FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Augsburg und Arminia Bielefeld schließen heute den 8. Bundesligaspieltag ab. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga - Anpfiff, Stadion, Ort

Zum Abschluss des 8. Spieltags stehen sich am heutigen Sonntag, den 17. Oktober, der FC Augsburg und Arminia Bielefeld gegenüber. Um 17.30 Uhr geht in der WWK-Arena in Augsburg die Action los.

Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen unbedingt Punkte. Die Arminia ist neben Schlusslicht Greuther Fürth noch als einziges Team ohne Sieg. Der FCA konnte immerhin einen Dreier einfahren. Die beiden Klubs trennt nur ein Punkt.

FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Free-TV-Übertragung zum Spiel Augsburg gegen Bielefeld gibt es nicht. Stattdessen bietet DAZN die Partie live und exklusiv an. Um 17 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, als Moderator kommt Lukas Schönmüller zum Einsatz. Eine halbe Stunde später melden sich kurz vor Anpfiff Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl und begleiten Euch durch die Begegnung.

Während die Samstagsspiele der Bundesliga weiterhin von Sky übertragen werden, besitzt DAZN in dieser Saison die Rechte für die Freitags- und Sonntagsspiele.

© getty Die Arminia ist in der Bundesliga noch sieglos.

Ihr seid zudem Fans anderer Sportarten? Dann ist auch dafür DAZN der richtige Ansprechpartner. Zum Livestream-Angebot zählen nämlich auch die US-Sportarten (NBA, NFL, MLB), Handball, WWE, Boxen, UFC, Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, Wintersport und Rugby dazu.

Das dafür benötigte Abonnement könnt Ihr für einen Preis in Höhe von 14,99 Euro pro Monat erwerben. Die Jahresvariante kostet Euch 149,99 Euro.

FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker

Die perfekte Alternative zur Liveübertragung bei DAZN stellt der Liveticker von SPOX dar. Mit diesem bleibt Ihr stets auf dem Laufenden und verpasst nichts.

Hier geht's zum Liveticker: FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld.

FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Strobl, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Maier - Hahn, Zeqiri

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Strobl, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Maier - Hahn, Zeqiri Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Schöpf - Okugawa, Wimmer, Hack - Klos

Bundesliga: Die Tabelle am 8. Spieltag