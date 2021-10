Bayer Leverkusen empfängt zum großen Kracher des 8. Spieltags den Rekordmeister FC Bayern München. Bei Sky wird die Partie heute nicht live im TV und Livestream übertragen. Hier erfahrt Ihr den Grund dafür.

Direkt im ersten Spiel nach der Länderspielpause hat der FC Bayern München in der Liga eine schwierige Aufgabe vor sich. Am heutigen Sonntag, den 17. Oktober, müssen die Münchner gegen die in der Tabelle punktgleiche Werkself aus Leverkusen ran. Pünktlich um 15.30 Uhr wird die Partie in der BayArena, der Heimstätte von Bayer Leverkusen, angepfiffen.

FC Bayern: Darum zeigt Sky Bayer Leverkusen vs. FCB heute nicht live im TV und Livestream

Zwar zeigt in dieser Saison kein anderer Anbieter mehr Bundesligaspiele als Sky, für den heutigen Kracher ist der Pay-TV-Sender jedoch nicht verantwortlich. Um die Partie heute live und in voller Länge verfolgen zu können, müsst Ihr in Richtung DAZN schauen. Der Streamingdienst überträgt nämlich alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und deswegen auch Leverkusen gegen Bayern.

© getty Bayer Leverkusen ist aktuell in Topform.

Vorberichte gibt es bereits ab 14.30 Uhr. Für das Spiel schickt DAZN folgendes Personal ins Rennen:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Freunde des runden Leders kommen mit einem DAZN-Abo unter anderem auch in den Genuss von insgesamt 121 Champions-League-Spielen, der Ligue 1, Serie A und Primera Division.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern: Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die das Spiel zwar verfolgen möchten, aber kein DAZN-Abo haben, können als Alternative bei SPOX vorbeischauen und so die Partie im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Bayer Leverkusen vs. Bayern München.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Demirbay, C. Aranguiz - Adli, Wirtz, Diaby - Schick

Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Demirbay, C. Aranguiz - Adli, Wirtz, Diaby - Schick FC Bayern München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Leverkusener Statistik-Monster: Wo Bayer 04 besser ist als Bayern © getty 1/19 Bundesliga-Dominator FCB trifft am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Topspiel auf Leverkusen und ist trotz Punktgleichheit der große Favorit. Eine Statistik des Fachmagazins "The Analyst" zeigt jedoch, dass Bayer offenbar tatsächlich das Siegen gelernt hat. © getty 2/19 Platz 18: SpVgg Greuther Fürth | 56 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 6 Prozent in Führung - Die Prozentwerte beziehen sich auf die Nettospielzeit, also jene Zeit, in der das Spiel nicht unterbrochen ist. Gerankt wurde nach Zeit in Rückstand. © getty 3/19 Platz 17: FC Augsburg | 46 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 2 Prozent in Führung © getty 4/19 Platz 16: Hertha BSC | 43 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 18 Prozent in Führung © getty 5/19 Platz 15: VfL Bochum | 37 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 10 Prozent in Führung © getty 6/19 Platz 14: VfB Stuttgart | 35 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 23 Prozent in Führung © getty 7/19 Platz 13: RB Leipzig | 33 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 21 Prozent in Führung © getty 8/19 Platz 12: TSG 1899 Hoffenheim | 31 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 13 Prozent in Führung © getty 9/19 Platz 11: Borussia Dortmund | 29 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 41 Prozent in Führung - Erstaunliche Werte für einen vermeintlichen Titelkandidaten. Der BVB rennt also häufig einem Rückstand nach, ist aber in der Lage, Spiele zu drehen. © getty 10/19 Platz 10: Borussia M’gladbach | 27 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 31 Prozent in Führung © getty 11/19 Platz 9: Arminia Bielefeld | 26 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 1 Prozent in Führung - Lediglich beim 1:1 gegen Fürth am zweiten Spieltag führten Fabian Klos und Co. in dieser Saison. Die Freude währte kaum fünf Minuten. © getty 12/19 Platz 8: VfL Wolfsburg | 23 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 33 Prozent in Führung © getty 13/19 Platz 7: Union Berlin | 21 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 16 Prozent in Führung © getty 14/19 Platz 6: 1. FC Köln | 18 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 27 Prozent in Führung © getty 15/19 Platz 5: 1. FSV Mainz 05 | 18 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 43 Prozent in Führung © getty 16/19 Platz 4: Eintracht Frankfurt | 14 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 17 Prozent in Führung © getty 17/19 Platz 3: SC Freiburg | 9 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 52 Prozent in Führung © getty 18/19 Platz 2: FC Bayern München | 7 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 54 Prozent in Führung © getty 19/19 Platz 1: Bayer Leverkusen | 4 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 64 Prozent in Führung - Die Zahlen zeigen, wie verdient der momentan zweite Tabellenplatz der Leverkusener ist. Bayer legt eine Dominanz in Bayern-Manier an den Tag.

Bundesliga: Die Tabelle am 8. Spieltag