

