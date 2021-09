Der BVB empfängt heute Sporting am 2. Spieltag der Champions League. Hier das Spiel im Liveticker.

BVB vs. Sporting: Champions League heute im Liveticker - vor Beginn

BVB - Sporting 0:0 Tore Aufstellung BVB: Kobel - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel - Dahoud, Bellingham - Reus - Hazard, Malen Aufstellung Sporting: Adan - Luis Neto, Coates, Feddal, Reis - Joao Palhinha, Matheus Nunes - Pedro Porro - Sarabia, Paulinho, Tiago Tomás Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier gehts zum Refresh der Seite.

BVB vs. Sporting findet am 2. Spieltag der Champions League im Signal Iduna Park in Dortmund statt. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

9. | Beim Standard, der halbhoch reinfliegt und dann geblockt wird, kommen die Gäste nicht zum Abschluss.

8. | Jetzt kommt Julian Brandt für Dahoud in die Partie. Der Einwechselspieler war selbst zuletzt angeschlagen - und er hatted nun kaum Zeit such warmzumachen.

8. | Hummels klärt hinten links zur ersten Ecke für Sporting.

7. | Porro bringt bei einem Angriff der Gäste über rechts den Ball flach in den Strafraum. Aber am Fünfer ist kein Sporting-Akteur in Position zum Abschluss. Die BVB-Defensive klärt die Situation - wenn auch ziemlich spät.

5. | Die Kollegen von Dahoud zeigen sich äußerlich unbeeindruckt von diesem frühen Ausfall. Der BVB baut aus der Abwehr heraus schnell auf.

4. | Das Spiel geht ohne Dahoud weiter, der bereits in die Kabine humpelt. Noch hat Dortmund keinen neuen Mann für ihn in die Partie gebracht.

3. | Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Mo Dahoud sitzt angeschlagen auf dem Rasen. Er hat sich bei einem Pressschlag gegen Tiago Tomas verletzt.

2. | Hartes Einsteigen in der Hälfte der Portugiesen gegen Bellingham. Aber der Dortmunder kann weiterspielen. Schiri Jovanovic hatte in der Szene den Vorteil für die Borussen laufen lassen, ohne dass der Bundesligist etwas daraus machen konnte.

1. | Ein langer Ball aus dem Mittelfeld soll den durchstartenden Marco Reus erreichen. Das allerdings klappt nicht.

1. | Der Ball rollt.

BVB vs. Sporting: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das andere Spiel in Gruppe C ist bereits beendet: Ajax Amsterdam schlug Besiktas mit 2:0. Also geht es für die Dortmunder gleich darum, wieder zu den Niederländern aufzuschließen.

Vor Beginn: Was noch nicht erwähnt wurde: Anders als Lissabon hat Dortmund am 1. Spieltag der Champions League einen Sieg eigefahren. Es gab ein umkämpftes 2:1 bei Besiktas Istanbul. Bellingham und Haaland trafen für den BVB vor der Pause, erst in der Nachspielzeit gelang den Türken der Anschlusstreffer.

Vor Beginn: Als Schiedsrichter hat die UEFA für diese Partie Srdjan Jovanovic aus Serbien angesetzt. Als Videoassistent unterstützt ihn vor den Monitoren der Niederländer Pol van Boekel.

Vor Beginn: Das werden wohl vor allem die Fans der Borussen gerne lesen: Der einzige Sieg in der Champions League gegen eine deutsche Mannschaft (in 14 Anläufen) gelang Sporting vor knapp sieben Jahren gegen den FC Schalke 04 (4:2). Elf Partien gingen verloren, zwei endeten unentschieden.

Vor Beginn: Eine Bestmarke wird übrigens ein Dortmunder schon gleich um 21:00 Uhr beim Anpfiff aufstellen: Jude Bellingham ist mit 18 Jahren und 91 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte der Champions League, der zum zehnten Mal in der Startelf steht. Gratulieren lässt er sich dafür aber wohl später nur, wenn es was wird mit dem anvisierten Sieg.

Vor Beginn: Vor fünf Jahren trafen Dortmund und Sporting schon einmal in der Gruppenphase der Champions League aufeinander - damals tratt der BVB zunächst auswärts an und gewann in Lissabon 2:1. Das Heimspiel entschieden die Borussen mit 1:0 für sich. Das Aus für den Bundesligisten kam in dieser Saison im Viertelfinale gegen Monaco, für Sporting war schon nach der Gruppenphase Schluss.

Vor Beginn: Dortmund ist bei der Königsklassen-Heimpremiere gegen den amtierenden Meister aus Portugal Favorit auf den Sieg. Und ein "Dreier" sollte es auch sein, um keine große Unruhe im BVB-Lager und -Umfeld aufkommen zu lassen nach dem Dämpfer in der Liga gegen die Gladbacher.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da und wir haben nun endlich Klarheit: Reus ist dabei, Haaland nicht.

Vor Beginn: Mit einer Fußverletzung bei Haaland und Knieproblemen bei Reus fehlte das wichtige Offensivduo schon bei der Niederlage des BVB gegen Roses ehemaliges Team Borussia Mönchengladbach.

Vor Beginn: Der BVB wird voraussichtlich auf Erling Haaland und Marco Reus in der Startelf verzichten müssen. "Bei ihm tut es noch richtig weh", sagte Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel über Haaland. Gegen Sporting könnten damit Youssoufa Moukoko und Donyell Malen das Sturmduo bilden.

Vor Beginn: Für ein faires Spiel ist heute eine serbische Schiedsrichter-Crew mit Srdjan Jovanovic als Chef zuständig, die Video-Assistenz kommt aus den Niederlande.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu BVB vs. Sporting am 2. Spieltag der Champions League! Um 21 Uhr ist Anpfiff.

BVB vs. Sporting: Champions League heute im Liveticker - Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, T. Hazard, Dahoud, Reus - Malen

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, T. Hazard, Dahoud, Reus - Malen Sporting: Adan - Luis Neto, Coates, Feddal, Reis - Joao Palhinha, Matheus Nunes - Pedro Porro - Sarabia, Paulinho, Tiago Tomás

BVB vs. Sporting: Champions League heute im TV und Livestream

BVB vs. Sporting ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Amazon Prime zeigt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge. Der Streamingdienst hat sich für jeden der sechs Spieltage während der Gruppenphase die Exklusivrechte an jeweils einem Dienstagsspiel gesichert.

Alle restlichen Spiele der Champions League werden live und exklusiv in voller Länge als Einzelspiele oder in Konferenzform auf DAZN übertragen. Dort habt Ihr noch bis zum 30. September die Chance, euch den kostenlosen Probemonat zu sichern!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Diese Spiele laufen am 2. Spieltag heute live

Mit PSG, Manchester City, Liverpool und dem BVB treten einige Topklubs Europas heute in der Champions League an.