BVB: Pressekonferenz mit Marco Rose vor dem Spiel gegen Augsburg heute im Liveticker

BVB-Trainer Marco Rose stellt sich vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg den Fragen der Pressevertreter. Die Pressekonferenz könnt Ihr hier ab 12 Uhr im Liveticker verfolgen.

BVB: Pressekonferenz mit Marco Rose vor dem Spiel gegen Augsburg im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach meldete sich Borussia Dortmund am Dienstag in der Champions League mit einem 1:0-Sieg über den portugiesischen Spitzenklub Sporting Lissabon zurück. Am Samstag um 15.30 Uhr empfangen die Schwarz-Gelben im heimischen Signal-Iduna-Park den FC Augsburg.

Vor Beginn: Los geht es um 12 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit BVB-Trainer Marco Rose vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg.

BVB: Pressekonferenz mit Marco Rose vor dem Spiel gegen Augsburg heute live im TV und Livestream

Die Pressekonferenz könnt Ihr auch im Livestream auf YouTube verfolgen. Hier geht es zur Übertragung.

BVB vs. FC Augsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Malen, T. Hazard

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Malen, T. Hazard Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Gruezo, Dorsch - Hahn, Caligiuri, Vargas - Niederlechner

